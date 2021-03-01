松田厩舎２６頭の転厩先が決定　タイムフライヤーは橋口厩舎

２月２８日付で定年引退した松田国英調教師（７０）＝栗東＝の管理馬２６頭の転厩先が１日までに発表された。１７年のホープフルＳ、昨年のエルムＳを制したタイムフライヤーは橋口厩舎に移る。
各馬の転厩先は以下の通り
ガレス 牡３歳 四位 洋文
ゲストプリンシパル 牡３歳 四位 洋文
ケルンクリエイター セン３歳 小崎 憲
サイモンメガライズ 牡３歳 小林 真也
サトノテンペスト 牡３歳 高橋 亮
ジャンドゥーヤ 牝３歳 小林 真也
ハギノダンシング 牝３歳 四位 洋文
モンテディオ 牡３歳 四位 洋文
ラヴィーニア 牝３歳 畑端 省吾
サイモンルモンド セン４歳 小林 真也
シュテルクスト 牡４歳 田中 克典
ソフトフルート 牝４歳 斉藤 崇史
タニノヨセミテ 牝４歳 四位 洋文
トライハード 牝４歳 小林 真也
ハギノアレグリアス 牡４歳 四位 洋文
ハギノエスペラント 牡４歳 四位 洋文
ハギノリュクス 牝４歳 高野 友和
バロンデッセ 牡４歳 四位 洋文
ヘルスチェック 牝４歳 吉田 直弘
レッドエランドール 牡４歳 田中 克典
ケルンキングダム セン５歳 小崎 憲
ハギノアップロード 牡５歳 四位 洋文
ヒーリングマインド 牡５歳 四位 洋文
タイムフライヤー 牡６歳 橋口 慎介
ダノンロッソ 牡７歳 田中 克典
ロライマ セン８歳 長谷川浩大