渋野日向子は予選でヘンダーソン、グリーンと同じメジャー女王組に　ＡＮＡインスピレーション組み合わせ

渋野日向子

◆米女子プロゴルフツアー ＡＮＡインスピレーション 練習日（３０日、米カリフォルニア州ミッションヒルズＣＣ＝６８６５ヤード、パー７２）

２０２１年女子のメジャー初戦の予選ラウンド２日間の組み合わせが発表され、１９年ＡＩＧ全英女子オープン覇者の渋野日向子は、１６年全米女子プロ選手権を制したブルック・ヘンダーソン（カナダ）、１９年全米女子プロ選手権覇者のハナ・グリーン（豪州）と同じ組に入った。第１ラウンドは、日本時間１日午後１１時３２分に１０番からティーオフする。

日本勢は７人が出場する。初出場の笹生優花はアリン・クローター（ドイツ）、アニー・パーク（米国）と同組。野村敏京はスー・オー（豪州）、ステファニー・メドウ（英国）と同じペアリング。初出場の原英莉花は、ビアンカ・バグダンガナン（フィリピン）、イエリミ・ノー（米国）と同組となった。

初のメジャー制覇を目指す畑岡奈紗は、１８年全英女子オープン覇者のジョージア・ホール（英国）、メジャー２勝のアンナ・ノードクイスト（スウェーデン）と同じ実力者ペアリング。河本結はナンナ・コルツ・マドセン（ノルウェー）、サラ・シュメルツェル（米国）と一緒の組。上原彩子はアンドレア・リー（米国）、徐薇凌（台湾）と同じ組となった。

◆第１ラウンド

▼笹生 １日午後１１時１０分に１０番スタート

▼野村 １日午後１１時３２分に１番スタート

▼渋野 １日午後１１時３２分に１０番スタート

▼原 ２日午前４時に１番スタート

▼畑岡 ２日午前４時２２分に１番スタート

▼河本 ２日午前４時２２分に１０番スタート

▼上原 ２日午前５時３９分に１番スタート

◆第２ラウンド

▼原 ２日午後１１時１０分に１０番スタート

▼畑岡 ２日午後１１時３２分に１０番スタート

▼河本 ２日午後１１時３２分に１番スタート

▼上原 ３日午前０時４９分に１０番スタート

▼笹生 ３日午前４時に１番スタート

▼渋野 ３日午前４時２２分に１番スタート

▼野村 ３日午前４時２２分に１０番スタート

※時間は日本時間