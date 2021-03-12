桜花賞トライアル報知杯フィリーズレビューの枠順決まる　九州産のヨカヨカは４枠８番

桜花賞トライアルの第５５回報知杯フィリーズレビュー・Ｇ２（３月１４日、阪神競馬場・芝１４００メートル）の枠順が３月１２日に決まった。３着までに与えられる桜花賞（４月１１日、阪神）の優先出走権を懸けて、３歳牝馬１８頭が出走。メンバー唯一の３勝を挙げている九州産馬、阪神ＪＦ５着以来の実戦となるヨカヨカ（栗東・谷潔厩舎、幸英明騎手）は４枠８番に決定。熊本県産馬として初のＪＲＡ重賞制覇を狙う。決定した枠順は次の通り。馬番、馬名、騎手名（斤量はすべて５４キロ）

◆報知杯フィリーズレビュー（３月１４日、阪神・芝１４００メートル）

（１）ゴールドチャリス 浜中 俊

（２）テリーヌ 富田 暁

（３）エルカスティージョ 岩田 康誠

（４）アンブレラデート 池添 謙一

（５）シゲルピンクルビー 和田 竜二

（６）クープドクール 斎藤 新

（７）ポールネイロン 藤岡 佑介

（８）ヨカヨカ 幸 英明

（９）ラヴケリー 松若 風馬

（１０）ヴァーチャリティ 松田 大作

（１１）ララクリスティーヌ 中井 裕二

（１２）ブルーバード 柴田 大知

（１３）ミニーアイル 藤岡 康太

（１４）ラストリージョ 藤井 勘一郎

（１５）エイシンヒテン 団野 大成

（１６）オパールムーン 横山 典弘

（１７）フリード 国分 優作

（１８）スティクス 吉田 隼人