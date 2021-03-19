【巨人】菅野智之、開幕へ万全３回０封！吉川３安打２打点…ロッテ戦試合経過

◆オープン戦 巨人２―３ロッテ（１９日・東京ドーム）
巨人は吉川がチーム全２打点をたたき出す３安打猛打賞の活躍を見せたが、敗れた。
３回の第１打席で右翼フェンス直撃の二塁打を放っていた吉川は７回、２死三塁から右前タイムリー。９回にも２死一塁から右中間に適時三塁打を放った。だが打線はそれ以外、決定打を欠いた。３、４、８回といずれも得点圏に走者を進めながら、後続が断たれた。
先発の菅野は３回を内野安打の１本だけの無四球無失点３奪三振。開幕へ向けて完璧な仕上がりを見せた。
続いた２番手・桜井は３イニングを投げて、３四球と２死球を出すなど制球を乱し、２安打ながら２失点。開幕ローテ入りの候補としては厳しい結果となった。
【試合経過】
◆１回（両軍０）
【巨】松原、若林ともに三振、梶谷中飛
◆２回（両軍０）
【巨】岡本和三振、丸中飛、大城二ゴロ
◆３回（両軍０）
【ロ】安田一ゴロ、田村三振、小川二塁内野安打、荻野のとき小川二盗失敗
【巨】（遊撃藤岡）中島三ゴロ、吉川右越二塁打、重信の一ゴロを一塁井上が失策し吉川三進、松原の投前バントで重信二進、若林一ゴロ（両軍０）
◆４回（両軍０）
【巨】梶谷中前安打、岡本和の中前安打で梶谷二進、丸の一ゴロで岡本和二封、梶谷三進、大城の投直で三塁走者梶谷帰塁できずダブルプレー
◆５回（ロ２、巨０）
【ロ】中村奨死球、安田の一ゴロで中村奨二進、田村の右翼線二塁打で中村奨生還、藤岡の中前安打で田村一挙生還、荻野遊ゴロ併殺打
◆６回（両軍０）
【ロ】藤原三振、マーティン四球、山口のとき暴投でマーティン二進、山口死球、井上の遊ゴロでマーティン三進、山口二進、中村奨三振
◆７回（ロ０、巨１）
【巨】（投手ハーマン、三塁鳥谷、左翼岡）丸右前安打、大城左飛、中島のとき捕逸で丸二進、中島の中前安打で丸三進（代走増田大）、吉川のとき増田大二盗失敗、吉川の右前安打で丸生還、重信の代打亀井左飛
◆８回（ロ１、巨０）
【ロ】（投手高梨、捕手岸田、一塁北村、二塁若林、左翼亀井、中堅松原、右翼石川）藤原三振、マーティン中越二塁打（代走和田）、山口右飛、（投手大竹）井上のとき和田三盗、さらに暴投で和田生還、井上一飛
【巨】（投手益田、右翼和田）松原右前安打、若林の左前安打で松原二進、北村の遊ゴロ併殺打で松原三進、香月三飛
◆９回（ロ０、巨１）
【巨】（投手河村、捕手柿沼、三塁平沢、遊撃鳥谷）石川中前安打、岸田二飛、ビエイラの代打ウィーラー中飛、吉川の右中間三塁打で石川生還、亀井一ゴロ