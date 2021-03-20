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【巨人】若林晃弘＆ウィーラー弾も敗戦…写真で振り返る楽天戦

スポーツ報知
# 巨人
１回２死、田中将大（右）から四球を選んだ坂本勇人
１回２死、田中将大（右）から四球を選んだ坂本勇人

◆オープン戦　巨人３―６楽天（２０日・東京ドーム）

　巨人は本塁打２本が飛び出したが、連打なく敗戦した。

　４回に若林晃弘が楽天の先発・田中将からオープン戦１号ソロ。８回にはウィーラーが２番手・牧田から同１号２ランを放った。だが、安打は散発５本でタイムリーも出なかった。

　先発の戸郷翔征は３イニングを投げて２安打無失点。開幕２戦目登板に向けて順調に仕上げてきた。

　◆１回（両軍０）

　【楽】辰己三振、小深田遊直、小郷左翼線二塁打、島内一邪飛

  • 力投する先発の戸郷翔征

    力投する先発の戸郷翔征

　【巨】梶谷三振、若林遊ゴロ、坂本四球、岡本和の三ゴロで坂本二封

  • １回２死、打席に入る坂本勇人（投手・田中将大）

    １回２死、打席に入る坂本勇人（投手・田中将大）

　◆２回（両軍０）

　【楽】茂木左飛、鈴木大右飛、横尾三振

　【巨】丸左飛、大城三邪飛、中島遊ゴロ

　◆３回（両軍０）

　【楽】田中和右翼線二塁打、太田の一前バントで田中和三進、辰己三振、小深田一ゴロ

　【巨】吉川三振、亀井左飛、梶谷二ゴロ

　◆４回（楽０、巨１）

　【楽】（投手田中豊）小郷三振、島内左飛、茂木三振

  • ４回から２番手でマウンドに上がった田中豊樹

    ４回から２番手でマウンドに上がった田中豊樹

　【巨】若林右中間１号本塁打、坂本中飛、岡本和右飛、丸四球、大城の左越二塁打で丸三進、中島三振

  • ４回無死、右中間に先制のソロ本塁打を放ちナインとエアハイタッチをする若林晃弘

    ４回無死、右中間に先制のソロ本塁打を放ちナインとエアハイタッチをする若林晃弘

　◆５回（楽２、巨０）

　【楽】（一塁ウィーラー、二塁若林、遊撃吉川、左翼松原）鈴木大右中間二塁打、横尾の左飛で飛び出した二塁走者鈴木大が帰塁できず併殺、田中和四球、太田右越１号２ラン、（投手戸根）辰己四球、小深田三振

  • ５回無死二塁、横尾俊建の左飛を好捕。併殺にした松原聖弥

    ５回無死二塁、横尾俊建の左飛を好捕。併殺にした松原聖弥

　【巨】吉川左邪飛、亀井、梶谷ともに一ゴロ

　◆６回（楽４、巨０）

　【楽】小郷三塁内野安打、島内四球で小郷二進、茂木の捕前バント安打で満塁、鈴木大の右前安打で小郷生還、なお満塁、横尾のときボークで島内生還、茂木三進、鈴木大二進、（横尾の２球目から投手鍵谷）横尾、田中和ともに三振、太田の左前安打で茂木、鈴木大一挙生還、辰己三振

  • ６回、マウンドに集まる杉内俊哉投手コーチ（左から２人目）、戸根千明（同４人目）ら巨人ナイン

    ６回、マウンドに集まる杉内俊哉投手コーチ（左から２人目）、戸根千明（同４人目）ら巨人ナイン

　【巨】若林左邪飛、ウィーラー中飛、岡本和遊ゴロ

　◆７回（両軍０）

　【楽】（投手高梨、三塁香月）小深田左飛、小郷遊ゴロ、島内投ゴロ

　【巨】（左翼武藤）丸左飛、大城三振、松原右前安打、吉川二ゴロ

　◆８回（楽０、巨２）

　【楽】（投手ビエイラ、中堅重信）茂木四球、鈴木大左飛、横尾三振、田中和二ゴロ

　【巨】（投手牧田、三塁渡辺佳、遊撃村林）亀井左飛、梶谷左前安打、若林遊飛、ウィーラー右越１号２ラン、香月遊直

  • ８回２死一塁、ウィーラーが右越え２ラン本塁打

    ８回２死一塁、ウィーラーが右越え２ラン本塁打

　◆９回（両軍０）

　【楽】（投手中川、右翼増田大）太田遊ゴロ、辰己の代打和田三振、小深田投ゴロ

  • ９回から７番手でマウンドに上がった中川皓太

    ９回から７番手でマウンドに上がった中川皓太

　【巨】（投手松井）重信一ゴロ、大城の代打石川三振、松原の代打北村遊ゴロ

試合詳細
１回２死、田中将大（右）から四球を選んだ坂本勇人
力投する先発の戸郷翔征
１回２死、打席に入る坂本勇人（投手・田中将大）
４回から２番手でマウンドに上がった田中豊樹
４回無死、右中間に先制のソロ本塁打を放ちナインとエアハイタッチをする若林晃弘
５回無死二塁、横尾俊建の左飛を好捕。併殺にした松原聖弥
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