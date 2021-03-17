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【巨人】オープン戦８試合ぶり２ケタ安打、岡本和真が原監督のゲキに“一発回答”…中日戦試合経過

スポーツ報知
# 巨人
５回無死、オープン戦２号となる中越えソロ本塁打を放つ岡本和真（投手・松葉貴大、捕手・桂依央利）（カメラ・竜田　卓）
５回無死、オープン戦２号となる中越えソロ本塁打を放つ岡本和真（投手・松葉貴大、捕手・桂依央利）（カメラ・竜田　卓）

◆オープン戦　中日４―９巨人（１７日・バンテリンドーム）

　巨人の４番・岡本和真内野手（２４）が、中日・松葉からバックスクリーン右へ運ぶオープン戦２号ソロ。長打が出ない現状に奮起を促した原監督のゲキに、“一発回答”した。初回にも中前打を放ちマルチ安打。主砲が勢いに乗せた打線は、オープン戦８試合ぶりに２ケタ安打をマークした。

　投げてはドラフト１位右腕・平内龍太投手（２２）がオープン戦初先発。４回６安打２失点と粘りの投球で開幕ローテ滑り込みへアピールした。

　【試合経過】

　◆１回（両軍０）

　【巨】松原左飛、若林四球、梶谷三振、岡本和の中前安打で若林二進、丸二ゴロ

  • １回２死一塁、岡本和真が中前へチーム初安打を放つ（カメラ・岩崎　龍一）

    １回２死一塁、岡本和真が中前へチーム初安打を放つ（カメラ・岩崎　龍一）

　【中】大島左飛、高松左前安打、高橋周三振、ビシエドのとき高松二盗、ビシエド三振

  • １回２死二塁、ダヤン・ビシエドのハーフスイングをアピールする平内龍太（カメラ・岩崎　龍一）

    １回２死二塁、ダヤン・ビシエドのハーフスイングをアピールする平内龍太（カメラ・岩崎　龍一）

　◆２回（巨０、中２）

　【巨】大城左前安打、亀井三ゴロ併殺打、吉川中前安打、秋広三振

  • ２回２死、吉川尚輝が中前に安打を放つ（カメラ・橋口　真）

    ２回２死、吉川尚輝が中前に安打を放つ（カメラ・橋口　真）

　【中】井領二ゴロ、三ツ俣右翼線二塁打、根尾の右前安打で三ツ俣一挙生還、桂の左中間二塁打で根尾一挙生還、岡林中飛、大島のとき平内の暴投で桂三進、大島三振

  • ２回１死一塁、桂依央利に左中間へ適時二塁打を打たれた平内龍太（投手・平内龍太、捕手・大城卓三）（カメラ・竜田　卓）　

    ２回１死一塁、桂依央利に左中間へ適時二塁打を打たれた平内龍太（投手・平内龍太、捕手・大城卓三）（カメラ・竜田　卓）　

　◆３回（両軍０）

　【巨】松原左前安打、若林中飛、梶谷右飛、岡本和三振

  • ３回無死、松原聖弥が左前に安打を放つ（カメラ・橋口　真）

    ３回無死、松原聖弥が左前に安打を放つ（カメラ・橋口　真）

　【中】高松一ゴロ、高橋周二ゴロ、ビシエド左前安打、井領左中間二塁打でビシエド三進、三ツ俣三ゴロ

  • ３回２死二、三塁のピンチで平内龍太（１１）を激励する桑田真澄投手チーフ補佐コーチ（左、カメラ・岩崎　龍一）

    ３回２死二、三塁のピンチで平内龍太（１１）を激励する桑田真澄投手チーフ補佐コーチ（左、カメラ・岩崎　龍一）

　◆４回（巨４、中０）

　【巨】丸中前安打、大城三振、亀井の右前安打で丸一挙三進、吉川の右前安打で丸生還、亀井二進、秋広の一ゴロで亀井三進、吉川二進、松原四球で満塁、若林の右中間三塁打で亀井、吉川、松原一挙生還、（投手木下雄）梶谷三振

