注 目
新型コロナ関連ニュース 報知SNS 2022年度採用案内はこちら
お知らせ
InstagramTwitterfacebook
ホーム 巨人 野球 芸能 競馬 サッカー ゴルフ スポーツ 東京五輪 格闘技 社会 地域版 ギャンブル ライフ 動画 写真特集 占い 馬トク
 
 
馬トク会員募集中！

馬トク指数・外厩入り馬トク出馬表・成績

注目レース：  弥生賞・Ｇ２ チューリップ賞Ｇ２ オーシャンＳ・Ｇ３
全レース出馬表・データ・成績を提供中  中山 阪神 小倉

松田厩舎２６頭の転厩先が決定　タイムフライヤーは橋口厩舎

スポーツ報知
# 競馬
橋口厩舎へ移るタイムフライヤー
橋口厩舎へ移るタイムフライヤー

　２月２８日付で定年引退した松田国英調教師（７０）＝栗東＝の管理馬２６頭の転厩先が１日までに発表された。１７年のホープフルＳ、昨年のエルムＳを制したタイムフライヤーは橋口厩舎に移る。

　各馬の転厩先は以下の通り

ガレス　　　　　　　牡３歳　四位　洋文

ゲストプリンシパル　牡３歳　四位　洋文

ケルンクリエイター　セン３歳　小崎　憲　

サイモンメガライズ　牡３歳　小林　真也

サトノテンペスト　　牡３歳　高橋　亮　

ジャンドゥーヤ　　　牝３歳　小林　真也

ハギノダンシング　　牝３歳　四位　洋文

モンテディオ　　　　牡３歳　四位　洋文

ラヴィーニア　　　　牝３歳　畑端　省吾

サイモンルモンド　　セン４歳　小林　真也

シュテルクスト　　　牡４歳　田中　克典

ソフトフルート　　　牝４歳　斉藤　崇史

タニノヨセミテ　　　牝４歳　四位　洋文

トライハード　　　　牝４歳　小林　真也

ハギノアレグリアス　牡４歳　四位　洋文

ハギノエスペラント　牡４歳　四位　洋文

ハギノリュクス　　　牝４歳　高野　友和

バロンデッセ　　　　牡４歳　四位　洋文

ヘルスチェック　　　牝４歳　吉田　直弘

レッドエランドール　牡４歳　田中　克典

ケルンキングダム　　セン５歳　小崎　憲　

ハギノアップロード　牡５歳　四位　洋文

ヒーリングマインド　牡５歳　四位　洋文

タイムフライヤー　　牡６歳　橋口　慎介

ダノンロッソ　　　　牡７歳　田中　克典

ロライマ　　　　　　セン８歳　長谷川浩大

【関連ニュース】

競馬

スポーツ報知の購読案内 スポーツ報知のバンクナンバー購入

コラムでＨｏ！

一覧へ

注目トピック

報知ブログ（最新更新分）

一覧へ
NEWS読売・報知 モバイルGIANTS 個人向け写真販売 ボーイズリーグ写真 法人向け紙面・写真使用申請