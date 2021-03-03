【巨人】注目のドラ５秋広優人は３三振のほろ苦オープン戦デビュー…写真で振り返るヤクルト戦

◆オープン戦 巨人１―６ヤクルト（３日・東京ドーム）
今年初の本拠地・東京Ｄでの試合となったヤクルトとのオープン戦“開幕戦”は１―６で敗戦した。
５回先制を許したその裏、松原、吉川の連打で同点に追いついたが、８回に４失点し、突き放された。
だが先発のサンチェスは２回無失点の好投。丸は右へ左へ２安打を放つなど、明るい材料もあった。
【試合経過】
◆１回（両軍０）
【ヤ】塩見四球、山崎三振、青木遊ゴロ併殺打
◆２回（両軍０）
【巨】ウィーラー中飛、松原左飛、吉川三振
◆３回（両軍０）
◆４回（両軍０）
【ヤ】山崎左飛、青木遊ゴロ、村上中飛
◆５回（両軍１）
【ヤ】内川左越１号本塁打、坂口中前安打、西浦左飛、中村、宮本ともに右飛
【巨】（一塁西田、左翼浜田、右翼山崎）ウィーラー遊ゴロ、松原中前安打、吉川の左越二塁打で松原一挙生還、吉川二塁飛び出しセーフの判定にヤクルトリクエストし成功、判定覆りアウト、秋広三振
◆６回（ヤ１、巨０）
【ヤ】塩見二ゴロ、山崎四球、青木の代打荒木の三塁内野安打で山崎二進、村上の右前安打で山崎一挙生還、荒木二進、西田三ゴロ併殺打
◆７回（両軍０）
【巨】（投手寺島、捕手古賀）丸、岡本和ともに三振、ウィーラーの代打石川四球、松原三振
◆８回（ヤ４、巨０）
【ヤ】（中堅陽岱鋼）塩見三振、山崎左前安打、荒木右飛、村上四球で山崎二進、西田の左前安打で山崎一挙生還、村上二進、浜田左中間１号３ラン、元山投ゴロ
◆９回（両軍０）
【ヤ】（投手鍵谷）古賀右邪飛、宮本中飛、塩見三振