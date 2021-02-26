内藤哲也、復帰戦＆ＩＣ戦最後の前哨戦で全開ファイト「神様・飯伏幸太、２８日はお互い楽しもうぜ！」

◆新日本プロレス「Ｒｏａｄ ｔｏ ＣＡＳＴＬＥ ＡＴＴＡＣＫ」大会（２５日、東京・後楽園ホール、観衆５０３人）

右ひざ負傷のため、３大会欠場した内藤哲也（３８）がリング復帰。２８日の大阪城ホール大会でインターコンチネンタル王座をかけて戦う２冠王・飯伏幸太（３８）との最後の前哨戦６人タッグマッチに挑んだ。５大会ぶりの出場と思えないスピード抜群の攻防を飯伏と展開した内藤は試合後、「神様・飯伏幸太、大阪城ホールの試合、お互い楽しもうぜ！」と呼びかけた。

メインイベントのＩＷＧＰジュニアタッグ選手権では、前王者組の「鈴木軍」のエル・デスペラード、金丸義信（４４）組が「バレット・クラブ」の石森太二（３８）、エル・ファンタズモ（３４）を下し、王座を奪還した。

第１試合前には左大胸筋の大ケガのため、全治６か月と診断されたＩＷＧＰジュニアヘビー級王者・高橋ヒロム（３１）がリング上に登場。左大胸筋完全断裂の重症だったことを明かした上で手術に踏み切ることを明言。タイトルを返上した。

▽６人タッグマッチ２０分１本勝負

〇ジェフ・コブ、ウィル・オスプレイ、グレート―Ｏ―カーン（８分２４秒 ツアー・オブ・ジ・アイランド→体固め）棚橋弘至、小島聡、辻陽太●

▽６人タッグマッチ２０分１本勝負

〇矢野通、オカダ・カズチカ、ＳＨＯ（１分２３秒 横入り式エビ固め）ＥＶＩＬ、チェーズ・オーエンズ、ディック東郷●

▽６人タッグマッチ２０分１本勝負

〇後藤洋央紀、石井智宏、ＹＯＳＨＩ―ＨＡＳＨＩ（１０分００秒 ＧＹＷ→エビ固め）ジェイ・ホワイト、タンガ・ロア、タマ・トンガ●

▽６人タッグマッチ３０分１本勝負

〇鷹木信悟、ＳＡＮＡＤＡ、内藤哲也（１５分３０秒 ラスト・オブ・ザ・ドラゴン→片エビ固め）飯伏幸太、永田裕志、本間朋晃●

▽ＩＷＧＰジュニアタッグ選手権試合６０分１本勝負

〇エル・デスペラード、金丸義信（２０分１２秒 ２０分１２秒 ピンチェ・ロコ→エビ固め）エル・ファンタズモ、石森太二●

※金丸組が新王者に、石森組は初防衛に失敗