注 目
新型コロナ関連ニュース 報知SNS 2022年度採用案内はこちら
お知らせ
InstagramTwitterfacebook
ホーム 巨人 野球 芸能 競馬 サッカー ゴルフ スポーツ 東京五輪 格闘技 社会 地域版 ギャンブル ライフ 動画 写真特集 占い 馬トク
 
 

【巨人】菅野智之、開幕へ万全３回０封！吉川３安打２打点…ロッテ戦試合経過

スポーツ報知
# 巨人
巨人先発の菅野智之（カメラ・橋口　真）
巨人先発の菅野智之（カメラ・橋口　真）

◆オープン戦　巨人２―３ロッテ（１９日・東京ドーム）

　巨人は吉川がチーム全２打点をたたき出す３安打猛打賞の活躍を見せたが、敗れた。

　３回の第１打席で右翼フェンス直撃の二塁打を放っていた吉川は７回、２死三塁から右前タイムリー。９回にも２死一塁から右中間に適時三塁打を放った。だが打線はそれ以外、決定打を欠いた。３、４、８回といずれも得点圏に走者を進めながら、後続が断たれた。

　先発の菅野は３回を内野安打の１本だけの無四球無失点３奪三振。開幕へ向けて完璧な仕上がりを見せた。

　続いた２番手・桜井は３イニングを投げて、３四球と２死球を出すなど制球を乱し、２安打ながら２失点。開幕ローテ入りの候補としては厳しい結果となった。

　【試合経過】

　◆１回（両軍０）

　【ロ】荻野一飛、藤原三振、マーティン一ゴロ

  • １回１死、藤原恭大（中）を空振り三振に打ち取った菅野智之（捕手・大城卓三）（カメラ・相川　和寛）

    １回１死、藤原恭大（中）を空振り三振に打ち取った菅野智之（捕手・大城卓三）（カメラ・相川　和寛）

　【巨】松原、若林ともに三振、梶谷中飛

　◆２回（両軍０）

　【ロ】山口三振、井上中飛、中村奨三ゴロ

  • ２回２死、中村奨吾（中）を三ゴロに打ち取った菅野智之（捕手・大城卓三）（カメラ・相川　和寛）

    ２回２死、中村奨吾（中）を三ゴロに打ち取った菅野智之（捕手・大城卓三）（カメラ・相川　和寛）

　【巨】岡本和三振、丸中飛、大城二ゴロ

　◆３回（両軍０）

　【ロ】安田一ゴロ、田村三振、小川二塁内野安打、荻野のとき小川二盗失敗

　【巨】（遊撃藤岡）中島三ゴロ、吉川右越二塁打、重信の一ゴロを一塁井上が失策し吉川三進、松原の投前バントで重信二進、若林一ゴロ（両軍０）

  • ３回１死、吉川尚輝が右越え二塁打（投手・二木康太、捕手・田村龍弘）（カメラ・相川　和寛）

    ３回１死、吉川尚輝が右越え二塁打（投手・二木康太、捕手・田村龍弘）（カメラ・相川　和寛）

　◆４回（両軍０）

　【ロ】（投手桜井）荻野右飛、藤原二ゴロ、マーティン四球、山口四球でマーティン二進、井上右飛

  • ４回から登板した桜井俊貴（カメラ・橋口　真）

    ４回から登板した桜井俊貴（カメラ・橋口　真）

　【巨】梶谷中前安打、岡本和の中前安打で梶谷二進、丸の一ゴロで岡本和二封、梶谷三進、大城の投直で三塁走者梶谷帰塁できずダブルプレー

  • ４回無死一塁、岡本和真が中前安打（捕手・田村龍弘）（カメラ・相川　和寛）

    ４回無死一塁、岡本和真が中前安打（捕手・田村龍弘）（カメラ・相川　和寛）

　◆５回（ロ２、巨０）

　【ロ】中村奨死球、安田の一ゴロで中村奨二進、田村の右翼線二塁打で中村奨生還、藤岡の中前安打で田村一挙生還、荻野遊ゴロ併殺打

　【巨】中島左前安打、吉川遊飛、重信中飛、松原の一ゴロで中島二封

