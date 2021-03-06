【巨人】戸郷翔征が圧巻の５回無失点、ドラ５秋広優人は初安打…日本ハム戦試合経過

◆オープン戦 巨人７―２日本ハム（６日・札幌ドーム）

巨人の戸郷翔征投手（２０）が圧巻の投球を披露した。日本ハム戦（札幌Ｄ）でオープン戦初先発し、５回３安打無失点。５回途中５失点だった同級生・吉田輝とのプロ初対決に“完勝”した。

注目のドラフト５位ルーキー・秋広優人（１８）＝二松学舎大付＝は「９番・一塁」で先発し、５回にオープン戦初安打となる右前打を放った。

試合は巨人が日本ハムを７―２で下し、オープン戦２連勝となった。

【試合経過】

◆１回（両軍０）

◆２回（巨１、日０）

【日】渡辺二飛、大田三ゴロ、王柏融三振

◆３回（両軍０）

【日】清水投ゴロ、中島卓左中間二塁打、西川三振、近藤二ゴロ

◆４回（両軍０）

【巨】（中堅松本剛）丸三振、ウィーラー中飛、吉川二ゴロ

◆５回（巨５、日０）

【日】（二塁北村、遊撃広岡、中堅陽岱鋼、右翼若林）清水遊ゴロ、中島、松本剛ともに三振

◆６回（巨０、日１）

◆７回（両軍０）

【巨】（一塁清宮、二塁樋口、右翼宮田）広岡三振、岡本和右飛、陽岱鋼四球、ウィーラーの代打大城捕邪飛

【日】（捕手小林、三塁増田大）王柏融二ゴロ、清水の代打今川捕邪飛、中島三振

◆８回（両軍０）

【巨】（投手北浦、捕手石川亮、遊撃上野、左翼今川）北村三振、増田大四球、秋広の代打石川の一直で増田大戻れず併殺

◆９回（両軍１）