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【巨人】８回追いつかれ２戦連続引き分け…写真で振り返る中日戦経過

スポーツ報知
# 巨人
中日に引き分け、タッチを交わす巨人ナイン
中日に引き分け、タッチを交わす巨人ナイン

◆ＪＥＲＡセ・リーグ　中日３―３巨人（３０日・バンテリンドーム）

　ウィーラーが巨人移籍後初の２番起用に応えた。中日の先発・大野雄から初回にチーム初安打を放つと３回には先制の中前適時打。昨季の沢村賞左腕の本拠地連続無失点を４３イニングで止めた。８回にも右前へ流し打ち今季初の猛打賞をマーク。打率５割と絶好調だ。試合は同点の８回に坂本が適時二塁打を放ったが追いつかれ、２戦連続の引き分けに終わった。

　◆１回（両軍０）

　【巨】梶谷中飛、ウィーラー左前安打、坂本右飛、岡本和四球でウィーラー二進、丸左飛

　【中】大島、阿部、高橋周三者連続遊ゴロ

  • 巨人先発のサンチェス

    巨人先発のサンチェス

　◆２回（両軍０）

　【巨】中島三振、大城遊ゴロ失、吉川右飛、サンチェス左飛

　【中】ビシエド、平田ともに三ゴロ、京田四球、木下拓の遊ゴロで京田二封

　◆３回（巨１、中２）

　【巨】梶谷中越三塁打、ウィーラーの中前安打で梶谷生還、坂本、岡本和ともに三振、丸二ゴロ

  • ３回無死三塁、中前適時打を放つウィーラー

    ３回無死三塁、中前適時打を放つウィーラー

　【中】根尾三振、大野雄三ゴロ、大島中前安打、阿部の二ゴロ失で大島二進、高橋周の三ゴロが野選となり阿部二進、ビシエドの左前安打で大島、阿部ともに生還、高橋周二進、平田中飛

　◆４回（巨１、中０）

　【巨】中島左越１号本塁打、大城中前安打、吉川遊邪飛、サンチェスの三前バントで大城二進、梶谷左飛

  • ４回無死、左越えソロ本塁打を放つ中島宏之

    ４回無死、左越えソロ本塁打を放つ中島宏之

　【中】京田一ゴロ、木下拓投ゴロ、根尾左飛

　◆５回（両軍０）

　【巨】ウィーラー三振、坂本四球、岡本和二ゴロ併殺打

  • ５回１死、大野雄大のフォークを空振りする坂本勇人

    ５回１死、大野雄大のフォークを空振りする坂本勇人

　【中】大野雄三振、大島遊ゴロ、阿部三振

　◆６回（両軍０）

　【巨】丸二直、中島中飛、大城二ゴロ

　【中】高橋周右中間二塁打、ビシエド右飛、平田三振、京田二ゴロ

　◆７回（両軍０）

　【巨】吉川一ゴロ、サンチェス左飛、梶谷三振

　【中】木下拓中前安打、根尾の遊ゴロで木下拓二封、大野雄の代打福留のときサンチェスの暴投で根尾二進、福留の一ゴロで根尾三進、大島中飛

　◆８回（巨１、中１）

　【巨】（投手又吉）ウィーラー右前安打、（代走増田大）坂本のとき増田大二盗、坂本の右翼線二塁打で増田大生還、岡本和三振、丸の一ゴロで坂本三進、中島の代打亀井三振

  • ８回無死二塁、勝ち越し適時二塁打を放つ坂本勇人

    ８回無死二塁、勝ち越し適時二塁打を放つ坂本勇人

　【中】（投手大竹、一塁北村、左翼増田大）阿部中飛、高橋周中前安打、（代走高松）ビシエドの左前安打で高松二進、平田の左前安打で高松一挙生還、（投手高梨）（二塁走者ビシエドの代走滝野）京田の遊撃内野安打で満塁、木下拓の左飛で滝野が本塁狙うもタッチアウト

  • ８回に登板した高梨雄平

    ８回に登板した高梨雄平

　◆９回（両軍０）

　【巨】（投手祖父江、一塁滝野、三塁三ツ俣）大城二ゴロ、吉川遊ゴロ、北村二塁内野安打（代走重信）、梶谷二ゴロ

　【中】（投手中川、捕手小林、一塁増田大、左翼重信）根尾、三ツ俣ともに三振、大島三ゴロ

  • 力投する４番手・中川皓太

    力投する４番手・中川皓太

試合詳細
中日に引き分け、タッチを交わす巨人ナイン
巨人先発のサンチェス
３回無死三塁、中前適時打を放つウィーラー
４回無死、左越えソロ本塁打を放つ中島宏之
５回１死、大野雄大のフォークを空振りする坂本勇人
８回無死二塁、勝ち越し適時二塁打を放つ坂本勇人
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