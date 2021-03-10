【巨人】９回執念！坂本勇人＆岡本和真でホークス戦１３連敗阻止のドロー…ソフトバンク戦試合経過

◆オープン戦 ソフトバンク１―１巨人＝規定により引き分け＝（１０日・福岡ペイペイドーム）
巨人の坂本がオープン戦１２打席ぶりの安打を放つなど、猛打賞の活躍で上昇を示した。初回に右前安打を放つと、３回は左前安打。９回にはフェンス直撃の左越え二塁打で、岡本の同点左中間適時二塁打をお膳立てした。
先発の今村は、二塁も踏ませず５回３安打無失点。昨年の日本シリーズで打ち込まれたソフトバンクを封じ、開幕ローテーション入りへ絶好のアピールとなった。
【試合経過】
◆１回（両軍０）
◆２回（両軍０）
【ソ】栗原中飛、松田三ゴロ、真砂四球、上林三振
◆３回（両軍０）
【ソ】海野、今宮ともに遊ゴロ、川島左前安打、中村晃二飛
◆４回（両軍０）
【巨】丸左飛、ウィーラー三振、若林右飛
◆５回（両軍０）
【ソ】真砂三振、上林二ゴロ、海野中前安打、今宮左飛
◆６回（巨０、ソ１）
【巨】（投手川原）山下投ゴロ、坂本中飛、岡本和左飛
【ソ】（投手高梨、左翼松原）川島左前安打（代走牧原大）、中村晃四球で牧原大二進（一塁走者代走三森）、長谷川の一ゴロで牧原大三進、三森二進、栗原の二ゴロで牧原大生還、三森三進、松田右飛
◆７回（両軍０）
【巨】（投手奥村、一塁三森、二塁牧原大、三塁栗原、中堅佐藤直、右翼上林）丸二ゴロ、ウィーラー三ゴロ、若林遊ゴロ
◆８回（両軍０）
【巨】（投手津森、捕手谷川原、遊撃周東）秋広三振、小林の代打大城死球（代走増田大）、梶谷のとき増田大二盗失敗、梶谷右中間二塁打、松原の左前安打で梶谷三進、松原二塁狙うも、二塁タッチアウト
◆９回（巨１、ソ０）
【巨】（投手大関）坂本左越二塁打（代走吉川）、岡本和の左中間二塁打で吉川生還（代走陽岱鋼）丸の二ゴロで陽岱鋼三進、ウィーラーの代打広岡三振、若林中飛
【ソ】（投手高木、一塁北村、二塁吉川、三塁若林、遊撃広岡、中堅陽岱鋼）栗原、佐藤直ともに三振、真砂右飛