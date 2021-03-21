【巨人】若林晃弘３安打猛打賞　オープン戦最終戦快勝…写真で振り返る楽天戦

◆オープン戦 巨人―楽天（２１日・東京ドーム）
巨人が本塁打攻勢でオープン戦最終戦を白星で飾った。
１点を追う４回に中島宏之の左越えソロで同点。５回には、坂本勇人のバックスクリーンへのソロで勝ち越した。ともに楽天のドラフト１位ルーキーの早川からオープン戦１号となった。７回には若林晃弘が２試合連続となる２号ソロを右越えに運んだ。若林はこの日３安打猛打賞と、開幕スタメンに向けてアピールを続けた。
開幕前の最後の試合で、１１安打８得点。打線は順調な仕上がりを見せた。
【試合経過】
◆１回（両軍３）
【楽】辰己二ゴロ、田中和四球、小郷死球で田中和二進、島内のとき暴投で田中和三進、小郷二進、島内の中前安打で田中和生還、小郷三進、茂木投手内野安打で満塁、鈴木大押し出し四球で小郷生還、なお満塁、横尾の中犠飛で島内生還、茂木三進、小深田投ゴロ
【巨】梶谷四球、若林の右中間二塁打で梶谷三進、坂本の右犠飛で梶谷生還、若林三進、岡本和の中前安打で若林生還、丸の左中間二塁打で岡本和三進、ウィーラーの三ゴロで岡本和生還、丸三進、大城遊ゴロ
◆２回（楽１、巨０）
【巨】松原遊ゴロ、中島中飛、梶谷投ゴロ
◆３回（両軍０）
【楽】島内捕ゴロ、茂木四球、鈴木大中飛、横尾の右前安打で茂木二進、小深田左飛
【巨】若林三振、坂本左前安打、岡本和の右前安打で坂本二進、丸三振、ウィーラー四球で満塁、大城一ゴロ
◆４回（楽０、巨１）
【楽】太田三ゴロ、辰己三振、田中和一ゴロ
◆５回（楽０、巨１）
【楽】小郷三振、島内四球、茂木中飛、鈴木大の二ゴロで島内二封
【巨】（二塁渡辺佳、遊撃小深田）坂本中越１号本塁打、岡本和三振、丸一ゴロ、（投手酒居）ウィーラー遊ゴロ
◆６回（両軍０）
◆【巨】（投手渡辺佑、一塁銀次）大城、松原、中島三者連続三振
◆７回（楽０、巨２）
【巨】（投手内間）梶谷三振、若林右越２号本塁打、吉川四球、北村四球で吉川二進、重信の中前安打で吉川は本塁を狙うもタッチアウト、北村二進、香月四球で満塁、小林三塁内野安打で北村生還、なお満塁、松原二ゴロ
◆８回（楽０、巨１）
【巨】（投手菅原、二塁村林、三塁渡辺佳、左翼田中和、中堅武藤）中島の代打亀井中飛、石川四球（代走増田大）、若林の右前安打で増田大一挙三進、吉川の遊ゴロで増田大生還、若林二進、北村右飛
◆９回（楽０、巨Ｘ）