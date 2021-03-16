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【巨人】中日・大野崩せず黒星　秋広優人は１５打席ぶり安打…中日戦試合経過

スポーツ報知
# 巨人
６回１死、代打・秋広優人が中前安打を放つ（カメラ・竜田　卓）
６回１死、代打・秋広優人が中前安打を放つ（カメラ・竜田　卓）

◆オープン戦　中日６―１巨人（１６日・バンテリンドーム）

　巨人のドラフト５位ルーキー・秋広優人内野手（１８）＝二松学舎大付＝が、９日のソフトバンク戦（ペイペイＤ）以来、１５打席ぶりの安打を放った。６回１死から代打で出場し、中日・鈴木の初球を中前へはじき返した。４回には岡本の二塁打から丸の適時打で１点を返したが、先発・大野雄を崩せず１―６で敗れた。

　【試合経過】

　◆１回（両軍０）

　【巨】松原、北村ともに三振、梶谷二ゴロ失、岡本和の遊ゴロで梶谷二封

　【中】大島一ゴロ、阿部三ゴロ、高橋周一ゴロ

  • 先発のエンジェル・サンチェス（カメラ・岩崎　龍一

    先発のエンジェル・サンチェス（カメラ・岩崎　龍一

　◆２回（巨０、中２）

　【巨】丸四球、ウィーラーの中前安打で丸二進、大城中飛、広岡遊ゴロ併殺打

  • ２回無死一塁、中前安打を放つウィーラー（カメラ・竜田　卓）

    ２回無死一塁、中前安打を放つウィーラー（カメラ・竜田　卓）

　【中】ビシエド中前安打、平田の三ゴロでビシエド二封、京田三振、木下拓左越１号２ラン、滝野右飛

　◆３回（両軍０）

　【巨】吉川三邪飛、松原左前安打、北村三ゴロ併殺打

  • ３回１死、松原聖弥が左前に安打を放つ（カメラ・橋口　真）

    ３回１死、松原聖弥が左前に安打を放つ（カメラ・橋口　真）

　【中】大野雄三振、大島一ゴロ、阿部四球、高橋周の左前安打で阿部二進、ビシエド三振

　◆４回（巨１、中０）

　【巨】梶谷一ゴロ、岡本和左翼線二塁打、丸の右前安打で岡本和一挙生還、ウィーラー三振のとき丸二盗失敗併殺

  • ４回１死二塁、丸佳浩の右前適時打で、二塁から生還する岡本和真（捕手・木下拓哉、カメラ・岩崎　龍一）

    ４回１死二塁、丸佳浩の右前適時打で、二塁から生還する岡本和真（捕手・木下拓哉、カメラ・岩崎　龍一）

　【中】平田二ゴロ、京田死球、木下拓の三ゴロで京田二封、滝野二邪飛

　◆５回（両軍０）

　【巨】大城中飛、広岡三振、吉川左飛

　【中】大野雄の代打井領中飛、大島投ゴロ、阿部四球、高橋周の遊ゴロで阿部二封

　◆６回（巨０、中２）

　【巨】（投手鈴木、捕手加藤匠）松原左飛、北村の代打秋広中前安打、梶谷右飛、岡本和の左前安打で秋広二進、丸四球で満塁（一塁代走山下）、ウィーラー投ゴロ

　【中】（一塁秋広、左翼山下、中堅松原、右翼若林）ビシエド左中間二塁打（代走根尾）、平田投ゴロ、（投手高木）京田死球、鈴木の代打岡林の左前安打で満塁、滝野の左前安打で根尾、京田ともに生還、岡林三塁狙うもタッチアウト、加藤匠三振

  • ６回途中から登板した高木京介（カメラ・岩崎　龍一）

    ６回途中から登板した高木京介（カメラ・岩崎　龍一）

　◆７回（巨０、中２）

　【巨】（投手福、一塁滝野、左翼根尾、中堅岡林）大城投ゴロ、（投手谷元）広岡一ゴロ、吉川遊ゴロ

　【中】（投手高梨、捕手岸田）谷元の代打高松三塁内野安打、阿部のとき高松けん制飛び出しタッチアウト（盗塁死）、阿部、高橋周ともに四球で一、二塁、根尾中飛、平田の右越二塁打で阿部、高橋周ともに生還、京田右飛

　◆８回（両軍０）

　【巨】（投手岡田、二塁高松、三塁三ツ俣、右翼武田）松原左前安打、秋広左飛、若林四球で松原二進、岡本和四球で満塁（一塁代走増田大）、山下二ゴロ併殺打

  • ８回１死満塁、二ゴロ併殺に倒れた山下航汰（カメラ・岩崎　龍一）

    ８回１死満塁、二ゴロ併殺に倒れた山下航汰（カメラ・岩崎　龍一）

　【中】（投手ビエイラ、三塁広岡、遊撃増田大）岡林四球、滝野のとき岡林二盗失敗、滝野、加藤匠ともに三振

  • ８回から登板したチアゴ・ビエイラは１５８キロをマーク

    ８回から登板したチアゴ・ビエイラは１５８キロをマーク

　◆９回（巨０、中Ｘ）

　【巨】（投手祖父江）ウィーラーの代打亀井三振、岸田三ゴロ、広岡右飛

試合詳細
６回１死、代打・秋広優人が中前安打を放つ（カメラ・竜田　卓）
先発のエンジェル・サンチェス（カメラ・岩崎　龍一
２回無死一塁、中前安打を放つウィーラー（カメラ・竜田　卓）
３回１死、松原聖弥が左前に安打を放つ（カメラ・橋口　真）
４回１死二塁、丸佳浩の右前適時打で、二塁から生還する岡本和真（捕手・木下拓哉、カメラ・岩崎　龍一）
６回途中から登板した高木京介（カメラ・岩崎　龍一）
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