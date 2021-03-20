【巨人】若林晃弘＆ウィーラー弾も敗戦…写真で振り返る楽天戦

◆オープン戦 巨人３―６楽天（２０日・東京ドーム）

巨人は本塁打２本が飛び出したが、連打なく敗戦した。

４回に若林晃弘が楽天の先発・田中将からオープン戦１号ソロ。８回にはウィーラーが２番手・牧田から同１号２ランを放った。だが、安打は散発５本でタイムリーも出なかった。

先発の戸郷翔征は３イニングを投げて２安打無失点。開幕２戦目登板に向けて順調に仕上げてきた。

◆１回（両軍０）

【楽】辰己三振、小深田遊直、小郷左翼線二塁打、島内一邪飛 力投する先発の戸郷翔征

◆２回（両軍０）

【楽】茂木左飛、鈴木大右飛、横尾三振

【巨】丸左飛、大城三邪飛、中島遊ゴロ

◆３回（両軍０）

【楽】田中和右翼線二塁打、太田の一前バントで田中和三進、辰己三振、小深田一ゴロ

【巨】吉川三振、亀井左飛、梶谷二ゴロ

◆４回（楽０、巨１）

【楽】（投手田中豊）小郷三振、島内左飛、茂木三振 ４回から２番手でマウンドに上がった田中豊樹

◆５回（楽２、巨０）

【巨】吉川左邪飛、亀井、梶谷ともに一ゴロ

◆６回（楽４、巨０）

【巨】若林左邪飛、ウィーラー中飛、岡本和遊ゴロ

◆７回（両軍０）

【楽】（投手高梨、三塁香月）小深田左飛、小郷遊ゴロ、島内投ゴロ

【巨】（左翼武藤）丸左飛、大城三振、松原右前安打、吉川二ゴロ

◆８回（楽０、巨２）

【楽】（投手ビエイラ、中堅重信）茂木四球、鈴木大左飛、横尾三振、田中和二ゴロ

◆９回（両軍０）

【楽】（投手中川、右翼増田大）太田遊ゴロ、辰己の代打和田三振、小深田投ゴロ ９回から７番手でマウンドに上がった中川皓太