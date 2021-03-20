【巨人】若林晃弘＆ウィーラー弾も敗戦…写真で振り返る楽天戦

◆オープン戦 巨人３―６楽天（２０日・東京ドーム）
巨人は本塁打２本が飛び出したが、連打なく敗戦した。
４回に若林晃弘が楽天の先発・田中将からオープン戦１号ソロ。８回にはウィーラーが２番手・牧田から同１号２ランを放った。だが、安打は散発５本でタイムリーも出なかった。
先発の戸郷翔征は３イニングを投げて２安打無失点。開幕２戦目登板に向けて順調に仕上げてきた。
◆１回（両軍０）
◆２回（両軍０）
【楽】茂木左飛、鈴木大右飛、横尾三振
【巨】丸左飛、大城三邪飛、中島遊ゴロ
◆３回（両軍０）
【楽】田中和右翼線二塁打、太田の一前バントで田中和三進、辰己三振、小深田一ゴロ
【巨】吉川三振、亀井左飛、梶谷二ゴロ
◆４回（楽０、巨１）
◆５回（楽２、巨０）
【楽】（一塁ウィーラー、二塁若林、遊撃吉川、左翼松原）鈴木大右中間二塁打、横尾の左飛で飛び出した二塁走者鈴木大が帰塁できず併殺、田中和四球、太田右越１号２ラン、（投手戸根）辰己四球、小深田三振
【巨】吉川左邪飛、亀井、梶谷ともに一ゴロ
◆６回（楽４、巨０）
【楽】小郷三塁内野安打、島内四球で小郷二進、茂木の捕前バント安打で満塁、鈴木大の右前安打で小郷生還、なお満塁、横尾のときボークで島内生還、茂木三進、鈴木大二進、（横尾の２球目から投手鍵谷）横尾、田中和ともに三振、太田の左前安打で茂木、鈴木大一挙生還、辰己三振
【巨】若林左邪飛、ウィーラー中飛、岡本和遊ゴロ
◆７回（両軍０）
【楽】（投手高梨、三塁香月）小深田左飛、小郷遊ゴロ、島内投ゴロ
【巨】（左翼武藤）丸左飛、大城三振、松原右前安打、吉川二ゴロ
◆８回（楽０、巨２）
【楽】（投手ビエイラ、中堅重信）茂木四球、鈴木大左飛、横尾三振、田中和二ゴロ
◆９回（両軍０）
【巨】（投手松井）重信一ゴロ、大城の代打石川三振、松原の代打北村遊ゴロ