【巨人】戸郷翔征が圧巻の５回無失点、ドラ５秋広優人は初安打…日本ハム戦試合経過

◆オープン戦 巨人７―２日本ハム（６日・札幌ドーム）
巨人の戸郷翔征投手（２０）が圧巻の投球を披露した。日本ハム戦（札幌Ｄ）でオープン戦初先発し、５回３安打無失点。５回途中５失点だった同級生・吉田輝とのプロ初対決に“完勝”した。
注目のドラフト５位ルーキー・秋広優人（１８）＝二松学舎大付＝は「９番・一塁」で先発し、５回にオープン戦初安打となる右前打を放った。
試合は巨人が日本ハムを７―２で下し、オープン戦２連勝となった。
【試合経過】
◆１回（両軍０）
◆２回（巨１、日０）
【日】渡辺二飛、大田三ゴロ、王柏融三振
◆３回（両軍０）
【日】清水投ゴロ、中島卓左中間二塁打、西川三振、近藤二ゴロ
◆４回（両軍０）
【巨】（中堅松本剛）丸三振、ウィーラー中飛、吉川二ゴロ
【日】野村左翼線二塁打、中田のときボークで野村三進、中田三ゴロ、渡辺の二ゴロで野村本塁狙うもタッチアウト、大田の三塁内野安打で渡辺二進、王柏融左飛
◆５回（巨５、日０）
【巨】炭谷中前安打、秋広のとき暴投で炭谷二進、秋広の右前安打で炭谷三進、梶谷の投ゴロを投手吉田が失策し満塁（梶谷の代走若林）、松原押し出し四球で炭谷生還、なお満塁、（投手福田）坂本の中犠飛で秋広生還、若林三進、松原二進、岡本和四球で満塁、丸の右犠飛で若林生還、松原三進、ウィーラーの右中間二塁打で松原、岡本和ともに生還、吉川三ゴロ
【日】（二塁北村、遊撃広岡、中堅陽岱鋼、右翼若林）清水遊ゴロ、中島、松本剛ともに三振
◆６回（巨０、日１）
◆７回（両軍０）
【巨】（一塁清宮、二塁樋口、右翼宮田）広岡三振、岡本和右飛、陽岱鋼四球、ウィーラーの代打大城捕邪飛
【日】（捕手小林、三塁増田大）王柏融二ゴロ、清水の代打今川捕邪飛、中島三振
◆８回（両軍０）
【巨】（投手北浦、捕手石川亮、遊撃上野、左翼今川）北村三振、増田大四球、秋広の代打石川の一直で増田大戻れず併殺
◆９回（両軍１）
【日】清宮三振、宮田左前安打、樋口のとき捕逸で宮田二進、樋口の中前安打で宮田生還、石川亮二ゴロ併殺打