【巨人】広岡大志、古巣ヤクルト相手に移籍後初本塁打　オープン戦初勝利…写真で振り返る

◆オープン戦 巨人３―２ヤクルト（４日・東京ドーム）

広岡大志の移籍後“初本塁打”が飛び出すなどで、巨人が３―２でヤクルトに勝利した。

先発した菅野智之は、この日は大城卓三とのバッテリー。３回を投げて無四球の、２安打無失点と開幕投手へ順調な調整を披露した。

打線は３回、梶谷隆幸の移籍後“東京ドーム初安打”となる遊撃内野安打などで１死一、二塁から岡本和真、大城卓三の連続タイムリーで先制した。

この日「９番・遊撃」で移籍後初スタメンだった広岡大志は６回に迎えた第３打席で、ヤクルト・石山から左越えのソロホームラン。移籍後“初安打”を特大弾で決めた。

７、８回に失点して１点差に詰め寄られたが、９回は守護神候補の中川皓太が内野安打を１本許したが無失点に抑えた。チームはオープン戦初白星を挙げた。

【試合経過】

◇１回（両軍０）

【巨】梶谷中飛、坂本三振、丸投手強襲安打、岡本和遊飛

◇２回（両軍０）

【巨】大城三振、中島中前安打、松原中飛、北村の中前安打で中島二進、広岡投ゴロ

◇３回（ヤ０、巨２）

【巨】梶谷遊ゴロ失、坂本の遊ゴロで梶谷二進、丸四球、岡本和の中前安打で梶谷一挙生還、丸一挙三進、大城の右前安打で丸生還、岡本和二進、中島四球で満塁、松原左飛、北村三振 ３回無死、遊撃内野安打を放つ梶谷隆幸（カメラ・泉 貫太

◇４回（両軍０）

【ヤ】（投手高木）坂口左前安打（代走並木）、青木のとき並木二盗失敗、青木左前安打（代走荒木）、村上三振、内川遊飛 ４回無死一塁、代走・並木秀尊の二盗を阻止する大城卓三（カメラ・相川 和寛

【巨】（一塁村上、三塁吉田成、右翼並木）広岡左飛、梶谷中前安打（代走若林）、坂本の左翼線二塁打で若林三進、丸遊飛、岡本和四球で満塁（一塁代走吉川）、（投手長谷川）大城一ゴロ

◇５回（両軍０）

【巨】（捕手西田）中島、松原ともに中飛、北村三直

◇６回（ヤ０、巨１）

【ヤ】（投手ビエイラ）太田遊ゴロ、塩見左中間二塁打、並木三振、荒木中飛 ６回から３番手で登板したチアゴ・ビエイラ（カメラ・泉 貫太

【巨】（投手石山）広岡左越１号本塁打、若林中前安打、坂本左飛、陽岱鋼の遊ゴロで若林二封、吉川三振

◇７回（ヤ１、巨０）

【巨】（投手清水、一塁太田、二塁宮本、遊撃元山）大城四球（代走増田大）、中島三振のとき増田大二盗、松原の投ゴロで増田大三進、北村一飛

◇８回（ヤ１、巨０）

【巨】（投手吉田喜、中堅山崎）広岡三振、若林、坂本の代打ウィーラーともに左飛