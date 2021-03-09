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【巨人】ドラ５秋広優人は初打点、ドラ１平内龍太は２回２失点…ソフトバンク戦試合経過

スポーツ報知
# 巨人
２回１死満塁、遊撃への適時内野安打を放ちオープン戦初打点を記録した秋広優人（左）（カメラ・中島　傑）
２回１死満塁、遊撃への適時内野安打を放ちオープン戦初打点を記録した秋広優人（左）（カメラ・中島　傑）

◆オープン戦　ソフトバンク―巨人（９日・福岡ペイペイドーム）

　巨人は「９番・ＤＨ」でスタメン出場したドラフト５位ルーキー・秋広が、２回１死満塁で遊撃への適時内野安打。ボテボテの打球だったがオープン戦初打点をマークし３試合連続安打とした。

　投手陣では先発のサンチェスが、自らの失策もあり４回４安打３失点。開幕ローテを争うドラフト１位右腕・平内は、周東に一発を許し２回２安打３四球２失点と、大きくアピールすることはできなかった。

　【試合経過】

　◆１回（巨０、ソ１）

　【巨】梶谷三ゴロ、吉川三振、坂本死球、岡本和一飛

  • １回２死、死球を受ける坂本勇人（捕手・甲斐拓也）（カメラ・相川　和寛）

    １回２死、死球を受ける坂本勇人（捕手・甲斐拓也）（カメラ・相川　和寛）

　【ソ】周東の投ゴロを投手サンチェス一塁悪送球で周東二進、明石の一ゴロで周東三進、中村晃遊飛、長谷川四球、栗原のとき投手サンチェスの一塁けん制悪送球で周東生還、栗原四球で長谷川二進、上林三振

  • １回、マウンドで話をするサンチェス（左）と大城卓三（カメラ・相川　和寛）

    １回、マウンドで話をするサンチェス（左）と大城卓三（カメラ・相川　和寛）

　◆２回（巨３、ソ１）

　【巨】丸二ゴロ、大城左前安打、ウィーラー四球で大城二進、山下四球で満塁、秋広の遊撃内野安打で大城生還、なお満塁、梶谷の三塁内野安打でウィーラー生還、なお満塁、吉川の二ゴロで山下生還、秋広三進、梶谷二封、坂本一邪飛

