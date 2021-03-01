横綱・白鵬が史上初の新入幕から１００場所連続幕内在位…大相撲３月場所番付幕内一覧

日本相撲協会は１日、大相撲春場所（１４日初日、東京・両国国技館）の新番付を発表した。

東横綱・白鵬（３５）＝宮城野＝は幕内在位１００場所で、連続在位１００場所は魁皇に次いで史上２人目。新入幕から連続在位１００場所は史上初。東大関・貴景勝（２４）＝常盤山＝は３度目のカド番。徳勝龍（３４）＝木瀬＝は十両陥落となり、優勝場所から５場所で陥落は最速。

【東】

東横綱・白鵬（３５）＝宮城野＝

東大関・正代（２９）＝時津風＝

東大関・貴景勝（２４）＝常盤山＝

東関脇・照ノ富士（２９）＝伊勢ケ浜＝

東小結・高安（３０）＝田子ノ浦＝

東前頭筆頭・宝富士（３４）＝伊勢ケ浜＝

東前頭２枚目・北勝富士（２８）＝八角＝

東前頭３枚目・明生（２５）＝立浪＝

東前頭４枚目・霧馬山（２４）＝陸奥＝

東前頭５枚目・遠藤（３０）＝追手風＝

東前頭６枚目・玉鷲（３６）＝片男波＝

東前頭７枚目・栃ノ心（３３）＝春日野＝

東前頭８枚目・琴ノ若（２３）＝佐渡ヶ嶽＝

東前頭９枚目・千代の国（３０）＝九重＝

東前頭１０枚目・翠富士（２４）＝伊勢ケ浜＝

東前頭１１枚目・千代大龍（３２）＝九重＝

東前頭１２枚目・明瀬山（３５）＝木瀬＝

東前頭１３枚目・照強（２６）＝伊勢ケ浜＝

東前頭１４枚目・琴恵光（２９）＝佐渡ケ嶽＝

東前頭１５枚目・豊山（２７）＝時津風＝

東前頭１６枚目・魁聖（３４）＝友綱＝

【西】

西横綱・鶴竜（３５）＝陸奥＝

西大関・朝乃山（２６）＝高砂＝

西関脇・隆の勝（２６）＝常盤山＝

西小結・御嶽海（２８）＝出羽海＝

西小結・大栄翔（２７）＝追手風＝ 再

西前頭筆頭・阿武咲（２４）＝阿武松＝

西前頭２枚目・若隆景（２６）＝荒汐＝

西前頭３枚目・志摩ノ海（３１）＝木瀬＝

西前頭４枚目・妙義龍（３４）＝境川＝

西前頭５枚目・隠岐の海（３５）＝八角＝

西前頭６枚目・逸ノ城（２７）＝湊＝

西前頭７枚目・輝（２６）＝高田川＝

西前頭８枚目・翔猿（２８）＝追手風＝

西前頭９枚目・豊昇龍（２１）＝立浪＝

西前頭１０枚目・竜電（３０）＝高田川＝

西前頭１１枚目・琴勝峰（２１）＝佐渡ケ嶽＝

西前頭１２枚目・碧山（３４）＝春日野＝

西前頭１３枚目・千代翔馬（２９）＝九重＝

西前頭１４枚目・剣翔（２９）＝追手風＝ 再

西前頭１５枚目・英乃海（３１）＝木瀬＝ 再

西前頭１６枚目・大奄美（２８）＝追手風＝ 再