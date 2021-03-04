【巨人】秋広優人、ドラフト５位以下では異例デビュー…過去の高卒新人野手オープン戦初戦先発

巨人のドラフト５位ルーキー・秋広優人内野手（１８＝二松学舎大付）が３日、オープン戦初戦のヤクルト戦（東京Ｄ）に「８番・一塁」で先発出場。身長２０２センチの期待の新人は３打席連続三振だったが、堂々と本拠地デビューを飾った。

巨人で高卒新人野手がオープン戦初戦に先発出場は９３年の松井秀喜以来、２８年ぶり。球界全体で見てもドラフト５位以下の高卒新人野手としては異例だ。

◆チームのオープン戦初戦に先発出場した主な高卒新人野手は以下の通り

▽５９年 王貞治（早実―巨人・８番右翼で３打数２安打）

▽５９年 張本勲（浪商―東映・７番右翼で３打数無安打）

▽６５年 山崎裕之（上尾―東京・２番遊撃で３打数２安打）

※ドラフト制後

▽６６年 飯田幸夫（横浜―近鉄４位・１番二塁で４打数無安打）

▽８６年 清原和博（ＰＬ学園―西武１位・７番一塁で２打数無安打）

▽８８年 立浪和義（ＰＬ学園―中日１位・２番遊撃で４打数１安打）

▽９３年 松井秀喜（星稜―巨人１位・７番左翼で３打数無安打）

▽００年 田中一徳（ＰＬ学園―横浜１位・１番右翼で４打数１安打）

▽０３年 桜井好実（砺波工―中日３位・５番左翼で２打数無安打）

▽０７年 堂上直倫（愛工大明電―中日１位・４番ＤＨで３打数無安打）

▽０８年 中田翔（大阪桐蔭―日本ハム１位・７番一塁で３打数１安打（１本塁打）

▽１０年 筒香嘉智（横浜―横浜１位・６番三塁で４打数２安打）

▽１１年 駿太（前橋商―オリックス１位・２番右翼で３打数１安打）

▽１６年 オコエ瑠偉（関東一―楽天１位・８番中堅で１打数無安打）

▽１８年 安田尚憲（履正社―ロッテ１位・４番三塁で５打数無安打）

▽１９年 藤原恭大（大阪桐蔭―ロッテ１位・７番中堅で４打数１安打）

▽２１年 秋広優人（二松学舎大付―巨人５位・８番一塁で３打数無安打）