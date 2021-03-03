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【巨人】注目のドラ５秋広優人は３三振のほろ苦オープン戦デビュー…写真で振り返るヤクルト戦

スポーツ報知
# 巨人
５回２死、秋広優人が空振り三振（投手・原樹理、捕手・中村悠平）（カメラ・相川　和寛）
５回２死、秋広優人が空振り三振（投手・原樹理、捕手・中村悠平）（カメラ・相川　和寛）

◆オープン戦　巨人１―６ヤクルト（３日・東京ドーム）

　今年初の本拠地・東京Ｄでの試合となったヤクルトとのオープン戦“開幕戦”は１―６で敗戦した。

　５回先制を許したその裏、松原、吉川の連打で同点に追いついたが、８回に４失点し、突き放された。

　だが先発のサンチェスは２回無失点の好投。丸は右へ左へ２安打を放つなど、明るい材料もあった。

　【試合経過】

　◆１回（両軍０）

　【ヤ】塩見四球、山崎三振、青木遊ゴロ併殺打

　【巨】梶谷四球、坂本の二ゴロで梶谷二封、丸の右前安打で坂本一挙三進、岡本和三振のとき丸二盗失敗併殺

  • １回１死一塁、丸佳浩の安打で三塁に滑り込む一塁走者・坂本勇人（カメラ・矢口　亨）

    １回１死一塁、丸佳浩の安打で三塁に滑り込む一塁走者・坂本勇人（カメラ・矢口　亨）

　◆２回（両軍０）

　【ヤ】村上三振、内川遊ゴロ、坂口一ゴロ

  • ２回２死、坂口智隆（右）を一ゴロに打ち取ったサンチェス（カメラ・相川　和寛）

    ２回２死、坂口智隆（右）を一ゴロに打ち取ったサンチェス（カメラ・相川　和寛）

　【巨】ウィーラー中飛、松原左飛、吉川三振

　◆３回（両軍０）

　【ヤ】（投手井納）西浦、中村ともに中飛、宮本四球、塩見の三ゴロで宮本二封

  • ３回から２番手でマウンドに上がった井納翔一（カメラ・中島　傑）

    ３回から２番手でマウンドに上がった井納翔一（カメラ・中島　傑）

　【巨】（投手マクガフ）秋広三振、小林一邪飛、梶谷二ゴロ（両軍０）

  • ３回無死、秋広優人が空振り三振に倒れる（投手・マクガフ、捕手・中村悠平）（カメラ・相川　和寛）

    ３回無死、秋広優人が空振り三振に倒れる（投手・マクガフ、捕手・中村悠平）（カメラ・相川　和寛）

　◆４回（両軍０）

　【ヤ】山崎左飛、青木遊ゴロ、村上中飛

　【巨】（投手原）坂本三ゴロ、丸左前安打、岡本和三ゴロ併殺打

  • ４回１死、この試合２打席連続となる左前打を放つ丸佳浩（カメラ・泉　貫太）

    ４回１死、この試合２打席連続となる左前打を放つ丸佳浩（カメラ・泉　貫太）

　◆５回（両軍１）

　【ヤ】内川左越１号本塁打、坂口中前安打、西浦左飛、中村、宮本ともに右飛

　【巨】（一塁西田、左翼浜田、右翼山崎）ウィーラー遊ゴロ、松原中前安打、吉川の左越二塁打で松原一挙生還、吉川二塁飛び出しセーフの判定にヤクルトリクエストし成功、判定覆りアウト、秋広三振

  • ５回１死一塁、吉川尚輝の左越え適時二塁打で松原聖弥（右）が生還。迎える巨人ナイン（カメラ・相川　和寛）

    ５回１死一塁、吉川尚輝の左越え適時二塁打で松原聖弥（右）が生還。迎える巨人ナイン（カメラ・相川　和寛）

　◆６回（ヤ１、巨０）

　【ヤ】塩見二ゴロ、山崎四球、青木の代打荒木の三塁内野安打で山崎二進、村上の右前安打で山崎一挙生還、荒木二進、西田三ゴロ併殺打

　【巨】（遊撃元山）小林の代打広岡三振、梶谷二ゴロ、坂本右飛

  • ６回無死、代打で移籍初打席に立った広岡大志は空振り三振に倒れる（カメラ・泉　貫太）

    ６回無死、代打で移籍初打席に立った広岡大志は空振り三振に倒れる（カメラ・泉　貫太）

　◆７回（両軍０）

　【ヤ】（投手戸根、捕手炭谷、遊撃広岡、右翼若林）浜田三ゴロ、元山投ゴロ、中村死球（代走古賀）、宮本の三ゴロで古賀二封

  • ７回１死、元山飛優（左）の投ゴロを捕球しアウトにする戸根千明（カメラ・中島　傑）

    ７回１死、元山飛優（左）の投ゴロを捕球しアウトにする戸根千明（カメラ・中島　傑）

　【巨】（投手寺島、捕手古賀）丸、岡本和ともに三振、ウィーラーの代打石川四球、松原三振

　◆８回（ヤ４、巨０）

　【ヤ】（中堅陽岱鋼）塩見三振、山崎左前安打、荒木右飛、村上四球で山崎二進、西田の左前安打で山崎一挙生還、村上二進、浜田左中間１号３ラン、元山投ゴロ

　【巨】（投手今野、三塁吉田成）吉川左飛、秋広、広岡ともに三振

  • ８回２死、広岡大志が空振り三振に倒れる（捕手・古賀優大）（カメラ・相川　和寛）

    ８回２死、広岡大志が空振り三振に倒れる（捕手・古賀優大）（カメラ・相川　和寛）

　◆９回（両軍０）

　【ヤ】（投手鍵谷）古賀右邪飛、宮本中飛、塩見三振

　【巨】（投手近藤、中堅並木）若林左飛、炭谷二ゴロ、陽岱鋼死球（代走増田大）、岡本和三振

  • ９回２死、陽岱鋼が死球を受ける（捕手・古賀優大）（カメラ・相川　和寛）

    ９回２死、陽岱鋼が死球を受ける（捕手・古賀優大）（カメラ・相川　和寛）

試合詳細
５回２死、秋広優人が空振り三振（投手・原樹理、捕手・中村悠平）（カメラ・相川　和寛）
１回１死一塁、丸佳浩の安打で三塁に滑り込む一塁走者・坂本勇人（カメラ・矢口　亨）
２回２死、坂口智隆（右）を一ゴロに打ち取ったサンチェス（カメラ・相川　和寛）
３回から２番手でマウンドに上がった井納翔一（カメラ・中島　傑）
３回無死、秋広優人が空振り三振に倒れる（投手・マクガフ、捕手・中村悠平）（カメラ・相川　和寛）
４回１死、この試合２打席連続となる左前打を放つ丸佳浩（カメラ・泉　貫太）
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