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【中日】根尾昂、岡林勇希らが初の開幕１軍　１４年ぶり古巣復帰の福留孝介も

スポーツ報知
# 野球# プロ野球# 中日
中日・根尾昂
中日・根尾昂

　セ・パ両リーグは２５日、２６日の開幕戦でベンチ入り可能な選手の登録名簿を公示した。新型コロナの影響もあり、昨季から出場選手登録数が３１人、ベンチ入りは２６人、外国人枠は５人に拡大されている。

　中日では１８年のドラフト１位・根尾昂内野手（２０）がプロ３年目で初の開幕１軍スタート。その他には俊足の高松渡内野手（２１）や、内外野をマルチにこなす滝野要外野手（２４）、高卒２年目の岡林勇希外野手（１９）らも初めて１軍でシーズン開幕を迎える。

　昨季限りで阪神を戦力外になり１４年ぶりに古巣復帰の福留孝介外野手（４３）も、開幕ベンチ入りメンバーに名を連ねた。

　開幕２カード目の３０日の巨人戦（バンテリンＤ）に先発予定の大野雄大投手（３２）は、登板日当日の出場選手登録が見込まれる。

　◆２０２１年の開幕１軍メンバー

（投手　１１人）

　１１　小笠原　慎之介

　１３　橋本　侑樹

　１４　谷元　圭介

　１６　又吉　克樹

　１７　柳　裕也

　２１　岡田　俊哉

　２４　福谷　浩司

　３３　祖父江　大輔

　３４　福　敬登

　４６　鈴木　博志

　５４　藤嶋　健人

（捕手　３人）

　３５　木下　拓哉

　５８　石橋　康太

　６８　桂　依央利

（内野手　７人）

　０　高松　渡

　１　京田　陽太

　３　高橋　周平

　５　阿部　寿樹

　７　根尾　昂

　３７　三ツ俣　大樹

　６６　ダヤン・ビシエド

（外野手　７人）

　６　平田　良介

　８　大島　洋平

　９　福留　孝介

　２６　井領　雅貴

　５１　滝野　要

　５６　武田　健吾

　６０　岡林　勇希

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