【巨人】終盤の死闘！８回逆転されるも９回２死から若林晃弘が再逆転２点二塁打…オリックス戦試合経過

◆オープン戦 オリックス２―３巨人（１２日・京セラドーム大阪）

３月２６日のＤｅＮＡ戦（東京Ｄ）で開幕投手を務める巨人の菅野智之投手（３１）が、５回３安打無失点と万全の仕上がりを披露した。３回から５回は一人の走者も許さず、今季の実戦は３試合で１０イニング連続無失点とした。

バッテリーを組んだ大城卓三捕手（２８）は、オリックスのエース・山本由伸投手（２２）から逆方向へオープン戦１号を放った。

【試合経過】

◆１回（両軍０）

【巨】梶谷一ゴロ、吉川左飛、坂本右飛

◆２回（両軍０）

【巨】岡本和一ゴロ、丸、中島ともに三振

【オ】紅林二ゴロ、大下三ゴロ、佐野皓左前安打、福田のとき佐野皓二盗、福田四球、太田三振

◆３回（両軍０）

【オ】吉田正一直、ジョーンズ遊飛、モヤ遊ゴロ

◆４回（両軍０）

【オ】頓宮左飛、紅林三振、大下中飛

◆５回（両軍０）

【巨】丸右飛、中島遊ゴロ、亀井三邪飛

【オ】（左翼山下）佐野皓二ゴロ、福田一ゴロ、太田遊ゴロ

◆６回（巨１、オ０）

【オ】（投手戸根、右翼松原）吉田正右前安打、ジョーンズ左飛、モヤ中飛、頓宮の遊ゴロで吉田正二封

◆７回（両軍０）

【巨】（一塁大下、三塁紅林、遊撃宜保、左翼Ｔ－岡田）坂本二ゴロ、岡本和三振、丸四球（代走若林）、中島二ゴロ

◆８回（巨０、オ２）

【巨】（一塁Ｔ－岡田、三塁大下、左翼田城、中堅佐野皓、右翼杉本）山下一ゴロ、大城左翼線二塁打（代走増田大）、秋広のとき増田大けん制死、秋広三振

◆９回（巨２、オ０）