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【巨人】若林晃弘３安打猛打賞　オープン戦最終戦快勝…写真で振り返る楽天戦

スポーツ報知
# 巨人
原辰徳監督監督（左）らナインに迎えられる若林晃弘（カメラ・橋口　真）
原辰徳監督監督（左）らナインに迎えられる若林晃弘（カメラ・橋口　真）

◆オープン戦　巨人―楽天（２１日・東京ドーム）

　巨人が本塁打攻勢でオープン戦最終戦を白星で飾った。

　１点を追う４回に中島宏之の左越えソロで同点。５回には、坂本勇人のバックスクリーンへのソロで勝ち越した。ともに楽天のドラフト１位ルーキーの早川からオープン戦１号となった。７回には若林晃弘が２試合連続となる２号ソロを右越えに運んだ。若林はこの日３安打猛打賞と、開幕スタメンに向けてアピールを続けた。

　開幕前の最後の試合で、１１安打８得点。打線は順調な仕上がりを見せた。

　【試合経過】

　◆１回（両軍３）

　【楽】辰己二ゴロ、田中和四球、小郷死球で田中和二進、島内のとき暴投で田中和三進、小郷二進、島内の中前安打で田中和生還、小郷三進、茂木投手内野安打で満塁、鈴木大押し出し四球で小郷生還、なお満塁、横尾の中犠飛で島内生還、茂木三進、小深田投ゴロ

  • １回１死満塁、鈴木大地に押し出しの四球を与え汗をぬぐう今村信貴（カメラ・竜田　卓）

    １回１死満塁、鈴木大地に押し出しの四球を与え汗をぬぐう今村信貴（カメラ・竜田　卓）

　【巨】梶谷四球、若林の右中間二塁打で梶谷三進、坂本の右犠飛で梶谷生還、若林三進、岡本和の中前安打で若林生還、丸の左中間二塁打で岡本和三進、ウィーラーの三ゴロで岡本和生還、丸三進、大城遊ゴロ

  • １回無死一塁、右中間へ二塁打を放つ若林晃弘（カメラ・竜田　卓）

    １回無死一塁、右中間へ二塁打を放つ若林晃弘（カメラ・竜田　卓）

　◆２回（楽１、巨０）

　【楽】太田遊ゴロ、辰己右越１号本塁打、田中和三振、小郷二ゴロ

  • ２回１死、　辰己涼介が右越えにソロ本塁打を放つ（投手・今村信貴、捕手・大城卓三）（カメラ・竜田　卓）

    ２回１死、　辰己涼介が右越えにソロ本塁打を放つ（投手・今村信貴、捕手・大城卓三）（カメラ・竜田　卓）

　【巨】松原遊ゴロ、中島中飛、梶谷投ゴロ

　◆３回（両軍０）

　【楽】島内捕ゴロ、茂木四球、鈴木大中飛、横尾の右前安打で茂木二進、小深田左飛

　【巨】若林三振、坂本左前安打、岡本和の右前安打で坂本二進、丸三振、ウィーラー四球で満塁、大城一ゴロ

　◆４回（楽０、巨１）

　【楽】太田三ゴロ、辰己三振、田中和一ゴロ

　【巨】松原二ゴロ、中島左越１号本塁打、梶谷中飛、若林三振

  • ４回１死、左越えに同点ソロ本塁打を放つ中島宏之（投手・早川隆久、捕手・太田光）（カメラ・竜田　卓）

    ４回１死、左越えに同点ソロ本塁打を放つ中島宏之（投手・早川隆久、捕手・太田光）（カメラ・竜田　卓）

　◆５回（楽０、巨１）

　【楽】小郷三振、島内四球、茂木中飛、鈴木大の二ゴロで島内二封

　【巨】（二塁渡辺佳、遊撃小深田）坂本中越１号本塁打、岡本和三振、丸一ゴロ、（投手酒居）ウィーラー遊ゴロ

  • ５回無死、中越えに勝ち越しとなるソロ本塁打を放つ坂本勇人（投手・早川隆久、捕手・太田光）（カメラ・竜田　卓）

    ５回無死、中越えに勝ち越しとなるソロ本塁打を放つ坂本勇人（投手・早川隆久、捕手・太田光）（カメラ・竜田　卓）

　◆６回（両軍０）

　【楽】（投手鍵谷、一塁香月、三塁北村、遊撃吉川、中堅重信）横尾右飛、小深田、太田ともに三振

  • ６回に登板し、好投した鍵谷陽平（カメラ・橋口　真）

    ６回に登板し、好投した鍵谷陽平（カメラ・橋口　真）

　◆【巨】（投手渡辺佑、一塁銀次）大城、松原、中島三者連続三振

　◆７回（楽０、巨２）

　【楽】（投手高木、捕手小林）辰己、田中和、小郷三者連続三振

  • ７回から３番手で登板した高木京介（カメラ・相川　和寛）

    ７回から３番手で登板した高木京介（カメラ・相川　和寛）

　【巨】（投手内間）梶谷三振、若林右越２号本塁打、吉川四球、北村四球で吉川二進、重信の中前安打で吉川は本塁を狙うもタッチアウト、北村二進、香月四球で満塁、小林三塁内野安打で北村生還、なお満塁、松原二ゴロ

  • ７回１死、若林晃弘が右越えにソロ本塁打を放つ（カメラ・橋口　真）

    ７回１死、若林晃弘が右越えにソロ本塁打を放つ（カメラ・橋口　真）

　◆８回（楽０、巨１）

　【楽】（投手大竹、左翼石川、右翼松原）島内一ゴロ、渡辺佳三ゴロ、鈴木大一ゴロ

  • ８回から４番手で登板した大竹寛（カメラ・相川　和寛）

    ８回から４番手で登板した大竹寛（カメラ・相川　和寛）

　【巨】（投手菅原、二塁村林、三塁渡辺佳、左翼田中和、中堅武藤）中島の代打亀井中飛、石川四球（代走増田大）、若林の右前安打で増田大一挙三進、吉川の遊ゴロで増田大生還、若林二進、北村右飛

  • ８回１死一塁、若林晃弘が右前に安打を放ち、猛打賞（カメラ・橋口　真）

    ８回１死一塁、若林晃弘が右前に安打を放ち、猛打賞（カメラ・橋口　真）

　◆９回（楽０、巨Ｘ）

　【楽】（投手中川、左翼増田大）銀次二ゴロ、小深田三邪飛、太田の代打和田三振

  • ９回に登板した中川皓太（カメラ・橋口　真）

    ９回に登板した中川皓太（カメラ・橋口　真）

試合詳細
原辰徳監督監督（左）らナインに迎えられる若林晃弘（カメラ・橋口　真）
１回１死満塁、鈴木大地に押し出しの四球を与え汗をぬぐう今村信貴（カメラ・竜田　卓）
１回無死一塁、右中間へ二塁打を放つ若林晃弘（カメラ・竜田　卓）
２回１死、　辰己涼介が右越えにソロ本塁打を放つ（投手・今村信貴、捕手・大城卓三）（カメラ・竜田　卓）
４回１死、左越えに同点ソロ本塁打を放つ中島宏之（投手・早川隆久、捕手・太田光）（カメラ・竜田　卓）
５回無死、中越えに勝ち越しとなるソロ本塁打を放つ坂本勇人（投手・早川隆久、捕手・太田光）（カメラ・竜田　卓）
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