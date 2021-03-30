【巨人】８回追いつかれ２戦連続引き分け…写真で振り返る中日戦経過

◆ＪＥＲＡセ・リーグ 中日３―３巨人（３０日・バンテリンドーム）

ウィーラーが巨人移籍後初の２番起用に応えた。中日の先発・大野雄から初回にチーム初安打を放つと３回には先制の中前適時打。昨季の沢村賞左腕の本拠地連続無失点を４３イニングで止めた。８回にも右前へ流し打ち今季初の猛打賞をマーク。打率５割と絶好調だ。試合は同点の８回に坂本が適時二塁打を放ったが追いつかれ、２戦連続の引き分けに終わった。

◆１回（両軍０）

【巨】梶谷中飛、ウィーラー左前安打、坂本右飛、岡本和四球でウィーラー二進、丸左飛

【中】大島、阿部、高橋周三者連続遊ゴロ 巨人先発のサンチェス

◆２回（両軍０）

【巨】中島三振、大城遊ゴロ失、吉川右飛、サンチェス左飛

【中】ビシエド、平田ともに三ゴロ、京田四球、木下拓の遊ゴロで京田二封

◆３回（巨１、中２）

【中】根尾三振、大野雄三ゴロ、大島中前安打、阿部の二ゴロ失で大島二進、高橋周の三ゴロが野選となり阿部二進、ビシエドの左前安打で大島、阿部ともに生還、高橋周二進、平田中飛

◆４回（巨１、中０）

【中】京田一ゴロ、木下拓投ゴロ、根尾左飛

◆５回（両軍０）

【中】大野雄三振、大島遊ゴロ、阿部三振

◆６回（両軍０）

【巨】丸二直、中島中飛、大城二ゴロ

【中】高橋周右中間二塁打、ビシエド右飛、平田三振、京田二ゴロ

◆７回（両軍０）

【巨】吉川一ゴロ、サンチェス左飛、梶谷三振

【中】木下拓中前安打、根尾の遊ゴロで木下拓二封、大野雄の代打福留のときサンチェスの暴投で根尾二進、福留の一ゴロで根尾三進、大島中飛

◆８回（巨１、中１）

【中】（投手大竹、一塁北村、左翼増田大）阿部中飛、高橋周中前安打、（代走高松）ビシエドの左前安打で高松二進、平田の左前安打で高松一挙生還、（投手高梨）（二塁走者ビシエドの代走滝野）京田の遊撃内野安打で満塁、木下拓の左飛で滝野が本塁狙うもタッチアウト ８回に登板した高梨雄平

◆９回（両軍０）