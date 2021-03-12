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桜花賞トライアル報知杯フィリーズレビューの枠順決まる　九州産のヨカヨカは４枠８番

スポーツ報知
# 競馬

　桜花賞トライアルの第５５回報知杯フィリーズレビュー・Ｇ２（３月１４日、阪神競馬場・芝１４００メートル）の枠順が３月１２日に決まった。３着までに与えられる桜花賞（４月１１日、阪神）の優先出走権を懸けて、３歳牝馬１８頭が出走。メンバー唯一の３勝を挙げている九州産馬、阪神ＪＦ５着以来の実戦となるヨカヨカ（栗東・谷潔厩舎、幸英明騎手）は４枠８番に決定。熊本県産馬として初のＪＲＡ重賞制覇を狙う。決定した枠順は次の通り。馬番、馬名、騎手名（斤量はすべて５４キロ）

　◆報知杯フィリーズレビュー（３月１４日、阪神・芝１４００メートル）

（１）ゴールドチャリス　　浜中　俊

（２）テリーヌ　　　　　　富田　暁

（３）エルカスティージョ　岩田　康誠

（４）アンブレラデート　　池添　謙一

（５）シゲルピンクルビー　和田　竜二

（６）クープドクール　　　斎藤　新

（７）ポールネイロン　　　藤岡　佑介

（８）ヨカヨカ　　　　　　幸　英明

（９）ラヴケリー　　　　　松若　風馬

（１０）ヴァーチャリティ　　松田　大作

（１１）ララクリスティーヌ　中井　裕二

（１２）ブルーバード　　　　柴田　大知

（１３）ミニーアイル　　　　藤岡　康太

（１４）ラストリージョ　　　藤井　勘一郎

（１５）エイシンヒテン　　　団野　大成

（１６）オパールムーン　　　横山　典弘

（１７）フリード　　　　　　国分　優作

（１８）スティクス　　　　　吉田　隼人

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