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【巨人】戸郷翔征が圧巻の５回無失点、ドラ５秋広優人は初安打…日本ハム戦試合経過

スポーツ報知
# 巨人
５回無死一塁、右前安打を放つ秋広優人（投手は吉田輝星＝カメラ・宮崎　亮太）
５回無死一塁、右前安打を放つ秋広優人（投手は吉田輝星＝カメラ・宮崎　亮太）

◆オープン戦　巨人７―２日本ハム（６日・札幌ドーム）

　巨人の戸郷翔征投手（２０）が圧巻の投球を披露した。日本ハム戦（札幌Ｄ）でオープン戦初先発し、５回３安打無失点。５回途中５失点だった同級生・吉田輝とのプロ初対決に“完勝”した。

　注目のドラフト５位ルーキー・秋広優人（１８）＝二松学舎大付＝は「９番・一塁」で先発し、５回にオープン戦初安打となる右前打を放った。

　試合は巨人が日本ハムを７―２で下し、オープン戦２連勝となった。

　【試合経過】

　◆１回（両軍０）

　【巨】梶谷、松原ともに三振、坂本中飛

  • １回無死、空振り三振に打ち取られた梶谷隆幸（捕手・清水優心）（カメラ・竜田　卓）

    １回無死、空振り三振に打ち取られた梶谷隆幸（捕手・清水優心）（カメラ・竜田　卓）

　【日】西川四球、近藤のとき西川二盗、近藤三振、野村の中飛で西川三進、中田一飛

  • １回、力投する戸郷翔征（カメラ・竜田　卓）

    １回、力投する戸郷翔征（カメラ・竜田　卓）

　◆２回（巨１、日０）

　【巨】岡本和一飛、丸中前安打、ウィーラーの左中間安打で丸三進、吉川の中犠飛で丸生還、炭谷の遊ゴロでウィーラー二封

  • ２回１死一、三塁、先制となる中犠飛を放つ吉川尚輝（カメラ・竜田　卓）

    ２回１死一、三塁、先制となる中犠飛を放つ吉川尚輝（カメラ・竜田　卓）

　【日】渡辺二飛、大田三ゴロ、王柏融三振

　◆３回（両軍０）

　【巨】秋広三振、梶谷左前安打、松原の右前安打で梶谷一挙三進、坂本三振のとき松原二盗、岡本和右飛

  • ３回無死、空振り三振に倒れる秋広優人（投手は吉田輝星、捕手は清水優心＝カメラ・宮崎　亮太）

    ３回無死、空振り三振に倒れる秋広優人（投手は吉田輝星、捕手は清水優心＝カメラ・宮崎　亮太）

　【日】清水投ゴロ、中島卓左中間二塁打、西川三振、近藤二ゴロ

　◆４回（両軍０）

　【巨】（中堅松本剛）丸三振、ウィーラー中飛、吉川二ゴロ

　【日】野村左翼線二塁打、中田のときボークで野村三進、中田三ゴロ、渡辺の二ゴロで野村本塁狙うもタッチアウト、大田の三塁内野安打で渡辺二進、王柏融左飛

  • ４回１死三塁、渡辺諒の二ゴロで三塁走者・野村佑希（右）が本塁を突くもタッチアウト（捕手は炭谷銀仁朗、投手は戸郷翔征＝カメラ・宮崎　亮太）

    ４回１死三塁、渡辺諒の二ゴロで三塁走者・野村佑希（右）が本塁を突くもタッチアウト（捕手は炭谷銀仁朗、投手は戸郷翔征＝カメラ・宮崎　亮太）

　◆５回（巨５、日０）

　【巨】炭谷中前安打、秋広のとき暴投で炭谷二進、秋広の右前安打で炭谷三進、梶谷の投ゴロを投手吉田が失策し満塁（梶谷の代走若林）、松原押し出し四球で炭谷生還、なお満塁、（投手福田）坂本の中犠飛で秋広生還、若林三進、松原二進、岡本和四球で満塁、丸の右犠飛で若林生還、松原三進、ウィーラーの右中間二塁打で松原、岡本和ともに生還、吉川三ゴロ

  • ５回２死一、三塁、適時二塁打を放ちガッツポーズをするウィーラー（カメラ・中島　傑）

    ５回２死一、三塁、適時二塁打を放ちガッツポーズをするウィーラー（カメラ・中島　傑）

　【日】（二塁北村、遊撃広岡、中堅陽岱鋼、右翼若林）清水遊ゴロ、中島、松本剛ともに三振

　◆６回（巨０、日１）

　【巨】（投手池田）炭谷二飛、秋広遊ゴロ、若林左中間二塁打、松原二ゴロ

  • ６回２死、左中間二塁打を放つ若林晃弘（投手は池田隆英＝カメラ・宮崎　亮太）

    ６回２死、左中間二塁打を放つ若林晃弘（投手は池田隆英＝カメラ・宮崎　亮太）

　【日】（投手畠）近藤の代打細川三振、野村左中間１号本塁打、中田右飛、渡辺四球（代走宮田）、大田のとき宮田二盗、暴投で宮田三進、大田三振

  • ６回から２番手でマウンドに上がった畠世周（カメラ・中島　傑）

    ６回から２番手でマウンドに上がった畠世周（カメラ・中島　傑）

　◆７回（両軍０）

　【巨】（一塁清宮、二塁樋口、右翼宮田）広岡三振、岡本和右飛、陽岱鋼四球、ウィーラーの代打大城捕邪飛

　【日】（捕手小林、三塁増田大）王柏融二ゴロ、清水の代打今川捕邪飛、中島三振

　◆８回（両軍０）

　【巨】（投手北浦、捕手石川亮、遊撃上野、左翼今川）北村三振、増田大四球、秋広の代打石川の一直で増田大戻れず併殺

　【日】（一塁若林、左翼石川、右翼松原）松本剛二ゴロ、細川捕邪飛、野村三振

  • ８回を投げ終えた畠世周（左）はベンチで笑顔（カメラ・宮崎　亮太）

    ８回を投げ終えた畠世周（左）はベンチで笑顔（カメラ・宮崎　亮太）

　◆９回（両軍１）

　【巨】若林三振、松原左越二塁打、広岡の一ゴロで松原三進、小林の左翼線二塁打で松原生還、陽岱鋼投ゴロ

  • ９回２死三塁、適時二塁打を放つ小林誠司（カメラ・中島　傑）

    ９回２死三塁、適時二塁打を放つ小林誠司（カメラ・中島　傑）

　【日】清宮三振、宮田左前安打、樋口のとき捕逸で宮田二進、樋口の中前安打で宮田生還、石川亮二ゴロ併殺打

試合詳細
５回無死一塁、右前安打を放つ秋広優人（投手は吉田輝星＝カメラ・宮崎　亮太）
１回無死、空振り三振に打ち取られた梶谷隆幸（捕手・清水優心）（カメラ・竜田　卓）
１回、力投する戸郷翔征（カメラ・竜田　卓）
２回１死一、三塁、先制となる中犠飛を放つ吉川尚輝（カメラ・竜田　卓）
３回無死、空振り三振に倒れる秋広優人（投手は吉田輝星、捕手は清水優心＝カメラ・宮崎　亮太）
４回１死三塁、渡辺諒の二ゴロで三塁走者・野村佑希（右）が本塁を突くもタッチアウト（捕手は炭谷銀仁朗、投手は戸郷翔征＝カメラ・宮崎　亮太）
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