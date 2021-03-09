【高校ラグビー】全国選抜大会が無観客で開催決定　トーナメント方式

日本ラグビー協会は９日、第２２回全国高等学校選抜ラグビー大会（埼玉・熊谷ラグビー場）の開催概要や、出場チームの組み合わせを発表した。例年はリーグ戦後に決勝トーナメントを行っていたが、今大会は出場３２校が２５日からトーナメント方式で戦い、優勝校を決定する。決勝は３１日。新型コロナ感染拡大防止の観点から無観客開催となり、開会式は行わない。
７日に大会実行委員会によって組み合わせ抽選が行われ、今冬の全国大会（花園）優勝の桐蔭学園（神奈川）と準優勝の京都成章は、初戦に勝利すれば早くも２回戦で対戦することとなった。敗者戦も含め、全３９試合が高校ラグビー公式サイト「HANAZONO LIVE」などでライブ配信される
出場校は以下の通り
【北海道】
札幌山の手（１６大会連続１６回目）
函館ラサール（２大会ぶり４回目）
【東北】
秋田工（秋田・５大会連続１２回目）
仙台育英（宮城・２大会ぶり１７回目）
黒沢尻北（岩手・５大会ぶり３回目）
【関東】
桐蔭学園（神奈川・１８大会連続１９回目）
流通経大柏（千葉・４大会連続１４回目）
国学院栃木（栃木・２大会連続７回目）
早実（東京・２大会連続２回目）
茗渓学園（２大会ぶり１２回目）
日川（山梨・５大会ぶり６回目）
【北信越】
日本航空石川（石川・５大会連続８回目）
開志国際（新潟・初出場）
【東海】
中部大春日丘（愛知・４大会連続１１回目）
朝明（三重・４大会ぶり７回目）
【近畿】
常翔学園（大阪・４大会ぶり１２回目）
大阪桐蔭（大阪・２大会ぶり８回目）
天理（奈良・４大会連続９回目）
東海大大阪仰星（大阪・８大会連続１９回目）
京都成章（京都・２大会連続９回目）
【中国】
石見智翠館（島根・２大会連続９回目）
【四国】
松山聖陵（愛媛・５大会ぶり２回目）
【九州】
東福岡（福岡・１４大会連続１７回目）
佐賀工（佐賀・８大会連続１５回目）
長崎北（長崎・３大会連続７回目）
高鍋（宮崎・４大会連続６回目）
大分東明（大分・２大会連続２回目）
【開催県】
３月２１日に決定
【実行委員推薦枠（東）】
佐沼（宮城・初出場）
明和県央（群馬・初出場）
【実行委員推薦枠（西）】
洛北（京都・８大会ぶり２回目）
読谷（沖縄・初出場）