【巨人】終盤の死闘！８回逆転されるも９回２死から若林晃弘が再逆転２点二塁打…オリックス戦試合経過

◆オープン戦 オリックス２―３巨人（１２日・京セラドーム大阪）
３月２６日のＤｅＮＡ戦（東京Ｄ）で開幕投手を務める巨人の菅野智之投手（３１）が、５回３安打無失点と万全の仕上がりを披露した。３回から５回は一人の走者も許さず、今季の実戦は３試合で１０イニング連続無失点とした。
バッテリーを組んだ大城卓三捕手（２８）は、オリックスのエース・山本由伸投手（２２）から逆方向へオープン戦１号を放った。
【試合経過】
◆１回（両軍０）
【巨】梶谷一ゴロ、吉川左飛、坂本右飛
◆２回（両軍０）
【巨】岡本和一ゴロ、丸、中島ともに三振
【オ】紅林二ゴロ、大下三ゴロ、佐野皓左前安打、福田のとき佐野皓二盗、福田四球、太田三振
◆３回（両軍０）
【オ】吉田正一直、ジョーンズ遊飛、モヤ遊ゴロ
◆４回（両軍０）
【オ】頓宮左飛、紅林三振、大下中飛
◆５回（両軍０）
【巨】丸右飛、中島遊ゴロ、亀井三邪飛
【オ】（左翼山下）佐野皓二ゴロ、福田一ゴロ、太田遊ゴロ
◆６回（巨１、オ０）
【オ】（投手戸根、右翼松原）吉田正右前安打、ジョーンズ左飛、モヤ中飛、頓宮の遊ゴロで吉田正二封
◆７回（両軍０）
【巨】（一塁大下、三塁紅林、遊撃宜保、左翼Ｔ－岡田）坂本二ゴロ、岡本和三振、丸四球（代走若林）、中島二ゴロ
【オ】（一塁ウィーラー、三塁北村、遊撃広岡、中堅松原、右翼若林）紅林三塁内野安打（代走田城）、大下の捕前バントで田城二進、佐野皓の左前安打で田城三進、（投手桜井）福田の代打杉本三振、太田右飛
◆８回（巨０、オ２）
【巨】（一塁Ｔ－岡田、三塁大下、左翼田城、中堅佐野皓、右翼杉本）山下一ゴロ、大城左翼線二塁打（代走増田大）、秋広のとき増田大けん制死、秋広三振
【オ】（捕手炭谷、左翼増田大）Ｔ－岡田中飛、ジョーンズの代打伏見二ゴロ、宜保左前安打、頓宮のとき桜井けん制悪送球で宜保二進、頓宮左越３号２ラン、田城中飛
◆９回（巨２、オ０）
【巨】（投手平野佳、捕手若月、三塁大城）松原右飛、吉川二ゴロ、広岡四球、北村の右前安打で広岡二進、若林の右中間二塁打で広岡、北村ともに生還、ウィーラー三振
【オ】（投手鍵谷、一塁北村、三塁増田大、左翼ウィーラー）大城の代打中川圭二塁内野安打、佐野皓三振、杉本の中前安打で中川圭一挙三進、（捕手小林）太田捕邪飛、Ｔ－岡田四球で満塁（二塁代走山足）、伏見の三ゴロで山足三封