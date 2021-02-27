【巨人】菅野智之、２回２安打無失点　順調な調整ぶり…写真で振り返る練習試合広島戦

２回２安打無失点だった菅野智之

◆練習試合 巨人５―１広島（２７日・那覇）

巨人が広島に打ち勝ち、対外試合３連勝となった。

４番に座ったゼラス・ウィーラーが先制タイムリーを含む２打席連続適時打を放って、存在感を見せた。また新リードオフマンと期待される梶谷隆幸も４回に右前適時打を放つなどマルチ安打で躍動。７回には正二塁手争いで期待される北村拓己が２点タイムリーで結果を出した。

この日の先発は今季初実戦の菅野智之。小林誠司との「スガコバ」バッテリーで、２イニングを２安打無失点と順調な調整ぶりを披露した。

◆１回（広０、巨１）

【広】田中広三振、菊池涼右前安打、鈴木誠四球で菊池涼二進、松山三邪飛、クロン三振

◆２回（両軍０）

【広】堂林中前安打、長野右邪飛、石原の投ゴロで堂林二封二塁吉川一塁に送球するも一塁秋広捕球できず石原出塁、大盛三振

【巨】秋広捕邪飛、松原捕前バント安打、吉川のとき九里の暴投で松原二進、吉川、小林ともに三振

◆３回（広０、巨１）

◆４回（広０、巨１）

【広】（遊撃若林、左翼八百板）堂林三ゴロ、長野中飛、石原二ゴロ

◆５回（両軍０）

【広】大盛一飛、矢野右翼線二塁打、羽月の左前安打で矢野三進、野間三振のとき羽月二盗失敗で併殺

【巨】丸、八百板ともに二ゴロ、北村三振

◆６回（両軍０）

【広】（投手畠、捕手大城、中堅陽岱鋼）正随中前安打、クロン三振、林三ゴロ併殺打 ６回から登板した畠世周

【巨】（投手森浦、捕手中村奨、一塁林、三塁矢野、遊撃上本）秋広二ゴロ、松原二塁内野安打、吉川の一ゴロで松原二進、大城一ゴロ

◆７回（広１、巨２）

【広】（二塁湯浅）長野の代打会沢中飛、石原の代打中村奨左前安打、大盛左飛、矢野のとき畠の暴投で中村奨二進、矢野四球、羽月の右前安打で中村奨一挙生還、矢野一挙三進、野間三振

◆８回（両軍０）

【広】正随遊撃内野安打、上本右飛、林の右前安打で正随一挙三進、会沢の代打磯村のとき畠の暴投で正随本塁狙うもタッチアウト林二進、磯村四球、中村奨三振

【巨】（投手塹江）大城三振、中島左前安打、若林の中飛で一塁走者中島帰塁できず併殺

◆９回（両軍０）

【広】（投手鍵谷）大盛二ゴロ、矢野左前安打、羽月の三ゴロで矢野二進、野間の代打曽根投ゴロ