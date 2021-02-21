ＤＥＥＰ１００回記念大会で２階級の暫定王者誕生…全試合結果

勝利を収めた元谷

総合格闘技団体「ＤＥＥＰ」の２０周年となる１００回の記念大会が行われ、メインイベントで登場した元谷友貴（３１）＝フリー＝が見事な一本勝ちを収めＲＩＺＩＮバンタム級トーナメントへの出場を決定づけた。

また暫定王者決定戦では、アマチュアボクシング５冠の藤田大和（２８）＝リバーサルジム新宿Ｍｅ，Ｗｅ＝がフライ級、阿部大治（２９）＝フリー＝がウェルター級のベルトを手にした。

第４代フェザー級王者・松本晃市郎（３４）＝よしもとゲーミング＝、第６代ライト級王者・廣田瑞人（３９）＝ＣＡＶＥ＝、第５代ライト級王者・菊野克紀（３９）＝誰ツヨＤＯＪＯｙ＝、第３代ライト級、第５代フェザー級王者・横田一則（４２）＝Ｋ－Ｃｌａｎｎ＝らＤＥＥＰ歴代王者が集結。１００回記念スペシャルエキシビションのグラップリングタッグマッチを行い、会場を盛り上げた。

【試合結果】

▽ＯＰ・第１試合 フライ級

〇鶴屋怜（２回２分１７秒 ＴＫＯ）竜己●

▽ＯＰ・第２試合 フェザー級

〇西谷大成（２回２６秒 ダースチョーク）井上雄斗●

▽ＯＰ・第３試合 フェザー級

〇山本歩夢（１回３分３６秒 腕十字固め）高塩竜司●

▽第１試合 バンタム級

〇関原翔（１回３分５２秒 ＴＫＯ）力也●

▽第２試合 フライ級

〇安谷屋智弘（判定 ３―０）松場貴志●

▽第３試合 バンタム級

〇雅駿介（判定 ３―０）ヒロヤ●

▽第４試合 バンタム級

〇ＣＯＲＯ（１回３分４３秒 フロントチョーク）東修平●

▽第５試合 メガトン級

〇関根“シュレック”秀樹（１回１６秒 ＫＯ）誠悟●

▽第６試合 グラップリングダッグマッチ

松本晃市郎、廣田瑞人―菊野克紀、横田一則

▽第７試合 女子フライ級

〇杉山しずか（１回２分３９秒 ＴＫＯ）栗山葵●

▽第８試合 フェザー級

〇神田コウヤ（判定 ３―０）ＤＪ．ｔａｉｋｉ●

▽第９試合 フェザー級

〇中村大介（２回２６秒 ＫＯ）牛久絢太郎●

▽第１０試合 フライ級暫定王者決定戦

〇藤田大和（３回 ＴＫＯ）渋谷カズキ●

▽第１１試合 ウエルター級暫定王者決定戦

〇阿部大治（１回２分３４秒 ドクターストップ）レッツ豪太●

▽第１２試合 ライト級

〇大原樹里（１回４分４３秒 ＴＫＯ）北岡悟●

▽第１３試合 バンタム級

〇元谷友貴（１回２分８秒 チョークスリーパー）昇侍●