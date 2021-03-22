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椿原龍矢がＫ―１フェザー級王座奪取、“美人美容師ファイター”菅原美優も勝利…Ｋ’ＦＥＳＴＡ．４　Ｄａｙ．１全試合結果

スポーツ報知
# 格闘技
椿原龍矢（Ｃ）Ｋ－１
椿原龍矢（Ｃ）Ｋ－１

◆Ｋ－１　ＷＯＲＬＤ　ＧＰ　２０２１　ＪＡＰＡＮ～Ｋ’ＦＥＳＴＡ．４　Ｄａｙ．１～（２１日、東京ガーデンシアター）

　“Ｋ－１　年間最大のビッグマッチ”「Ｋ－１　ＷＯＲＬＤ　ＧＰ　２０２１　ＪＡＰＡＮ～Ｋ’ＦＥＳＴＡ．４　Ｄａｙ．１～」が２１日、東京ガーデンシアターで開催された。メインのタイトルマッチでは、挑戦者・椿原龍矢（２１）＝月心会チーム侍＝が、王者・江川優生（２３）＝ＰＯＷＥＲ　ＯＦ　ＤＲＥＡＭ＝を延長判定２―１で破り、新王者に輝いた。

　Ｋ―１初出場となる“美人美容師ファイター”菅原美優（２１）＝Ｋ―１ジム三軒茶屋シルバーウルフ＝は、ＮＯＺＯＭＩ（１６）＝ＴＡＤ＝を判定で下すなど、大会を盛り上げた。

  • 菅原美優（Ｃ）Ｋ－１
  • 菅原美優（Ｃ）Ｋ－１

　【全試合結果】

　▽プレリミナリーファイト第１試合（スーパー・フェザー級）

　△赤田功輝（判定　１―０）北村夏輝△

　▽プレリミナリーファイト第２試合（５３キロ）

　○峯大樹（３回１分１９秒　ＫＯ）高橋享祐●

　▽プレリミナリーファイト第３試合（５３キロ）

　○池田幸司（２回１分５５秒　ＫＯ）倉田永輝●

　▽プレリミナリーファイト第４試合（フェザー級）

　○松山勇汰（１回１分１９秒　ＫＯ）水津空良●

　▽第１試合（７５キロ）

　○神保克哉（判定　３―０）ジュリオ・セザール・モリ●

　▽第２試合（ライト級）

　○瓦田脩二（１回１分２０秒　ＴＫＯ）東本央貴●

　▽第３試合（フェザー級）

　○軍司泰斗（判定　３―０）森坂陸●

　▽第４試合（女子アトム級）

　○菅原美優（判定　３―０）ＮＯＺＯＭＩ●

　▽第５試合（クルーザー級）

　○谷川聖哉（判定　３―０）ＲＵＩ●

　▽第６試合（クルーザー級）

　○サッタリ・ウィラサクレック（２回２６秒　ＫＯ）加藤久輝●

　▽第７試合（スーパー・ライト級）

　○鈴木勇人（３回１分２８秒　ＴＫＯ）ヴィトー・トファネリ●

　▽第８試合（ウェルター級）

　○近藤魁成（判定　２―０）マキ・ドゥワンソンポン●

　▽第９試合（５９キロ）

　○篠塚辰樹（延長判定　２―１）小澤海斗●

　▽第１０試合（ライト級）

　○卜部功也（判定　３―０）蓮實光●

　▽第１１試合（スーパー・フェザー級）

　○村越優汰（判定　３―０）芦澤竜誠●

　▽第１２試合（スーパー・ライト級）

　○山崎秀晃（１回１分１０秒　ＫＯ）不可思●

　▽第１３試合　Ｋ－１　ＷＯＲＬＤ　ＧＰフェザー級タイトルマッチ

　○椿原龍矢（延長判定　２―１）江川優生●

椿原龍矢（Ｃ）Ｋ－１
菅原美優（Ｃ）Ｋ－１
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