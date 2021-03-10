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【巨人】９回執念！坂本勇人＆岡本和真でホークス戦１３連敗阻止のドロー…ソフトバンク戦試合経過

スポーツ報知
# 巨人
９回無死二塁、岡本和真の左中間適時二塁打で生還した代走・吉川尚輝（左）を迎える巨人ナイン（カメラ・相川　和寛）
９回無死二塁、岡本和真の左中間適時二塁打で生還した代走・吉川尚輝（左）を迎える巨人ナイン（カメラ・相川　和寛）

◆オープン戦　ソフトバンク１―１巨人＝規定により引き分け＝（１０日・福岡ペイペイドーム）

　巨人の坂本がオープン戦１２打席ぶりの安打を放つなど、猛打賞の活躍で上昇を示した。初回に右前安打を放つと、３回は左前安打。９回にはフェンス直撃の左越え二塁打で、岡本の同点左中間適時二塁打をお膳立てした。

　先発の今村は、二塁も踏ませず５回３安打無失点。昨年の日本シリーズで打ち込まれたソフトバンクを封じ、開幕ローテーション入りへ絶好のアピールとなった。

　【試合経過】

　◆１回（両軍０）

　【巨】梶谷左飛、山下四球、坂本の右前安打で山下二進、岡本和、丸ともに三振

  • １回１死一塁、坂本勇人が右前安打（投手・武田翔太、捕手・海野隆司）（カメラ・相川　和寛）

    １回１死一塁、坂本勇人が右前安打（投手・武田翔太、捕手・海野隆司）（カメラ・相川　和寛）

　【ソ】今宮遊ゴロ、川島中前安打、中村晃二飛、長谷川投ゴロ

  • １回２死一塁、長谷川勇也を投ゴロに抑えた今村信貴（カメラ・相川　和寛）

    １回２死一塁、長谷川勇也を投ゴロに抑えた今村信貴（カメラ・相川　和寛）

　◆２回（両軍０）

　【巨】ウィーラー三振、若林投ゴロ、秋広四球、小林三ゴロ

  • ２回２死、秋広優人が四球で出塁（投手・武田翔太、捕手・海野隆司）（カメラ・相川　和寛）

    ２回２死、秋広優人が四球で出塁（投手・武田翔太、捕手・海野隆司）（カメラ・相川　和寛）

　【ソ】栗原中飛、松田三ゴロ、真砂四球、上林三振

　◆３回（両軍０）

　【巨】梶谷、山下ともに二ゴロ、坂本左翼線二塁打、岡本和右飛

  • ３回２死、左線へ二塁打を放つ坂本勇人（カメラ・中島　傑）

    ３回２死、左線へ二塁打を放つ坂本勇人（カメラ・中島　傑）

　【ソ】海野、今宮ともに遊ゴロ、川島左前安打、中村晃二飛

　◆４回（両軍０）

　【巨】丸左飛、ウィーラー三振、若林右飛

　【ソ】長谷川四球、栗原二ゴロ併殺打、松田一飛

  • ３回２死一塁、中村晃のバットが折れ、一飛に倒れる（投手・今村信貴、捕手・小林誠司）（カメラ・相川　和寛）

    ３回２死一塁、中村晃のバットが折れ、一飛に倒れる（投手・今村信貴、捕手・小林誠司）（カメラ・相川　和寛）

　◆５回（両軍０）

　【巨】秋広二ゴロ、小林三振、梶谷二ゴロ

  • ５回無死、秋広優人が二ゴロに倒れる（左は中村晃）（カメラ・相川　和寛）

    ５回無死、秋広優人が二ゴロに倒れる（左は中村晃）（カメラ・相川　和寛）

　【ソ】真砂三振、上林二ゴロ、海野中前安打、今宮左飛

　◆６回（巨０、ソ１）

　【巨】（投手川原）山下投ゴロ、坂本中飛、岡本和左飛

　【ソ】（投手高梨、左翼松原）川島左前安打（代走牧原大）、中村晃四球で牧原大二進（一塁走者代走三森）、長谷川の一ゴロで牧原大三進、三森二進、栗原の二ゴロで牧原大生還、三森三進、松田右飛

  • ６回、先制点を許し険しい表情でベンチに戻る高梨雄平（右から二人目は小林誠司）（カメラ・中島　傑）

    ６回、先制点を許し険しい表情でベンチに戻る高梨雄平（右から二人目は小林誠司）（カメラ・中島　傑）

　◆７回（両軍０）

　【巨】（投手奥村、一塁三森、二塁牧原大、三塁栗原、中堅佐藤直、右翼上林）丸二ゴロ、ウィーラー三ゴロ、若林遊ゴロ

　【ソ】（投手大竹）真砂三振、上林二ゴロ、海野の代打柳町三ゴロ

  • ７回から３番手でマウンドに上がった大竹寛（カメラ・中島　傑）

    ７回から３番手でマウンドに上がった大竹寛（カメラ・中島　傑）

　◆８回（両軍０）

　【巨】（投手津森、捕手谷川原、遊撃周東）秋広三振、小林の代打大城死球（代走増田大）、梶谷のとき増田大二盗失敗、梶谷右中間二塁打、松原の左前安打で梶谷三進、松原二塁狙うも、二塁タッチアウト

  • ８回２死二塁、左前安打を放ち二塁を狙うもアウトになる松原聖弥（手前は牧原大成）（カメラ・中島　傑）

    ８回２死二塁、左前安打を放ち二塁を狙うもアウトになる松原聖弥（手前は牧原大成）（カメラ・中島　傑）

　【ソ】（投手中川、捕手炭谷、左翼増田大、右翼松原）周東二ゴロ、牧原大中前安打、三森、長谷川の代打リチャードともに三振

  • ８回から４番手でマウンドに上がった中川皓太（カメラ・中島　傑）

    ８回から４番手でマウンドに上がった中川皓太（カメラ・中島　傑）

　◆９回（巨１、ソ０）

　【巨】（投手大関）坂本左越二塁打（代走吉川）、岡本和の左中間二塁打で吉川生還（代走陽岱鋼）丸の二ゴロで陽岱鋼三進、ウィーラーの代打広岡三振、若林中飛

  • ９回無死、坂本勇人が左越え二塁打（捕手・谷川原健太）（カメラ・相川　和寛）

    ９回無死、坂本勇人が左越え二塁打（捕手・谷川原健太）（カメラ・相川　和寛）

　【ソ】（投手高木、一塁北村、二塁吉川、三塁若林、遊撃広岡、中堅陽岱鋼）栗原、佐藤直ともに三振、真砂右飛

試合詳細
９回無死二塁、岡本和真の左中間適時二塁打で生還した代走・吉川尚輝（左）を迎える巨人ナイン（カメラ・相川　和寛）
１回１死一塁、坂本勇人が右前安打（投手・武田翔太、捕手・海野隆司）（カメラ・相川　和寛）
１回２死一塁、長谷川勇也を投ゴロに抑えた今村信貴（カメラ・相川　和寛）
２回２死、秋広優人が四球で出塁（投手・武田翔太、捕手・海野隆司）（カメラ・相川　和寛）
３回２死、左線へ二塁打を放つ坂本勇人（カメラ・中島　傑）
３回２死一塁、中村晃のバットが折れ、一飛に倒れる（投手・今村信貴、捕手・小林誠司）（カメラ・相川　和寛）
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