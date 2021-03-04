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【巨人】秋広優人、ドラフト５位以下では異例デビュー…過去の高卒新人野手オープン戦初戦先発

スポーツ報知
# 巨人
８回１死、見逃しの三振に倒れた秋広優人
８回１死、見逃しの三振に倒れた秋広優人

　巨人のドラフト５位ルーキー・秋広優人内野手（１８＝二松学舎大付）が３日、オープン戦初戦のヤクルト戦（東京Ｄ）に「８番・一塁」で先発出場。身長２０２センチの期待の新人は３打席連続三振だったが、堂々と本拠地デビューを飾った。

　巨人で高卒新人野手がオープン戦初戦に先発出場は９３年の松井秀喜以来、２８年ぶり。球界全体で見てもドラフト５位以下の高卒新人野手としては異例だ。

　◆チームのオープン戦初戦に先発出場した主な高卒新人野手は以下の通り

　▽５９年　王貞治（早実―巨人・８番右翼で３打数２安打）

　▽５９年　張本勲（浪商―東映・７番右翼で３打数無安打）

　▽６５年　山崎裕之（上尾―東京・２番遊撃で３打数２安打）

　※ドラフト制後

　▽６６年　飯田幸夫（横浜―近鉄４位・１番二塁で４打数無安打）

　▽８６年　清原和博（ＰＬ学園―西武１位・７番一塁で２打数無安打）

　▽８８年　立浪和義（ＰＬ学園―中日１位・２番遊撃で４打数１安打）

　▽９３年　松井秀喜（星稜―巨人１位・７番左翼で３打数無安打）

　▽００年　田中一徳（ＰＬ学園―横浜１位・１番右翼で４打数１安打）

　▽０３年　桜井好実（砺波工―中日３位・５番左翼で２打数無安打）

　▽０７年　堂上直倫（愛工大明電―中日１位・４番ＤＨで３打数無安打）

　▽０８年　中田翔（大阪桐蔭―日本ハム１位・７番一塁で３打数１安打（１本塁打）

　▽１０年　筒香嘉智（横浜―横浜１位・６番三塁で４打数２安打）

　▽１１年　駿太（前橋商―オリックス１位・２番右翼で３打数１安打）

　▽１６年　オコエ瑠偉（関東一―楽天１位・８番中堅で１打数無安打）

　▽１８年　安田尚憲（履正社―ロッテ１位・４番三塁で５打数無安打）

　▽１９年　藤原恭大（大阪桐蔭―ロッテ１位・７番中堅で４打数１安打）

　▽２１年　秋広優人（二松学舎大付―巨人５位・８番一塁で３打数無安打）

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