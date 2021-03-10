【巨人】９回執念！坂本勇人＆岡本和真でホークス戦１３連敗阻止のドロー…ソフトバンク戦試合経過

◆オープン戦 ソフトバンク１―１巨人＝規定により引き分け＝（１０日・福岡ペイペイドーム）

巨人の坂本がオープン戦１２打席ぶりの安打を放つなど、猛打賞の活躍で上昇を示した。初回に右前安打を放つと、３回は左前安打。９回にはフェンス直撃の左越え二塁打で、岡本の同点左中間適時二塁打をお膳立てした。

先発の今村は、二塁も踏ませず５回３安打無失点。昨年の日本シリーズで打ち込まれたソフトバンクを封じ、開幕ローテーション入りへ絶好のアピールとなった。

【試合経過】

◆１回（両軍０）

◆２回（両軍０）

【ソ】栗原中飛、松田三ゴロ、真砂四球、上林三振

◆３回（両軍０）

【ソ】海野、今宮ともに遊ゴロ、川島左前安打、中村晃二飛

◆４回（両軍０）

【巨】丸左飛、ウィーラー三振、若林右飛

◆５回（両軍０）

【ソ】真砂三振、上林二ゴロ、海野中前安打、今宮左飛

◆６回（巨０、ソ１）

【巨】（投手川原）山下投ゴロ、坂本中飛、岡本和左飛

◆７回（両軍０）

【巨】（投手奥村、一塁三森、二塁牧原大、三塁栗原、中堅佐藤直、右翼上林）丸二ゴロ、ウィーラー三ゴロ、若林遊ゴロ

◆８回（両軍０）

◆９回（巨１、ソ０）