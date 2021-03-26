【巨人】延長戦なしの２１年幕開け、９回追いつかれ亀井善行の劇的サヨナラ弾…ＤｅＮＡ戦試合経過

◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人８ｘ―７ＤｅＮＡ（２６日・東京ドーム）

リーグ３連覇と１２年以来の日本一を目指す原巨人は、同点の９回に亀井のサヨナラアーチが飛び出し、２年連続で開幕戦を制した。

初回に３点を先制しながら追いつかれた３回に、大城が右翼へ１号３ラン。９回に守護神の中川が２点リードを追いつかれたが、その裏に代打の亀井が通算９９号となるサヨナラ弾を右翼席に運び、劇的に試合を締めくくった。

【試合経過】

◆１回（Ｄ０、巨３）

【Ｄ】桑原三振、関根投ゴロ、牧三ゴロ

◆２回（Ｄ２、巨０）

【巨】梶谷、若林ともに三振、坂本中飛

◆３回（Ｄ１、巨３）

◆４回（両軍０）

【巨】（投手国吉）梶谷投ゴロ、若林三振、坂本遊直

◆５回（両軍０）

【Ｄ】宮崎三振、柴田二ゴロ、田中俊バント投ゴロ

【巨】岡本和右飛、丸三振、ウィーラー一邪飛

◆６回（両軍０）

【巨】（投手砂田）大城中飛、松原遊直、菅野の代打中島三ゴロ

◆７回（Ｄ２、巨０）

【Ｄ】（投手高木）関根三振、牧四球、佐野三振、宮崎の右翼線二塁打で牧三進、（投手鍵谷）柴田の代打細川四球で満塁、田中俊の右前安打をウィーラーが悪送球し牧、宮崎ともに生還、細川三進、田中俊二進、嶺井投ゴロ

【巨】（投手山崎、遊撃大和）梶谷三振、若林右前安打（代走増田大）、坂本遊ゴロ併殺打

◆８回（Ｄ０、巨１）

【Ｄ】（投手大竹、二塁増田大）山崎の代打神里左飛、桑原三ゴロ、関根右飛

◆９回（Ｄ２、巨１Ｘ）