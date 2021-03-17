【巨人】オープン戦８試合ぶり２ケタ安打、岡本和真が原監督のゲキに“一発回答”…中日戦試合経過

◆オープン戦 中日４―９巨人（１７日・バンテリンドーム）

巨人の４番・岡本和真内野手（２４）が、中日・松葉からバックスクリーン右へ運ぶオープン戦２号ソロ。長打が出ない現状に奮起を促した原監督のゲキに、“一発回答”した。初回にも中前打を放ちマルチ安打。主砲が勢いに乗せた打線は、オープン戦８試合ぶりに２ケタ安打をマークした。

投げてはドラフト１位右腕・平内龍太投手（２２）がオープン戦初先発。４回６安打２失点と粘りの投球で開幕ローテ滑り込みへアピールした。

【試合経過】

◆１回（両軍０）

◆２回（巨０、中２）

◆３回（両軍０）

◆４回（巨４、中０）

◆５回（両軍１）

◆６回（両軍０）

【中】（二塁吉川、三塁北村、遊撃広岡、右翼若林）根尾中前安打、桂の三振のとき根尾二盗、岡林三振、三好のとき畠の暴投で根尾三進、三好三振

◆７回（巨２、中０）

【中】（捕手小林、左翼山下、中堅松原）高松の遊ゴロを広岡が一塁悪送球、高松二塁を狙うもタッチアウト、高橋周左中間二塁打（代走滝野）ビシエド三ゴロ、井領三振

◆８回（巨０、中１）

【巨】（一塁武田、三塁滝野）広岡三ゴロ、北村左中間二塁打、山下四球で一、二塁、小林の三ゴロで山下二封、北村三進、中島の代打岸田二直