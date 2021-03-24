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ドバイ・ゴールデンシャヒーンの枠順決まる　一昨年２着のマテラスカイは４番ゲート

スポーツ報知
# 競馬# 海外競馬
ドバイ・ゴールデンシャヒーンに２年ぶりに出走するマテラスカイ
ドバイ・ゴールデンシャヒーンに２年ぶりに出走するマテラスカイ

　３月２７日にＵＡＥ（アラブ首長国連邦）のメイダン競馬場で行われるドバイワールドカップデー開催のＧ１・４競走の出走馬の枠順が２４日に決まった。

　日本調教馬が４頭出走するダートの１２００メートル戦のＧ１、ドバイ・ゴールデンシャヒーンは１４頭立てで行われる。一昨年の２着馬、日本のマテラスカイ（牡７歳、栗東・森秀行厩舎）は４番ゲート（馬番は８）に決定。サウジアラビアで行われた前哨戦のひとつ、リヤドダートスプリントでマテラスカイを差し切り優勝したコパノキッキング（セン６歳、栗東・村山明厩舎）は１１番ゲート（馬番は３）からＧ１初制覇を目指す。

　また、ジャスティン（牡５歳、栗東・矢作芳人厩舎）は日本勢では最内の３番ゲート（馬番は７）、海外初遠征のレッドルゼル（牡５歳、栗東・安田隆行厩舎）は１３番ゲート（馬番は１０）に決まった。なお、このレースを含め、ＪＲＡ海外馬券発売対象となるＧ１・４競走の馬券は馬番で発売される。決定した枠順は次の通り。（ゲート番、馬番、斤量、騎手の順）

◇ドバイ・ゴールデンシャヒーン（Ｇ１、ダート１２００メートル）発走＝日本時間２７日２３時４０分

（１）（４）グッドエフォート　　　　５７　デットーリ　

（２）（１３）ヤウポン　　　　　　　　５７　ロザリオ　　

（３）（７）ジャスティン　　　　　　５７　坂井瑠星　　　

（４）（８）マテラスカイ　　　　　　５７　戸崎圭太　　

（５）（９）プレミアスター　　　　　５７　バルザローナ

（６）（１２）ワイルドマンジャック　　５７　ハラ　　　　

（７）（６）ジェイランジャーニー　　５７　サエス　　　

（８）（１）アルタリク　　　　　　　５７　デフリース　

（９）（１１）スイッツァランド　　　　５７　オシェア　　

（１０）（５）インポータントミッション　５７　フレンチ　　

（１１）（３）コパノキッキング　　　　５７　ビュイック　

（１２）（２）キャンヴァスト　　　　　５７　ドッブス　　

（１３）（１０）レッドルゼル　　　　　　５７　ムーア　　　

（１４）（１４）ゼンデン　　　　　　　　５７　フレス　　　

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