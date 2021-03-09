【巨人】ドラ５秋広優人は初打点、ドラ１平内龍太は２回２失点…ソフトバンク戦試合経過

◆オープン戦 ソフトバンク―巨人（９日・福岡ペイペイドーム）
巨人は「９番・ＤＨ」でスタメン出場したドラフト５位ルーキー・秋広が、２回１死満塁で遊撃への適時内野安打。ボテボテの打球だったがオープン戦初打点をマークし３試合連続安打とした。
投手陣では先発のサンチェスが、自らの失策もあり４回４安打３失点。開幕ローテを争うドラフト１位右腕・平内は、周東に一発を許し２回２安打３四球２失点と、大きくアピールすることはできなかった。
【試合経過】
◆１回（巨０、ソ１）
【ソ】周東の投ゴロを投手サンチェス一塁悪送球で周東二進、明石の一ゴロで周東三進、中村晃遊飛、長谷川四球、栗原のとき投手サンチェスの一塁けん制悪送球で周東生還、栗原四球で長谷川二進、上林三振
◆２回（巨３、ソ１）
【巨】丸二ゴロ、大城左前安打、ウィーラー四球で大城二進、山下四球で満塁、秋広の遊撃内野安打で大城生還、なお満塁、梶谷の三塁内野安打でウィーラー生還、なお満塁、吉川の二ゴロで山下生還、秋広三進、梶谷二封、坂本一邪飛
【ソ】松田中前安打、今宮の右前安打で松田二進、甲斐の投前バントで松田三進、今宮二進、周東の中犠飛で松田生還、明石二ゴロ
◆３回（両軍０）
【ソ】中村晃四球、長谷川の三ゴロで中村晃二封、栗原遊飛、上林三振
◆４回（巨０、ソ１）
【ソ】松田中前安打、今宮の中前安打で松田一挙三進、甲斐の二ゴロ併殺打の間に松田生還、周東遊ゴロ
◆５回（両軍０）
【ソ】（投手平内）明石四球（代走三森）、中村晃の右前安打で三森二進、長谷川三振、栗原四球で満塁、上林三邪飛、松田遊ゴロ
◆６回（巨０、ソ２）
【ソ】（一塁北村、左翼陽岱鋼、右翼松原）今宮遊ゴロ、甲斐四球、周東右中間１号２ラン、三森左飛、中村晃の代打釜元三振
◆７回（両軍０）
◆８回（両軍０）
【ソ】（捕手炭谷、中堅増田大）川瀬中飛、リチャード三振、牧原大左前安打、三森三振
◆９回（巨０、ソＸ）
巨人は「９番・ＤＨ」でスタメン出場したドラフト５位ルーキー・秋広が、２回１死満塁で遊撃への適時内野安打。ボテボテの打球だったがオープン戦初打点をマークし３試合連続安打とした。投手陣では先発のサンチェスが、自らの失策もあり４回４安打３失点。開幕ローテを争うドラフト１位右腕・平内は、周東に一発を許し２回２安打３四球２失点と、大きくアピールすることはできなかった。【２、３面に関連記事】