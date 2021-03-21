【巨人】若林晃弘３安打猛打賞　オープン戦最終戦快勝…写真で振り返る楽天戦

◆オープン戦 巨人―楽天（２１日・東京ドーム）

巨人が本塁打攻勢でオープン戦最終戦を白星で飾った。

１点を追う４回に中島宏之の左越えソロで同点。５回には、坂本勇人のバックスクリーンへのソロで勝ち越した。ともに楽天のドラフト１位ルーキーの早川からオープン戦１号となった。７回には若林晃弘が２試合連続となる２号ソロを右越えに運んだ。若林はこの日３安打猛打賞と、開幕スタメンに向けてアピールを続けた。

開幕前の最後の試合で、１１安打８得点。打線は順調な仕上がりを見せた。

【試合経過】

◆１回（両軍３）

◆２回（楽１、巨０）

【巨】松原遊ゴロ、中島中飛、梶谷投ゴロ

◆３回（両軍０）

【楽】島内捕ゴロ、茂木四球、鈴木大中飛、横尾の右前安打で茂木二進、小深田左飛

【巨】若林三振、坂本左前安打、岡本和の右前安打で坂本二進、丸三振、ウィーラー四球で満塁、大城一ゴロ

◆４回（楽０、巨１）

【楽】太田三ゴロ、辰己三振、田中和一ゴロ

◆５回（楽０、巨１）

【楽】小郷三振、島内四球、茂木中飛、鈴木大の二ゴロで島内二封

◆６回（両軍０）

◆【巨】（投手渡辺佑、一塁銀次）大城、松原、中島三者連続三振

◆７回（楽０、巨２）

◆８回（楽０、巨１）