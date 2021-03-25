【中日】根尾昂、岡林勇希らが初の開幕１軍　１４年ぶり古巣復帰の福留孝介も

セ・パ両リーグは２５日、２６日の開幕戦でベンチ入り可能な選手の登録名簿を公示した。新型コロナの影響もあり、昨季から出場選手登録数が３１人、ベンチ入りは２６人、外国人枠は５人に拡大されている。

中日では１８年のドラフト１位・根尾昂内野手（２０）がプロ３年目で初の開幕１軍スタート。その他には俊足の高松渡内野手（２１）や、内外野をマルチにこなす滝野要外野手（２４）、高卒２年目の岡林勇希外野手（１９）らも初めて１軍でシーズン開幕を迎える。

昨季限りで阪神を戦力外になり１４年ぶりに古巣復帰の福留孝介外野手（４３）も、開幕ベンチ入りメンバーに名を連ねた。

開幕２カード目の３０日の巨人戦（バンテリンＤ）に先発予定の大野雄大投手（３２）は、登板日当日の出場選手登録が見込まれる。

◆２０２１年の開幕１軍メンバー

（投手 １１人）

１１ 小笠原 慎之介

１３ 橋本 侑樹

１４ 谷元 圭介

１６ 又吉 克樹

１７ 柳 裕也

２１ 岡田 俊哉

２４ 福谷 浩司

３３ 祖父江 大輔

３４ 福 敬登

４６ 鈴木 博志

５４ 藤嶋 健人

（捕手 ３人）

３５ 木下 拓哉

５８ 石橋 康太

６８ 桂 依央利

（内野手 ７人）

０ 高松 渡

１ 京田 陽太

３ 高橋 周平

５ 阿部 寿樹

７ 根尾 昂

３７ 三ツ俣 大樹

６６ ダヤン・ビシエド

（外野手 ７人）

６ 平田 良介

８ 大島 洋平

９ 福留 孝介

２６ 井領 雅貴

５１ 滝野 要

５６ 武田 健吾

６０ 岡林 勇希