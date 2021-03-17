【巨人】オープン戦８試合ぶり２ケタ安打、岡本和真が原監督のゲキに“一発回答”…中日戦試合経過

◆オープン戦 中日４―９巨人（１７日・バンテリンドーム）
巨人の４番・岡本和真内野手（２４）が、中日・松葉からバックスクリーン右へ運ぶオープン戦２号ソロ。長打が出ない現状に奮起を促した原監督のゲキに、“一発回答”した。初回にも中前打を放ちマルチ安打。主砲が勢いに乗せた打線は、オープン戦８試合ぶりに２ケタ安打をマークした。
投げてはドラフト１位右腕・平内龍太投手（２２）がオープン戦初先発。４回６安打２失点と粘りの投球で開幕ローテ滑り込みへアピールした。
【試合経過】
◆１回（両軍０）
◆２回（巨０、中２）
【中】井領二ゴロ、三ツ俣右翼線二塁打、根尾の右前安打で三ツ俣一挙生還、桂の左中間二塁打で根尾一挙生還、岡林中飛、大島のとき平内の暴投で桂三進、大島三振
◆３回（両軍０）
【中】高松一ゴロ、高橋周二ゴロ、ビシエド左前安打、井領左中間二塁打でビシエド三進、三ツ俣三ゴロ
◆４回（巨４、中０）
【巨】丸中前安打、大城三振、亀井の右前安打で丸一挙三進、吉川の右前安打で丸生還、亀井二進、秋広の一ゴロで亀井三進、吉川二進、松原四球で満塁、若林の右中間三塁打で亀井、吉川、松原一挙生還、（投手木下雄）梶谷三振
◆５回（両軍１）
【巨】（投手松葉）岡本和中越本塁打、丸中飛、大城左前安打、亀井の代打中島の右前安打で大城二進、吉川三振、秋広投ゴロ
【中】（投手畠、一塁ウィーラー）大島四球（代走三好）、高松三振、高橋周左飛、ビシエド四球で三好二進、井領の遊ゴロを吉川が一塁へ悪送球、その間に三好生還、ビシエド三進、井領二進、三ツ俣右飛
◆６回（両軍０）
【中】（二塁吉川、三塁北村、遊撃広岡、右翼若林）根尾中前安打、桂の三振のとき根尾二盗、岡林三振、三好のとき畠の暴投で根尾三進、三好三振
◆７回（巨２、中０）
【巨】（投手清水、捕手加藤匠）丸四球（代走山下）大城四球で山下二進、中島三振、吉川四球で満塁、ウィーラーの左前安打で山下生還、なお満塁、松原の左犠飛で大城生還、若林遊直
【中】（捕手小林、左翼山下、中堅松原）高松の遊ゴロを広岡が一塁悪送球、高松二塁を狙うもタッチアウト、高橋周左中間二塁打（代走滝野）ビシエド三ゴロ、井領三振
◆８回（巨０、中１）
【巨】（一塁武田、三塁滝野）広岡三ゴロ、北村左中間二塁打、山下四球で一、二塁、小林の三ゴロで山下二封、北村三進、中島の代打岸田二直
【中】（ＤＨ岸田）三ツ俣四球、根尾の左翼線二塁打で三ツ俣三進、加藤匠の三ゴロで三ツ俣生還、岡林の一塁内野安打で根尾三進、三好の一ゴロで根尾本塁狙うもタッチアウト、岡林が二塁を飛び出しておりタッチアウト
◆９回（巨２、中０）
【巨】吉川右前安打（代走増田大）、ウィーラーのとき増田大二盗、ウィーラー三ゴロ、松原四球、若林の左越二塁打で増田大、松原一挙生還、（投手三ツ間）広岡遊ゴロ、北村投ゴロ