【中日】根尾昂、岡林勇希らが初の開幕１軍　１４年ぶり古巣復帰の福留孝介も

セ・パ両リーグは２５日、２６日の開幕戦でベンチ入り可能な選手の登録名簿を公示した。新型コロナの影響もあり、昨季から出場選手登録数が３１人、ベンチ入りは２６人、外国人枠は５人に拡大されている。
中日では１８年のドラフト１位・根尾昂内野手（２０）がプロ３年目で初の開幕１軍スタート。その他には俊足の高松渡内野手（２１）や、内外野をマルチにこなす滝野要外野手（２４）、高卒２年目の岡林勇希外野手（１９）らも初めて１軍でシーズン開幕を迎える。
昨季限りで阪神を戦力外になり１４年ぶりに古巣復帰の福留孝介外野手（４３）も、開幕ベンチ入りメンバーに名を連ねた。
開幕２カード目の３０日の巨人戦（バンテリンＤ）に先発予定の大野雄大投手（３２）は、登板日当日の出場選手登録が見込まれる。
◆２０２１年の開幕１軍メンバー
（投手 １１人）
１１ 小笠原 慎之介
１３ 橋本 侑樹
１４ 谷元 圭介
１６ 又吉 克樹
１７ 柳 裕也
２１ 岡田 俊哉
２４ 福谷 浩司
３３ 祖父江 大輔
３４ 福 敬登
４６ 鈴木 博志
５４ 藤嶋 健人
（捕手 ３人）
３５ 木下 拓哉
５８ 石橋 康太
６８ 桂 依央利
（内野手 ７人）
０ 高松 渡
１ 京田 陽太
３ 高橋 周平
５ 阿部 寿樹
７ 根尾 昂
３７ 三ツ俣 大樹
６６ ダヤン・ビシエド
（外野手 ７人）
６ 平田 良介
８ 大島 洋平
９ 福留 孝介
２６ 井領 雅貴
５１ 滝野 要
５６ 武田 健吾
６０ 岡林 勇希