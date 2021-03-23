３冠牝馬デアリングタクトは香港ＱＥ２　香港チャンピオンズデー登録の日本馬２５頭を発表

デアリングタクト

ＪＲＡは２３日、「２０２１香港チャンピオンズデー」（４月２５日、シャティン競馬場）４競走に登録した日本馬２５頭を発表した。昨年の牝馬３冠競走で史上初めて無敗制覇を飾ったデアリングタクト（牝４歳、栗東・杉山晴紀厩舎）は、Ｇ１のクイーンエリザベス２世Ｃ（ＱＥ２）にエントリーした。登録した日本馬は以下の通り（第１希望のレースのみを掲載）。

▼クイーンエリザベス２世Ｃ・Ｇ１（芝２０００メートル）

キセキ（牡７歳、栗東・辻野泰之厩舎）、ギベオン（牡６歳、栗東・藤原英昭厩舎）、クロノジェネシス（牝５歳、栗東・斉藤崇史厩舎）、グローリーヴェイズ（牡６歳、美浦・尾関知人厩舎）、ステイフーリッシュ（牡６歳、栗東・矢作芳人厩舎）、デアリングタクト（牝４歳、栗東・杉山晴紀厩舎）、パフォーマプロミス（牡９歳、栗東・藤原英昭厩舎）、ヒシイグアス（牡５歳、美浦・堀宣行厩舎）、ラヴズオンリーユー（牝５歳、栗東・矢作芳人厩舎）、リリーピュアハート（牝４歳、栗東・藤原英昭厩舎）

▼チャンピオンズマイル・Ｇ１（芝１６００メートル）

インディチャンプ（牡６歳、栗東・音無秀孝厩舎）、ヴァンドギャルド（牡５歳、栗東・藤原英昭厩舎）、エアスピネル（牡８歳、栗東・笹田和秀厩舎）、ケイデンスコール（牡５歳、栗東・安田隆行厩舎）、サリオス（牡４歳、美浦・堀宣行厩舎）、レシステンシア（牝４歳、栗東・松下武士厩舎）

▼チェアマンズスプリントプライズ・Ｇ１（芝１２００メートル）

アウィルアウェイ（牝５歳、栗東・高野友和厩舎）、ジャスパープリンス（牡６歳、栗東・森秀行厩舎）、ジョーアラビカ（牡７歳、栗東・清水久詞厩舎）、ジョーマンデリン（牝５歳、栗東・清水久詞厩舎）、スギノヴォルケーノ（牡５歳、栗東・清水久詞厩舎）、ダノンスマッシュ（牡６歳、栗東・安田隆行厩舎）、ダノンファンタジー（牝５歳、栗東・中内田充正厩舎）、ピンシャン（牡４歳、栗東・森秀行厩舎）、ラウダシオン（牡４歳、栗東・斉藤崇史厩舎）