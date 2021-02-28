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ＲＩＳＥのビックイベントで那須川天心、３９連勝…試合詳細

スポーツ報知
# 格闘技
メインイベントで登場した那須川
メインイベントで登場した那須川

◆ＲＩＳＥ　ＥＬＤＯＲＡＤＯ　２０２１（２８日、横浜アリーナ）

　立ち技格闘技団体「ＲＩＳＥ」のビックイベント「ＥＬＤＯＲＡＤＯ　２０２１」が２８日、横浜アリーナで行われ、“神童”那須川天心（２２）＝ＴＡＲＧＥＴ／Ｃｙｇａｍｅｓ＝が判定で、志朗（２７）＝ＢｅＷＥＬＬ　キックボクシングジム＝を下し、キックボクシングの連勝を「３９」とした。

　また、昨年プロ野球西武から戦力外通告を受けた相内誠（２６）＝フリー＝がキックボクシングデビューも、１回ＫＯで散った。

　【全試合結果】
　▽ＯＦ．１　スーパーフライ級（５３キロ）
　△岡崎晃志（判定　１―１）星憂雅△
　▽ＯＦ．２　バンタム級（５５キロ）
　〇大森隆之介（２回２分３２秒　ＴＫＯ）力哉●
　▽第１試合　スーパーフェザー級（６０キロ）
　〇奥平将太（３回１分４秒　ＴＫＯ）小出龍哉●
　▽第２試合　（６２キロ）
　〇平塚大士（判定　３―０）ＹＡ－ＭＡＮ●
　▽第３試合　スーパーライト級（６５キロ）
　〇Ｄｅｌｇｅｒｍｕｒｕ拳信王（１回２分５秒　ＴＫＯ）相内誠●
　▽第４試合　（４９キロ）
　〇竜哉・エイワスポーツジム（判定３―０）渡邊愼一●
　▽第５試合　（５６キロ）
　〇江幡塁（１回２分３８秒　ＫＯ）拳剛●
　▽第６試合　（６１キロ）
　〇梅野源治（判定　３―０）ノラシン・スペチアーレジム●
　▽第７試合　ミドル級（７０キロ）
　〇“ブラックパンサー”ベイノア（延長判定　３―０）憂也●
　▽第８試合　ミニフライ級（４９キロ）
　〇寺山日葵（判定　３―０）田渕涼香●
　▽第９試合　バンタム級（５５キロ）
　〇鈴木真彦（１回１分１４秒　ＫＯ）溜田蒼馬●
　▽第１０試合　６４キロ
　〇原口健飛（判定　３―０）白鳥大珠●
　▽第１１試合　バンタム級（５５キロ）
　〇那須川天心（判定　３―０）志朗●

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