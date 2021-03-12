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【巨人】終盤の死闘！８回逆転されるも９回２死から若林晃弘が再逆転２点二塁打…オリックス戦試合経過

スポーツ報知
# 巨人
９回２死一、二塁、若林晃弘が右中間へ２点適時二塁打。盛り上がる巨人ナイン（カメラ・相川　和寛）
９回２死一、二塁、若林晃弘が右中間へ２点適時二塁打。盛り上がる巨人ナイン（カメラ・相川　和寛）

◆オープン戦　オリックス２―３巨人（１２日・京セラドーム大阪）

　３月２６日のＤｅＮＡ戦（東京Ｄ）で開幕投手を務める巨人の菅野智之投手（３１）が、５回３安打無失点と万全の仕上がりを披露した。３回から５回は一人の走者も許さず、今季の実戦は３試合で１０イニング連続無失点とした。

　バッテリーを組んだ大城卓三捕手（２８）は、オリックスのエース・山本由伸投手（２２）から逆方向へオープン戦１号を放った。

　【試合経過】

　◆１回（両軍０）

　【巨】梶谷一ゴロ、吉川左飛、坂本右飛

　【オ】太田中飛、吉田正二ゴロ、ジョーンズ左前安打、モヤの右中間二塁打でジョーンズ三進、頓宮三振

  • １回１死、捕手に声をかける菅野智之（カメラ・義村　治子）

    １回１死、捕手に声をかける菅野智之（カメラ・義村　治子）

　◆２回（両軍０）

　【巨】岡本和一ゴロ、丸、中島ともに三振

　【オ】紅林二ゴロ、大下三ゴロ、佐野皓左前安打、福田のとき佐野皓二盗、福田四球、太田三振

　◆３回（両軍０）

　【巨】亀井三振、大城左飛、秋広三振

  • ３回２死、秋広優人が空振り三振に倒れる（投手・山本由伸、捕手・頓宮裕真）（カメラ・相川　和寛）

    ３回２死、秋広優人が空振り三振に倒れる（投手・山本由伸、捕手・頓宮裕真）（カメラ・相川　和寛）

　【オ】吉田正一直、ジョーンズ遊飛、モヤ遊ゴロ

　◆４回（両軍０）

　【巨】梶谷投ゴロ、吉川中前安打、坂本三振、岡本和二飛

  • ４回２死一塁、岡本和真が二飛に倒れる（捕手・頓宮裕真）（カメラ・相川　和寛）

    ４回２死一塁、岡本和真が二飛に倒れる（捕手・頓宮裕真）（カメラ・相川　和寛）

　【オ】頓宮左飛、紅林三振、大下中飛

　◆５回（両軍０）

　【巨】丸右飛、中島遊ゴロ、亀井三邪飛

　【オ】（左翼山下）佐野皓二ゴロ、福田一ゴロ、太田遊ゴロ

　◆６回（巨１、オ０）

　【巨】大城左越１号本塁打、秋広三振、梶谷一ゴロ、吉川二ゴロ

  • ６回無死、先制本塁打を放ち、ナインに迎えられる大城卓三（カメラ・橋口　真）

    ６回無死、先制本塁打を放ち、ナインに迎えられる大城卓三（カメラ・橋口　真）

　【オ】（投手戸根、右翼松原）吉田正右前安打、ジョーンズ左飛、モヤ中飛、頓宮の遊ゴロで吉田正二封

　◆７回（両軍０）

　【巨】（一塁大下、三塁紅林、遊撃宜保、左翼Ｔ－岡田）坂本二ゴロ、岡本和三振、丸四球（代走若林）、中島二ゴロ

　【オ】（一塁ウィーラー、三塁北村、遊撃広岡、中堅松原、右翼若林）紅林三塁内野安打（代走田城）、大下の捕前バントで田城二進、佐野皓の左前安打で田城三進、（投手桜井）福田の代打杉本三振、太田右飛

  • ７回終了後、桜井俊貴（左）を迎える戸根千明（カメラ・相川　和寛）

    ７回終了後、桜井俊貴（左）を迎える戸根千明（カメラ・相川　和寛）

　◆８回（巨０、オ２）

　【巨】（一塁Ｔ－岡田、三塁大下、左翼田城、中堅佐野皓、右翼杉本）山下一ゴロ、大城左翼線二塁打（代走増田大）、秋広のとき増田大けん制死、秋広三振

　【オ】（捕手炭谷、左翼増田大）Ｔ－岡田中飛、ジョーンズの代打伏見二ゴロ、宜保左前安打、頓宮のとき桜井けん制悪送球で宜保二進、頓宮左越３号２ラン、田城中飛

  • ８回２死二塁、頓宮裕真（左）に逆転となる左越え２ラン本塁打を打たれた桜井俊貴（カメラ・義村　治子）

    ８回２死二塁、頓宮裕真（左）に逆転となる左越え２ラン本塁打を打たれた桜井俊貴（カメラ・義村　治子）

　◆９回（巨２、オ０）

　【巨】（投手平野佳、捕手若月、三塁大城）松原右飛、吉川二ゴロ、広岡四球、北村の右前安打で広岡二進、若林の右中間二塁打で広岡、北村ともに生還、ウィーラー三振

  • ９回２死一、二塁、若林晃弘が右中間へ２点適時二塁打（投手・平野佳寿、捕手・若月健矢）（カメラ・相川　和寛）

    ９回２死一、二塁、若林晃弘が右中間へ２点適時二塁打（投手・平野佳寿、捕手・若月健矢）（カメラ・相川　和寛）

　【オ】（投手鍵谷、一塁北村、三塁増田大、左翼ウィーラー）大城の代打中川圭二塁内野安打、佐野皓三振、杉本の中前安打で中川圭一挙三進、（捕手小林）太田捕邪飛、Ｔ－岡田四球で満塁（二塁代走山足）、伏見の三ゴロで山足三封

試合詳細
９回２死一、二塁、若林晃弘が右中間へ２点適時二塁打。盛り上がる巨人ナイン（カメラ・相川　和寛）
１回１死、捕手に声をかける菅野智之（カメラ・義村　治子）
３回２死、秋広優人が空振り三振に倒れる（投手・山本由伸、捕手・頓宮裕真）（カメラ・相川　和寛）
４回２死一塁、岡本和真が二飛に倒れる（捕手・頓宮裕真）（カメラ・相川　和寛）
６回無死、先制本塁打を放ち、ナインに迎えられる大城卓三（カメラ・橋口　真）
７回終了後、桜井俊貴（左）を迎える戸根千明（カメラ・相川　和寛）
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