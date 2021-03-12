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中山牝馬Ｓ枠順決定　ジェンティルドンナの妹ドナアトラエンテは５枠９番から重賞初Ｖ狙う

スポーツ報知
# 競馬

　牝馬限定のハンデ戦によるＧ３、第３９回中山牝馬Ｓ（３月１３日、中山競馬場・芝１８００メートル）の出走馬１６頭の枠順が３月１２日、決まった。前走で３勝クラスを勝ち上がった名牝ジェンティルドンナの全妹、ドナアトラエンテ（牝５歳、美浦・国枝栄厩舎、父ディープインパクト、戸崎圭太騎手）は５枠９番から重賞初Ｖを目指す。決定した枠順は次の通り。馬番、馬名、性齢、騎手名、斤量の順。

　◇第３９回中山牝馬Ｓ（３月１３日、中山・芝１８００メートル）

（１）リリーバレロ　　　　牝６　ミルコ・デムーロ　５２　

（２）リアアメリア　　　　牝４　福永　祐一　５５　

（３）アルーシャ　　　　　牝６　クリストフ・ルメール　５５　

（４）ロフティフレーズ　　牝６　丸山　元気　５２　

（５）シャドウディーヴァ　牝５　岩田　康誠　５４　

（６）アブレイズ　　　　　牝４　藤井　勘一郎　５４　

（７）フェアリーポルカ　　牝５　和田　竜二　５５　

（８）デンコウアンジュ　　牝８　柴田　善臣　５６　

（９）ドナアトラエンテ　　牝５　戸崎　圭太　５３　

（１０）スイープセレリタス　牝５　横山　武史　５２　

（１１）ロザムール　　　　　牝５　北村　宏司　５２　

（１２）インターミッション　牝４　石川　裕紀人　５３　

（１３）ランブリングアレー　牝５　武　豊　５５　

（１４）シーズンズギフト　　牝４　津村　明秀　５３　

（１５）サトノダムゼル　　　牝５　田辺　裕信　５３

（１６）ホウオウピースフル　牝４　大野　拓弥　５３　

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