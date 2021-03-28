武尊がタイトル防衛！シナ・カリミアンがクルーザー級新王者に…Ｋ’ＦＥＳＴＡ．４　Ｄａｙ．２全試合結果

◆Ｋ－１ ＷＯＲＬＤ ＧＰ ２０２１ ＪＡＰＡＮ～Ｋ’ＦＥＳＴＡ．４ Ｄａｙ．２～（２８日、日本武道館）
“Ｋ－１ 年間最大のビッグマッチ”「Ｋ－１ ＷＯＲＬＤ ＧＰ ２０２１ ＪＡＰＡＮ～Ｋ’ＦＥＳＴＡ．４ Ｄａｙ．２～」が ２８日、日本武道館で行われ、エース・武尊（２９）＝Ｋ－１ ＧＹＭ ＳＡＧＡＭＩ－ＯＮＯ ＫＲＥＳＴ＝がメインイベントでタイトルを防衛した。会場を訪れた那須川天心（２２）＝ＴＡＲＧＥＴ／Ｃｙｇａｍｅｓ＝に「長い間お待たせしました。この試合、僕はやろうと思ってるので、ぜひ天心選手お願いします」と対戦表明をした。
第１０試合目に登場した横山朋哉（２１）＝リーブルロア＝が、２９秒の秒殺ＫＯをするなど、本戦１９試合中１２試合ＫＯ決着とファンを沸かせた。
【全試合結果】
▽プレリミナリーファイト第１試合（ライト級）
〇鈴木孝司（１回１分１９秒 ＫＯ）羽鳥仁●
▽プレリミナリーファイト第２試合（女子ミニマム級）
〇ケイト・ウィラサクレック（判定 ３―０）美伶●
▽プレリミナリーファイト第３試合（スーパー・ライト級）
〇稲垣柊（不戦勝）清水卓馬●
※清水が脱水症状で計量不参加
▽プレリミナリーファイト第４試合（スーパー・フェザー級）
〇提髪和希（３―０）児玉兼慎●
▽プレリミナリーファイト第５試合（フェザー級）
〇高橋直輝（２回１分３７秒 ＫＯ）倉崎昌史●
▽第１試合（ライト級）
〇龍華（１回２分２２秒 ＫＯ）弘輝●
▽第２試合（ウェルター級）
〇寧仁太・アリ（３回２分３０秒 ＫＯ）海斗●
▽第３試合（女子４６キロ）
〇ＭＩＯ（判定 ３―０）山田真子●
▽第４試合（女子ミニマム級）
〇高梨ｋｎｕｃｋｌｅ美穂（延長判定 ２―１）ＭＡＲＩ●
▽第５試合（フェザー級）
〇玖村修平（判定 ３―０）鷹大●
▽第６試合（７３キロ契約）
〇ＭＩＫＥ ＪＯＥ（２回４５秒 ＫＯ）ＥＩＴＯ●
▽第７試合（スーパー・ウェルター級）
〇アビラル・ヒマラヤン・チーター（１回２分２１秒 ＫＯ）小鉄●
▽第８試合（スーパー・フェザー級）
〇島野浩太朗（判定 ３―０）三輪裕樹●
▽第９試合（スーパー・バンタム級）
〇金子晃大（３回２分３６秒 ＫＯ）鬼山桃太朗●
▽第１０試合（スーパー・フェザー級）
〇横山朋哉（１回２９秒 ＫＯ）佑典●
▽第１１試合（ライト級）
〇西京佑馬（判定 ２―１）篠原悠人●
▽第１２試合（５６キロ契約）
〇玖村将史（２回１分５６秒 ＫＯ）ダウサコン・モータッサナイ●
▽第１３試合（ウェルター級）
〇野杁正明（判定 ３―０）プライチュンポン・ソーシーソムポン●
▽第１４試合（ライト級）
〇ゴンナパー・ウィラサクレック（２回１分３１秒 ＫＯ）南雲大輝●
▽第１５試合（スーパー・ウェルター級）
〇城戸康裕（２回２分４７秒 ＫＯ）松下大紀●
▽第１６試合（クルーザー級）
〇ＡＮＩＭＡＬ☆ＫＯＪＩ（判定 ３―０）愛鷹亮●
▽第１７試合（ヘビー級）
〇京太郎（２回２５秒 ＫＯ）実方宏介●
▽第１８試合 クルーザー級タイトルマッチ
〇シナ・カリミアン（２回１分４６秒 ＫＯ）Ｋ―Ｊｅｅ●
▽第１９試合 スーパー・フェザー級タイトルマッチ
〇武尊（２回１分１０秒 ＫＯ）レオナ・ペタス●