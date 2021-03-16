【巨人】中日・大野崩せず黒星　秋広優人は１５打席ぶり安打…中日戦試合経過

◆オープン戦 中日６―１巨人（１６日・バンテリンドーム）
巨人のドラフト５位ルーキー・秋広優人内野手（１８）＝二松学舎大付＝が、９日のソフトバンク戦（ペイペイＤ）以来、１５打席ぶりの安打を放った。６回１死から代打で出場し、中日・鈴木の初球を中前へはじき返した。４回には岡本の二塁打から丸の適時打で１点を返したが、先発・大野雄を崩せず１―６で敗れた。
【試合経過】
◆１回（両軍０）
【巨】松原、北村ともに三振、梶谷二ゴロ失、岡本和の遊ゴロで梶谷二封
◆２回（巨０、中２）
【中】ビシエド中前安打、平田の三ゴロでビシエド二封、京田三振、木下拓左越１号２ラン、滝野右飛
◆３回（両軍０）
【中】大野雄三振、大島一ゴロ、阿部四球、高橋周の左前安打で阿部二進、ビシエド三振
◆４回（巨１、中０）
【巨】梶谷一ゴロ、岡本和左翼線二塁打、丸の右前安打で岡本和一挙生還、ウィーラー三振のとき丸二盗失敗併殺
【中】平田二ゴロ、京田死球、木下拓の三ゴロで京田二封、滝野二邪飛
◆５回（両軍０）
【巨】大城中飛、広岡三振、吉川左飛
【中】大野雄の代打井領中飛、大島投ゴロ、阿部四球、高橋周の遊ゴロで阿部二封
◆６回（巨０、中２）
【巨】（投手鈴木、捕手加藤匠）松原左飛、北村の代打秋広中前安打、梶谷右飛、岡本和の左前安打で秋広二進、丸四球で満塁（一塁代走山下）、ウィーラー投ゴロ
【中】（一塁秋広、左翼山下、中堅松原、右翼若林）ビシエド左中間二塁打（代走根尾）、平田投ゴロ、（投手高木）京田死球、鈴木の代打岡林の左前安打で満塁、滝野の左前安打で根尾、京田ともに生還、岡林三塁狙うもタッチアウト、加藤匠三振
◆７回（巨０、中２）
【巨】（投手福、一塁滝野、左翼根尾、中堅岡林）大城投ゴロ、（投手谷元）広岡一ゴロ、吉川遊ゴロ
【中】（投手高梨、捕手岸田）谷元の代打高松三塁内野安打、阿部のとき高松けん制飛び出しタッチアウト（盗塁死）、阿部、高橋周ともに四球で一、二塁、根尾中飛、平田の右越二塁打で阿部、高橋周ともに生還、京田右飛
◆８回（両軍０）
【巨】（投手岡田、二塁高松、三塁三ツ俣、右翼武田）松原左前安打、秋広左飛、若林四球で松原二進、岡本和四球で満塁（一塁代走増田大）、山下二ゴロ併殺打
◆９回（巨０、中Ｘ）
【巨】（投手祖父江）ウィーラーの代打亀井三振、岸田三ゴロ、広岡右飛