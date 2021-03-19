【巨人】菅野智之、開幕へ万全３回０封！吉川３安打２打点…ロッテ戦試合経過

◆オープン戦 巨人２―３ロッテ（１９日・東京ドーム）

巨人は吉川がチーム全２打点をたたき出す３安打猛打賞の活躍を見せたが、敗れた。

３回の第１打席で右翼フェンス直撃の二塁打を放っていた吉川は７回、２死三塁から右前タイムリー。９回にも２死一塁から右中間に適時三塁打を放った。だが打線はそれ以外、決定打を欠いた。３、４、８回といずれも得点圏に走者を進めながら、後続が断たれた。

先発の菅野は３回を内野安打の１本だけの無四球無失点３奪三振。開幕へ向けて完璧な仕上がりを見せた。

続いた２番手・桜井は３イニングを投げて、３四球と２死球を出すなど制球を乱し、２安打ながら２失点。開幕ローテ入りの候補としては厳しい結果となった。

【試合経過】

◆１回（両軍０）

【巨】松原、若林ともに三振、梶谷中飛

◆２回（両軍０）

【巨】岡本和三振、丸中飛、大城二ゴロ

◆３回（両軍０）

【ロ】安田一ゴロ、田村三振、小川二塁内野安打、荻野のとき小川二盗失敗

◆４回（両軍０）

◆５回（ロ２、巨０）

【ロ】中村奨死球、安田の一ゴロで中村奨二進、田村の右翼線二塁打で中村奨生還、藤岡の中前安打で田村一挙生還、荻野遊ゴロ併殺打

◆６回（両軍０）

【ロ】藤原三振、マーティン四球、山口のとき暴投でマーティン二進、山口死球、井上の遊ゴロでマーティン三進、山口二進、中村奨三振

◆７回（ロ０、巨１）

◆８回（ロ１、巨０）

【巨】（投手益田、右翼和田）松原右前安打、若林の左前安打で松原二進、北村の遊ゴロ併殺打で松原三進、香月三飛