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武尊がタイトル防衛！シナ・カリミアンがクルーザー級新王者に…Ｋ’ＦＥＳＴＡ．４　Ｄａｙ．２全試合結果

スポーツ報知
# 格闘技
メインをＫＯで飾り、タイトルを防衛した武尊
メインをＫＯで飾り、タイトルを防衛した武尊
クルーザー級の新王者に輝いたシナ・カリミアン
クルーザー級の新王者に輝いたシナ・カリミアン

◆Ｋ－１　ＷＯＲＬＤ　ＧＰ　２０２１　ＪＡＰＡＮ～Ｋ’ＦＥＳＴＡ．４　Ｄａｙ．２～（２８日、日本武道館）

　“Ｋ－１　年間最大のビッグマッチ”「Ｋ－１　ＷＯＲＬＤ　ＧＰ　２０２１　ＪＡＰＡＮ～Ｋ’ＦＥＳＴＡ．４　Ｄａｙ．２～」が　２８日、日本武道館で行われ、エース・武尊（２９）＝Ｋ－１　ＧＹＭ　ＳＡＧＡＭＩ－ＯＮＯ　ＫＲＥＳＴ＝がメインイベントでタイトルを防衛した。会場を訪れた那須川天心（２２）＝ＴＡＲＧＥＴ／Ｃｙｇａｍｅｓ＝に「長い間お待たせしました。この試合、僕はやろうと思ってるので、ぜひ天心選手お願いします」と対戦表明をした。

　第１０試合目に登場した横山朋哉（２１）＝リーブルロア＝が、２９秒の秒殺ＫＯをするなど、本戦１９試合中１２試合ＫＯ決着とファンを沸かせた。

　【全試合結果】
　▽プレリミナリーファイト第１試合（ライト級）
〇鈴木孝司（１回１分１９秒　ＫＯ）羽鳥仁●
　▽プレリミナリーファイト第２試合（女子ミニマム級）
〇ケイト・ウィラサクレック（判定　３―０）美伶●
　▽プレリミナリーファイト第３試合（スーパー・ライト級）
〇稲垣柊（不戦勝）清水卓馬●
※清水が脱水症状で計量不参加
　▽プレリミナリーファイト第４試合（スーパー・フェザー級）
〇提髪和希（３―０）児玉兼慎●
　▽プレリミナリーファイト第５試合（フェザー級）
〇高橋直輝（２回１分３７秒　ＫＯ）倉崎昌史●
　▽第１試合（ライト級）
〇龍華（１回２分２２秒　ＫＯ）弘輝●
　▽第２試合（ウェルター級）
〇寧仁太・アリ（３回２分３０秒　ＫＯ）海斗●
　▽第３試合（女子４６キロ）
〇ＭＩＯ（判定　３―０）山田真子●
　▽第４試合（女子ミニマム級）
〇高梨ｋｎｕｃｋｌｅ美穂（延長判定　２―１）ＭＡＲＩ●
　▽第５試合（フェザー級）
〇玖村修平（判定　３―０）鷹大●
　▽第６試合（７３キロ契約）
〇ＭＩＫＥ　ＪＯＥ（２回４５秒　ＫＯ）ＥＩＴＯ●
　▽第７試合（スーパー・ウェルター級）
〇アビラル・ヒマラヤン・チーター（１回２分２１秒　ＫＯ）小鉄●
　▽第８試合（スーパー・フェザー級）
〇島野浩太朗（判定　３―０）三輪裕樹●
　▽第９試合（スーパー・バンタム級）
〇金子晃大（３回２分３６秒　ＫＯ）鬼山桃太朗●
　▽第１０試合（スーパー・フェザー級）
〇横山朋哉（１回２９秒　ＫＯ）佑典●
　▽第１１試合（ライト級）
〇西京佑馬（判定　２―１）篠原悠人●
　▽第１２試合（５６キロ契約）
〇玖村将史（２回１分５６秒　ＫＯ）ダウサコン・モータッサナイ●
　▽第１３試合（ウェルター級）
〇野杁正明（判定　３―０）プライチュンポン・ソーシーソムポン●
　▽第１４試合（ライト級）
〇ゴンナパー・ウィラサクレック（２回１分３１秒　ＫＯ）南雲大輝●
　▽第１５試合（スーパー・ウェルター級）
〇城戸康裕（２回２分４７秒　ＫＯ）松下大紀●
　▽第１６試合（クルーザー級）
〇ＡＮＩＭＡＬ☆ＫＯＪＩ（判定　３―０）愛鷹亮●
　▽第１７試合（ヘビー級）
〇京太郎（２回２５秒　ＫＯ）実方宏介●
　▽第１８試合　クルーザー級タイトルマッチ
〇シナ・カリミアン（２回１分４６秒　ＫＯ）Ｋ―Ｊｅｅ●
　▽第１９試合　スーパー・フェザー級タイトルマッチ
〇武尊（２回１分１０秒　ＫＯ）レオナ・ペタス●

メインをＫＯで飾り、タイトルを防衛した武尊
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