【巨人】中日・大野崩せず黒星　秋広優人は１５打席ぶり安打…中日戦試合経過

◆オープン戦 中日６―１巨人（１６日・バンテリンドーム）

巨人のドラフト５位ルーキー・秋広優人内野手（１８）＝二松学舎大付＝が、９日のソフトバンク戦（ペイペイＤ）以来、１５打席ぶりの安打を放った。６回１死から代打で出場し、中日・鈴木の初球を中前へはじき返した。４回には岡本の二塁打から丸の適時打で１点を返したが、先発・大野雄を崩せず１―６で敗れた。

【試合経過】

◆１回（両軍０）

【巨】松原、北村ともに三振、梶谷二ゴロ失、岡本和の遊ゴロで梶谷二封

【中】大島一ゴロ、阿部三ゴロ、高橋周一ゴロ 先発のエンジェル・サンチェス（カメラ・岩崎 龍一

◆２回（巨０、中２）

【中】ビシエド中前安打、平田の三ゴロでビシエド二封、京田三振、木下拓左越１号２ラン、滝野右飛

◆３回（両軍０）

【中】大野雄三振、大島一ゴロ、阿部四球、高橋周の左前安打で阿部二進、ビシエド三振

◆４回（巨１、中０）

【中】平田二ゴロ、京田死球、木下拓の三ゴロで京田二封、滝野二邪飛

◆５回（両軍０）

【巨】大城中飛、広岡三振、吉川左飛

【中】大野雄の代打井領中飛、大島投ゴロ、阿部四球、高橋周の遊ゴロで阿部二封

◆６回（巨０、中２）

【巨】（投手鈴木、捕手加藤匠）松原左飛、北村の代打秋広中前安打、梶谷右飛、岡本和の左前安打で秋広二進、丸四球で満塁（一塁代走山下）、ウィーラー投ゴロ

◆７回（巨０、中２）

【巨】（投手福、一塁滝野、左翼根尾、中堅岡林）大城投ゴロ、（投手谷元）広岡一ゴロ、吉川遊ゴロ

【中】（投手高梨、捕手岸田）谷元の代打高松三塁内野安打、阿部のとき高松けん制飛び出しタッチアウト（盗塁死）、阿部、高橋周ともに四球で一、二塁、根尾中飛、平田の右越二塁打で阿部、高橋周ともに生還、京田右飛

◆８回（両軍０）

◆９回（巨０、中Ｘ）