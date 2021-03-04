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【巨人】広岡大志、古巣ヤクルト相手に移籍後初本塁打　オープン戦初勝利…写真で振り返る

スポーツ報知
# 巨人
６回無死、広岡大志が左越えソロ本塁打（捕手・西田明央）（カメラ・相川　和寛）
６回無死、広岡大志が左越えソロ本塁打（捕手・西田明央）（カメラ・相川　和寛）

◆オープン戦　巨人３―２ヤクルト（４日・東京ドーム）

　広岡大志の移籍後“初本塁打”が飛び出すなどで、巨人が３―２でヤクルトに勝利した。

　先発した菅野智之は、この日は大城卓三とのバッテリー。３回を投げて無四球の、２安打無失点と開幕投手へ順調な調整を披露した。

　打線は３回、梶谷隆幸の移籍後“東京ドーム初安打”となる遊撃内野安打などで１死一、二塁から岡本和真、大城卓三の連続タイムリーで先制した。

　この日「９番・遊撃」で移籍後初スタメンだった広岡大志は６回に迎えた第３打席で、ヤクルト・石山から左越えのソロホームラン。移籍後“初安打”を特大弾で決めた。

　７、８回に失点して１点差に詰め寄られたが、９回は守護神候補の中川皓太が内野安打を１本許したが無失点に抑えた。チームはオープン戦初白星を挙げた。

　【試合経過】

　◇１回（両軍０）

　【ヤ】塩見、坂口、青木いずれも遊ゴロ

  • 力投する先発の菅野智之（カメラ・中島　傑）

    力投する先発の菅野智之（カメラ・中島　傑）

　【巨】梶谷中飛、坂本三振、丸投手強襲安打、岡本和遊飛

　◇２回（両軍０）

　【ヤ】村上右前安打、内川の遊ゴロで村上二進、西浦の左前安打で村上三進、浜田の三振のとき村上本塁狙うもタッチアウト併殺

  • ２回１死一、三塁、ディレードスティールで本塁へ突入した三塁走者の村上宗隆をタッチアウトにする大城卓三（カメラ・泉　貫太）

    ２回１死一、三塁、ディレードスティールで本塁へ突入した三塁走者の村上宗隆をタッチアウトにする大城卓三（カメラ・泉　貫太）

　【巨】大城三振、中島中前安打、松原中飛、北村の中前安打で中島二進、広岡投ゴロ

　◇３回（ヤ０、巨２）

　【ヤ】中村右飛、太田三振、塩見二ゴロ

  • 力投する菅野智之（カメラ・矢口　亨）

    力投する菅野智之（カメラ・矢口　亨）

　【巨】梶谷遊ゴロ失、坂本の遊ゴロで梶谷二進、丸四球、岡本和の中前安打で梶谷一挙生還、丸一挙三進、大城の右前安打で丸生還、岡本和二進、中島四球で満塁、松原左飛、北村三振

  • ３回無死、遊撃内野安打を放つ梶谷隆幸（カメラ・泉　貫太

    ３回無死、遊撃内野安打を放つ梶谷隆幸（カメラ・泉　貫太

　◇４回（両軍０）

　【ヤ】（投手高木）坂口左前安打（代走並木）、青木のとき並木二盗失敗、青木左前安打（代走荒木）、村上三振、内川遊飛

  • ４回無死一塁、代走・並木秀尊の二盗を阻止する大城卓三（カメラ・相川　和寛

    ４回無死一塁、代走・並木秀尊の二盗を阻止する大城卓三（カメラ・相川　和寛

　【巨】（一塁村上、三塁吉田成、右翼並木）広岡左飛、梶谷中前安打（代走若林）、坂本の左翼線二塁打で若林三進、丸遊飛、岡本和四球で満塁（一塁代走吉川）、（投手長谷川）大城一ゴロ

　◇５回（両軍０）

　【ヤ】（二塁吉川、三塁北村、中堅陽岱鋼、右翼若林）西浦右飛、浜田三振、中村左飛

  • ４回から２番手でマウンドに上がった高木京介（カメラ・中島　傑）

    ４回から２番手でマウンドに上がった高木京介（カメラ・中島　傑）

　【巨】（捕手西田）中島、松原ともに中飛、北村三直

　◇６回（ヤ０、巨１）

　【ヤ】（投手ビエイラ）太田遊ゴロ、塩見左中間二塁打、並木三振、荒木中飛

  • ６回から３番手で登板したチアゴ・ビエイラ（カメラ・泉　貫太

    ６回から３番手で登板したチアゴ・ビエイラ（カメラ・泉　貫太

　【巨】（投手石山）広岡左越１号本塁打、若林中前安打、坂本左飛、陽岱鋼の遊ゴロで若林二封、吉川三振

　◇７回（ヤ１、巨０）

　【ヤ】（投手高梨）村上三振、吉田成三ゴロ、西浦左越１号本塁打、浜田三振

  • ７回から４番手でマウンドに上がった高梨雄平（カメラ・中島　傑）

    ７回から４番手でマウンドに上がった高梨雄平（カメラ・中島　傑）

　【巨】（投手清水、一塁太田、二塁宮本、遊撃元山）大城四球（代走増田大）、中島三振のとき増田大二盗、松原の投ゴロで増田大三進、北村一飛

　◇８回（ヤ１、巨０）

　【ヤ】（投手大竹、捕手小林、三塁広岡、遊撃増田大）西田右前安打、太田の左前安打で西田二進、塩見の投前バントで西田三進、太田二進、並木の二ゴロで西田生還、太田三進、荒木三ゴロ

  • ８回から５番手で登板し１回１失点だった大竹寛（カメラ・泉　貫太）

    ８回から５番手で登板し１回１失点だった大竹寛（カメラ・泉　貫太）

　【巨】（投手吉田喜、中堅山崎）広岡三振、若林、坂本の代打ウィーラーともに左飛

　◇９回（ヤ０、巨Ｘ）

　【ヤ】（投手中川）元山二ゴロ、吉田成左飛、宮本投前バント安打、浜田二ゴロ

  • ９回から６番手でマウンドに上がった中川皓太（カメラ・中島　傑）

    ９回から６番手でマウンドに上がった中川皓太（カメラ・中島　傑）

試合詳細
６回無死、広岡大志が左越えソロ本塁打（捕手・西田明央）（カメラ・相川　和寛）
力投する先発の菅野智之（カメラ・中島　傑）
２回１死一、三塁、ディレードスティールで本塁へ突入した三塁走者の村上宗隆をタッチアウトにする大城卓三（カメラ・泉　貫太）
力投する菅野智之（カメラ・矢口　亨）
３回１死一、二塁、岡本和真が中前適時打（捕手・中村悠平）（カメラ・相川　和寛
３回無死、遊撃内野安打を放つ梶谷隆幸（カメラ・泉　貫太
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