  • ５回無死、中島宏之が左前安打（捕手・田村龍弘）（カメラ・相川　和寛）

    ５回無死、中島宏之が左前安打（捕手・田村龍弘）（カメラ・相川　和寛）

　◆６回（両軍０）

　【ロ】藤原三振、マーティン四球、山口のとき暴投でマーティン二進、山口死球、井上の遊ゴロでマーティン三進、山口二進、中村奨三振

　【巨】（投手唐川）若林投ゴロ、梶谷右飛、岡本和三振

  • ６回２死、空振り三振に倒れる岡本和真（カメラ・中島　傑）

    ６回２死、空振り三振に倒れる岡本和真（カメラ・中島　傑）

　◆７回（ロ０、巨１）

　【ロ】（投手高木、二塁北村、三塁香月、右翼若林）安田三振、田村四球、藤岡三邪飛、荻野の三ゴロで田村二封

  • ７回から３番手でマウンドに上がった高木京介（カメラ・中島　傑）

    ７回から３番手でマウンドに上がった高木京介（カメラ・中島　傑）

　【巨】（投手ハーマン、三塁鳥谷、左翼岡）丸右前安打、大城左飛、中島のとき捕逸で丸二進、中島の中前安打で丸三進（代走増田大）、吉川のとき増田大二盗失敗、吉川の右前安打で丸生還、重信の代打亀井左飛

  • ７回２死三塁、右前適時打を放つ吉川尚輝（カメラ・中島　傑）

    ７回２死三塁、右前適時打を放つ吉川尚輝（カメラ・中島　傑）

　◆８回（ロ１、巨０）

　【ロ】（投手高梨、捕手岸田、一塁北村、二塁若林、左翼亀井、中堅松原、右翼石川）藤原三振、マーティン中越二塁打（代走和田）、山口右飛、（投手大竹）井上のとき和田三盗、さらに暴投で和田生還、井上一飛

  • ８回途中から５番手でマウンドに上がった大竹寛（カメラ・中島　傑）　

    ８回途中から５番手でマウンドに上がった大竹寛（カメラ・中島　傑）　

　【巨】（投手益田、右翼和田）松原右前安打、若林の左前安打で松原二進、北村の遊ゴロ併殺打で松原三進、香月三飛

　◆９回（ロ０、巨１）

　【ロ】（投手ビエイラ）中村奨遊飛、鳥谷四球、田村の代打角中のときボークで鳥谷二進、角中、藤岡の代打菅野ともに三振

  • ９回から６番手でマウンドに上がり無失点に抑えたビエイラ（カメラ・中島　傑）

    ９回から６番手でマウンドに上がり無失点に抑えたビエイラ（カメラ・中島　傑）

　【巨】（投手河村、捕手柿沼、三塁平沢、遊撃鳥谷）石川中前安打、岸田二飛、ビエイラの代打ウィーラー中飛、吉川の右中間三塁打で石川生還、亀井一ゴロ

  • ９回２死一塁、吉川尚輝が右中間に適時三塁打を放ち、滑り込む（カメラ・橋口　真）

    ９回２死一塁、吉川尚輝が右中間に適時三塁打を放ち、滑り込む（カメラ・橋口　真）

試合詳細
巨人先発の菅野智之（カメラ・橋口　真）
１回１死、藤原恭大（中）を空振り三振に打ち取った菅野智之（捕手・大城卓三）（カメラ・相川　和寛）
２回２死、中村奨吾（中）を三ゴロに打ち取った菅野智之（捕手・大城卓三）（カメラ・相川　和寛）
３回１死、吉川尚輝が右越え二塁打（投手・二木康太、捕手・田村龍弘）（カメラ・相川　和寛）
４回から登板した桜井俊貴（カメラ・橋口　真）
４回無死一塁、岡本和真が中前安打（捕手・田村龍弘）（カメラ・相川　和寛）
すべての写真を見る 13枚

【関連ニュース】

プロ野球特集

巨人

スポーツ報知の購読案内 スポーツ報知のバンクナンバー購入

コラムでＨｏ！

一覧へ

注目トピック

報知ブログ（最新更新分）

一覧へ
NEWS読売・報知 モバイルGIANTS 個人向け写真販売 ボーイズリーグ写真 法人向け紙面・写真使用申請