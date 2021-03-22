椿原龍矢がＫ―１フェザー級王座奪取、“美人美容師ファイター”菅原美優も勝利…Ｋ’ＦＥＳＴＡ．４　Ｄａｙ．１全試合結果

◆Ｋ－１ ＷＯＲＬＤ ＧＰ ２０２１ ＪＡＰＡＮ～Ｋ’ＦＥＳＴＡ．４ Ｄａｙ．１～（２１日、東京ガーデンシアター）

“Ｋ－１ 年間最大のビッグマッチ”「Ｋ－１ ＷＯＲＬＤ ＧＰ ２０２１ ＪＡＰＡＮ～Ｋ’ＦＥＳＴＡ．４ Ｄａｙ．１～」が２１日、東京ガーデンシアターで開催された。メインのタイトルマッチでは、挑戦者・椿原龍矢（２１）＝月心会チーム侍＝が、王者・江川優生（２３）＝ＰＯＷＥＲ ＯＦ ＤＲＥＡＭ＝を延長判定２―１で破り、新王者に輝いた。

Ｋ―１初出場となる“美人美容師ファイター”菅原美優（２１）＝Ｋ―１ジム三軒茶屋シルバーウルフ＝は、ＮＯＺＯＭＩ（１６）＝ＴＡＤ＝を判定で下すなど、大会を盛り上げた。

【全試合結果】

▽プレリミナリーファイト第１試合（スーパー・フェザー級）

△赤田功輝（判定 １―０）北村夏輝△

▽プレリミナリーファイト第２試合（５３キロ）

○峯大樹（３回１分１９秒 ＫＯ）高橋享祐●

▽プレリミナリーファイト第３試合（５３キロ）

○池田幸司（２回１分５５秒 ＫＯ）倉田永輝●

▽プレリミナリーファイト第４試合（フェザー級）

○松山勇汰（１回１分１９秒 ＫＯ）水津空良●

▽第１試合（７５キロ）

○神保克哉（判定 ３―０）ジュリオ・セザール・モリ●

▽第２試合（ライト級）

○瓦田脩二（１回１分２０秒 ＴＫＯ）東本央貴●

▽第３試合（フェザー級）

○軍司泰斗（判定 ３―０）森坂陸●

▽第４試合（女子アトム級）

○菅原美優（判定 ３―０）ＮＯＺＯＭＩ●

▽第５試合（クルーザー級）

○谷川聖哉（判定 ３―０）ＲＵＩ●

▽第６試合（クルーザー級）

○サッタリ・ウィラサクレック（２回２６秒 ＫＯ）加藤久輝●

▽第７試合（スーパー・ライト級）

○鈴木勇人（３回１分２８秒 ＴＫＯ）ヴィトー・トファネリ●

▽第８試合（ウェルター級）

○近藤魁成（判定 ２―０）マキ・ドゥワンソンポン●

▽第９試合（５９キロ）

○篠塚辰樹（延長判定 ２―１）小澤海斗●

▽第１０試合（ライト級）

○卜部功也（判定 ３―０）蓮實光●

▽第１１試合（スーパー・フェザー級）

○村越優汰（判定 ３―０）芦澤竜誠●

▽第１２試合（スーパー・ライト級）

○山崎秀晃（１回１分１０秒 ＫＯ）不可思●

▽第１３試合 Ｋ－１ ＷＯＲＬＤ ＧＰフェザー級タイトルマッチ

○椿原龍矢（延長判定 ２―１）江川優生●