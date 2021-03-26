【巨人】延長戦なしの２１年幕開け、９回追いつかれ亀井善行の劇的サヨナラ弾…ＤｅＮＡ戦試合経過

◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人８ｘ―７ＤｅＮＡ（２６日・東京ドーム）
リーグ３連覇と１２年以来の日本一を目指す原巨人は、同点の９回に亀井のサヨナラアーチが飛び出し、２年連続で開幕戦を制した。
初回に３点を先制しながら追いつかれた３回に、大城が右翼へ１号３ラン。９回に守護神の中川が２点リードを追いつかれたが、その裏に代打の亀井が通算９９号となるサヨナラ弾を右翼席に運び、劇的に試合を締めくくった。
【試合経過】
◆１回（Ｄ０、巨３）
【Ｄ】桑原三振、関根投ゴロ、牧三ゴロ
【巨】梶谷四球、若林四球で梶谷二進、坂本の左前安打を佐野が悪送球し梶谷生還、若林二進、岡本和の左中間二塁打で若林生還、坂本三進、丸四球で満塁、ウィーラーの右前安打で坂本生還、なお満塁、大城、松原ともに三振、菅野一邪飛
◆２回（Ｄ２、巨０）
【Ｄ】佐野左前安打、宮崎四球で佐野二進、柴田遊撃内野安打で満塁、田中俊の中犠飛で佐野生還、嶺井の左前安打で満塁、浜口の一ゴロで宮崎本塁封殺、なお満塁、桑原四球で柴田生還、なお満塁、関根二ゴロ
【巨】梶谷、若林ともに三振、坂本中飛
◆３回（Ｄ１、巨３）
◆４回（両軍０）
【Ｄ】浜口の代打宮本二塁内野安打、桑原の三ゴロで宮本二封、関根投手バント内野安打で桑原二進、牧の三ゴロで桑原三進、関根二封、佐野右飛
【巨】（投手国吉）梶谷投ゴロ、若林三振、坂本遊直
◆５回（両軍０）
【Ｄ】宮崎三振、柴田二ゴロ、田中俊バント投ゴロ
【巨】岡本和右飛、丸三振、ウィーラー一邪飛
◆６回（両軍０）
【巨】（投手砂田）大城中飛、松原遊直、菅野の代打中島三ゴロ
◆７回（Ｄ２、巨０）
【Ｄ】（投手高木）関根三振、牧四球、佐野三振、宮崎の右翼線二塁打で牧三進、（投手鍵谷）柴田の代打細川四球で満塁、田中俊の右前安打をウィーラーが悪送球し牧、宮崎ともに生還、細川三進、田中俊二進、嶺井投ゴロ
【巨】（投手山崎、遊撃大和）梶谷三振、若林右前安打（代走増田大）、坂本遊ゴロ併殺打
◆８回（Ｄ０、巨１）
【Ｄ】（投手大竹、二塁増田大）山崎の代打神里左飛、桑原三ゴロ、関根右飛
【巨】（投手平田）岡本和三振、（投手石田）丸右翼線二塁打、ウィーラーも右越二塁打で丸生還（代走重信）、大城の右前安打で重信三進（代走吉川）、松原の代打北村のとき一走吉川が牽制で誘い出され送球間に三走重信が本塁を狙うもタッチアウト、吉川二進、北村三振
◆９回（Ｄ２、巨１Ｘ）
【Ｄ】（投手中川、捕手小林、一塁北村、二塁吉川、左翼重信）牧二飛、佐野四球、宮崎の左翼線二塁打で佐野三進、大和二直、田中俊の左前安打で佐野、宮崎ともに生還、嶺井の代打中井三振