  • ４回２死満塁、右中間へ逆転となる走者一掃の適時三塁打を放つ若林晃弘（投手・勝野昌慶、捕手・桂依央利）（カメラ・竜田　卓）

    ４回２死満塁、右中間へ逆転となる走者一掃の適時三塁打を放つ若林晃弘（投手・勝野昌慶、捕手・桂依央利）（カメラ・竜田　卓）

　【中】根尾一ゴロ、桂三振、岡林一ゴロ

  • ４回２死、岡林勇希の打毬を好捕した秋広優人は、ベンチで大城卓三（左）とグータッチ（カメラ・岩崎　龍一）

    ４回２死、岡林勇希の打毬を好捕した秋広優人は、ベンチで大城卓三（左）とグータッチ（カメラ・岩崎　龍一）

　◆５回（両軍１）

　【巨】（投手松葉）岡本和中越本塁打、丸中飛、大城左前安打、亀井の代打中島の右前安打で大城二進、吉川三振、秋広投ゴロ

  • ５回無死、中越えソロ本塁打を放った岡本和真（２５）を迎える原辰徳監督（中）ら巨人ベンチ（カメラ・岩崎　龍一）

    ５回無死、中越えソロ本塁打を放った岡本和真（２５）を迎える原辰徳監督（中）ら巨人ベンチ（カメラ・岩崎　龍一）

　【中】（投手畠、一塁ウィーラー）大島四球（代走三好）、高松三振、高橋周左飛、ビシエド四球で三好二進、井領の遊ゴロを吉川が一塁へ悪送球、その間に三好生還、ビシエド三進、井領二進、三ツ俣右飛

  • ５回から登板した畠世周（カメラ・岩崎　龍一）

    ５回から登板した畠世周（カメラ・岩崎　龍一）

　◆６回（両軍０）

　【巨】松原三振、若林右前安打、梶谷の一ゴロで若林二封（代走広岡）岡本和右飛

  • ６回１死、この試合２安打目となる右前打を放った若林晃弘（カメラ・岩崎　龍一）

    ６回１死、この試合２安打目となる右前打を放った若林晃弘（カメラ・岩崎　龍一）

　【中】（二塁吉川、三塁北村、遊撃広岡、右翼若林）根尾中前安打、桂の三振のとき根尾二盗、岡林三振、三好のとき畠の暴投で根尾三進、三好三振

　◆７回（巨２、中０）

　【巨】（投手清水、捕手加藤匠）丸四球（代走山下）大城四球で山下二進、中島三振、吉川四球で満塁、ウィーラーの左前安打で山下生還、なお満塁、松原の左犠飛で大城生還、若林遊直

  • ７回１死満塁、Ｚ．ウィーラーが適時打を放つ（カメラ・橋口　真）

    ７回１死満塁、Ｚ．ウィーラーが適時打を放つ（カメラ・橋口　真）

　【中】（捕手小林、左翼山下、中堅松原）高松の遊ゴロを広岡が一塁悪送球、高松二塁を狙うもタッチアウト、高橋周左中間二塁打（代走滝野）ビシエド三ゴロ、井領三振

　◆８回（巨０、中１）

　【巨】（一塁武田、三塁滝野）広岡三ゴロ、北村左中間二塁打、山下四球で一、二塁、小林の三ゴロで山下二封、北村三進、中島の代打岸田二直

　【中】（ＤＨ岸田）三ツ俣四球、根尾の左翼線二塁打で三ツ俣三進、加藤匠の三ゴロで三ツ俣生還、岡林の一塁内野安打で根尾三進、三好の一ゴロで根尾本塁狙うもタッチアウト、岡林が二塁を飛び出しておりタッチアウト

  • ８回１死一、三塁、三好大倫の一ゴロで併殺になる一塁走者の岡林勇希（左）（中は吉川尚輝）（カメラ・橋口　真）

    ８回１死一、三塁、三好大倫の一ゴロで併殺になる一塁走者の岡林勇希（左）（中は吉川尚輝）（カメラ・橋口　真）

　◆９回（巨２、中０）

　【巨】吉川右前安打（代走増田大）、ウィーラーのとき増田大二盗、ウィーラー三ゴロ、松原四球、若林の左越二塁打で増田大、松原一挙生還、（投手三ツ間）広岡遊ゴロ、北村投ゴロ

  • ９回１死一、二塁、若林晃弘が左中間へ２点適時二塁打を放つ（カメラ・岩崎　龍一）

    ９回１死一、二塁、若林晃弘が左中間へ２点適時二塁打を放つ（カメラ・岩崎　龍一）

　【中】（投手戸根、二塁増田大）高松三振、滝野二ゴロ、武田右前安打、井領のときに武田二進（記録上盗塁なし）井領三振

  • ９回に登板した戸根千明（カメラ・橋口　真）

    ９回に登板した戸根千明（カメラ・橋口　真）

試合詳細
５回無死、オープン戦２号となる中越えソロ本塁打を放つ岡本和真（投手・松葉貴大、捕手・桂依央利）（カメラ・竜田　卓）
１回２死一塁、岡本和真が中前へチーム初安打を放つ（カメラ・岩崎　龍一）
１回２死二塁、ダヤン・ビシエドのハーフスイングをアピールする平内龍太（カメラ・岩崎　龍一）
２回２死、吉川尚輝が中前に安打を放つ（カメラ・橋口　真）
２回１死一塁、桂依央利に左中間へ適時二塁打を打たれた平内龍太（投手・平内龍太、捕手・大城卓三）（カメラ・竜田　卓）　
３回無死、松原聖弥が左前に安打を放つ（カメラ・橋口　真）
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