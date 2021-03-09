【巨人】ドラ５秋広優人は初打点、ドラ１平内龍太は２回２失点…ソフトバンク戦試合経過

◆オープン戦 ソフトバンク―巨人（９日・福岡ペイペイドーム）

巨人は「９番・ＤＨ」でスタメン出場したドラフト５位ルーキー・秋広が、２回１死満塁で遊撃への適時内野安打。ボテボテの打球だったがオープン戦初打点をマークし３試合連続安打とした。

投手陣では先発のサンチェスが、自らの失策もあり４回４安打３失点。開幕ローテを争うドラフト１位右腕・平内は、周東に一発を許し２回２安打３四球２失点と、大きくアピールすることはできなかった。

【試合経過】

◆１回（巨０、ソ１）

◆２回（巨３、ソ１）

◆３回（両軍０）

【ソ】中村晃四球、長谷川の三ゴロで中村晃二封、栗原遊飛、上林三振

◆４回（巨０、ソ１）

【ソ】松田中前安打、今宮の中前安打で松田一挙三進、甲斐の二ゴロ併殺打の間に松田生還、周東遊ゴロ

◆５回（両軍０）

【ソ】（投手平内）明石四球（代走三森）、中村晃の右前安打で三森二進、長谷川三振、栗原四球で満塁、上林三邪飛、松田遊ゴロ

◆６回（巨０、ソ２）

◆７回（両軍０）

◆８回（両軍０）

【ソ】（捕手炭谷、中堅増田大）川瀬中飛、リチャード三振、牧原大左前安打、三森三振

◆９回（巨０、ソＸ）

巨人は「９番・ＤＨ」でスタメン出場したドラフト５位ルーキー・秋広が、２回１死満塁で遊撃への適時内野安打。ボテボテの打球だったがオープン戦初打点をマークし３試合連続安打とした。投手陣では先発のサンチェスが、自らの失策もあり４回４安打３失点。開幕ローテを争うドラフト１位右腕・平内は、周東に一発を許し２回２安打３四球２失点と、大きくアピールすることはできなかった。【２、３面に関連記事】