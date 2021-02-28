ＲＩＳＥのビックイベントで那須川天心、３９連勝…試合詳細

◆ＲＩＳＥ ＥＬＤＯＲＡＤＯ ２０２１（２８日、横浜アリーナ）

立ち技格闘技団体「ＲＩＳＥ」のビックイベント「ＥＬＤＯＲＡＤＯ ２０２１」が２８日、横浜アリーナで行われ、“神童”那須川天心（２２）＝ＴＡＲＧＥＴ／Ｃｙｇａｍｅｓ＝が判定で、志朗（２７）＝ＢｅＷＥＬＬ キックボクシングジム＝を下し、キックボクシングの連勝を「３９」とした。

また、昨年プロ野球西武から戦力外通告を受けた相内誠（２６）＝フリー＝がキックボクシングデビューも、１回ＫＯで散った。

【全試合結果】

▽ＯＦ．１ スーパーフライ級（５３キロ）

△岡崎晃志（判定 １―１）星憂雅△

▽ＯＦ．２ バンタム級（５５キロ）

〇大森隆之介（２回２分３２秒 ＴＫＯ）力哉●

▽第１試合 スーパーフェザー級（６０キロ）

〇奥平将太（３回１分４秒 ＴＫＯ）小出龍哉●

▽第２試合 （６２キロ）

〇平塚大士（判定 ３―０）ＹＡ－ＭＡＮ●

▽第３試合 スーパーライト級（６５キロ）

〇Ｄｅｌｇｅｒｍｕｒｕ拳信王（１回２分５秒 ＴＫＯ）相内誠●

▽第４試合 （４９キロ）

〇竜哉・エイワスポーツジム（判定３―０）渡邊愼一●

▽第５試合 （５６キロ）

〇江幡塁（１回２分３８秒 ＫＯ）拳剛●

▽第６試合 （６１キロ）

〇梅野源治（判定 ３―０）ノラシン・スペチアーレジム●

▽第７試合 ミドル級（７０キロ）

〇“ブラックパンサー”ベイノア（延長判定 ３―０）憂也●

▽第８試合 ミニフライ級（４９キロ）

〇寺山日葵（判定 ３―０）田渕涼香●

▽第９試合 バンタム級（５５キロ）

〇鈴木真彦（１回１分１４秒 ＫＯ）溜田蒼馬●

▽第１０試合 ６４キロ

〇原口健飛（判定 ３―０）白鳥大珠●

▽第１１試合 バンタム級（５５キロ）

〇那須川天心（判定 ３―０）志朗●