  • ２回１死満塁、遊撃への適時内野安打を放ちオープン戦初打点を記録した秋広優人（カメラ・中島　傑）

    ２回１死満塁、遊撃への適時内野安打を放ちオープン戦初打点を記録した秋広優人（カメラ・中島　傑）

　【ソ】松田中前安打、今宮の右前安打で松田二進、甲斐の投前バントで松田三進、今宮二進、周東の中犠飛で松田生還、明石二ゴロ

  • ２回１死一、三塁、周東佑京に中犠飛を打たれ三塁走者の松田宣浩（左）の生還を許したサンチェス（カメラ・中島　傑）

    ２回１死一、三塁、周東佑京に中犠飛を打たれ三塁走者の松田宣浩（左）の生還を許したサンチェス（カメラ・中島　傑）

　◆３回（両軍０）

　【巨】岡本和中前安打、丸四球で岡本和二進、大城の投前バントで岡本和三進、丸二進、ウィーラー三ゴロ、山下遊ゴロ

  • ３回無死、岡本和真が中前安打（捕手・甲斐拓也）（カメラ・相川　和寛）

    ３回無死、岡本和真が中前安打（捕手・甲斐拓也）（カメラ・相川　和寛）

　【ソ】中村晃四球、長谷川の三ゴロで中村晃二封、栗原遊飛、上林三振

　◆４回（巨０、ソ１）

　【巨】秋広、梶谷ともに中飛、吉川中前安打、坂本のとき杉山暴投で吉川二進、坂本左飛

  • ４回２死、吉川尚輝が中前安打（投手・杉山一樹、捕手・甲斐拓也）（カメラ・相川　和寛）

    ４回２死、吉川尚輝が中前安打（投手・杉山一樹、捕手・甲斐拓也）（カメラ・相川　和寛）

　【ソ】松田中前安打、今宮の中前安打で松田一挙三進、甲斐の二ゴロ併殺打の間に松田生還、周東遊ゴロ

　◆５回（両軍０）

　【巨】（投手笠谷）岡本和中飛、丸中前安打、大城二ゴロ併殺打

  • ５回１死一塁、大城卓三が二ゴロ併殺に倒れる（カメラ・相川　和寛）

    ５回１死一塁、大城卓三が二ゴロ併殺に倒れる（カメラ・相川　和寛）

　【ソ】（投手平内）明石四球（代走三森）、中村晃の右前安打で三森二進、長谷川三振、栗原四球で満塁、上林三邪飛、松田遊ゴロ

　◆６回（巨０、ソ２）

　【巨】（一塁三森、三塁栗原、左翼真砂、中堅佐藤直、右翼上林）ウィーラー二ゴロ、山下の代打陽岱鋼投ゴロ、秋広四球、梶谷遊ゴロ

  • ６回２死、秋広優人が四球で出塁（捕手・甲斐拓也）（カメラ・相川　和寛）

    ６回２死、秋広優人が四球で出塁（捕手・甲斐拓也）（カメラ・相川　和寛）

　【ソ】（一塁北村、左翼陽岱鋼、右翼松原）今宮遊ゴロ、甲斐四球、周東右中間１号２ラン、三森左飛、中村晃の代打釜元三振

  • ６回１死一塁、周東佑京（左）に右中間２ラン本塁打を浴びた平内龍太（カメラ・相川　和寛）

    ６回１死一塁、周東佑京（左）に右中間２ラン本塁打を浴びた平内龍太（カメラ・相川　和寛）

　◆７回（両軍０）

　【巨】（二塁牧原大）吉川の代打広岡三振、坂本中飛、岡本和三振

  • ７回２死、岡本和真が見逃し三振に倒れる（捕手・甲斐拓也）（カメラ・相川　和寛）

    ７回２死、岡本和真が見逃し三振に倒れる（捕手・甲斐拓也）（カメラ・相川　和寛）

　【ソ】（投手野上、一塁秋広、二塁若林、三塁北村、遊撃広岡）真砂三振、栗原右前安打、上林左飛、佐藤直三振

  • ７回から３番手でマウンドに上がった野上亮磨（カメラ・中島　傑）

    ７回から３番手でマウンドに上がった野上亮磨（カメラ・中島　傑）

　◆８回（両軍０）

　【巨】（投手嘉弥真、捕手海野、三塁リチャード、遊撃川瀬）丸左飛、大城、北村ともに三振

  • ８回無死、丸佳浩が左飛に倒れる（投手・嘉弥真新也、捕手・海野隆司）（カメラ・相川　和寛）

    ８回無死、丸佳浩が左飛に倒れる（投手・嘉弥真新也、捕手・海野隆司）（カメラ・相川　和寛）

　【ソ】（捕手炭谷、中堅増田大）川瀬中飛、リチャード三振、牧原大左前安打、三森三振

　◆９回（巨０、ソＸ）

　【巨】（投手森）陽岱鋼三直、秋広二ゴロ、松原左飛

  • ９回２死、松原聖弥が左飛に倒れ、ゲームセット。ソフトバンクに敗れた（カメラ・相川　和寛）

    ９回２死、松原聖弥が左飛に倒れ、ゲームセット。ソフトバンクに敗れた（カメラ・相川　和寛）

　巨人は「９番・ＤＨ」でスタメン出場したドラフト５位ルーキー・秋広が、２回１死満塁で遊撃への適時内野安打。ボテボテの打球だったがオープン戦初打点をマークし３試合連続安打とした。投手陣では先発のサンチェスが、自らの失策もあり４回４安打３失点。開幕ローテを争うドラフト１位右腕・平内は、周東に一発を許し２回２安打３四球２失点と、大きくアピールすることはできなかった。【２、３面に関連記事】

試合詳細
２回１死満塁、遊撃への適時内野安打を放ちオープン戦初打点を記録した秋広優人（左）（カメラ・中島　傑）
１回２死、死球を受ける坂本勇人（捕手・甲斐拓也）（カメラ・相川　和寛）
１回、マウンドで話をするサンチェス（左）と大城卓三（カメラ・相川　和寛）
２回１死満塁、遊撃への適時内野安打を放ちオープン戦初打点を記録した秋広優人（カメラ・中島　傑）
２回１死一、三塁、周東佑京に中犠飛を打たれ三塁走者の松田宣浩（左）の生還を許したサンチェス（カメラ・中島　傑）
３回無死、岡本和真が中前安打（捕手・甲斐拓也）（カメラ・相川　和寛）
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