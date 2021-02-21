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高橋ヒロム欠場で急きょシングルマッチの鷹木信悟、高橋裕二郎を一蹴で「俺のモットーは常在戦場」…新日・山形大会全成績

スポーツ報知
# 格闘技
鷹木信悟（新日本プロレス提供）
鷹木信悟（新日本プロレス提供）

◆新日本プロレス「Ｒｏａｄ　ｔｏ　ＣＡＳＴＬＥ　ＡＴＴＡＣＫ」大会（２０日、山形・山形ビッグウイング、観衆７５４人）

　第４試合のタッグマッチに出場予定だったＩＷＧＰジュニアヘビー王者・高橋ヒロム（３１）が１９日の試合で古傷の左肩を痛め、緊急欠場。タッグを組むはずだった前ＮＥＶＥＲ無差別級王者・鷹木信悟（３８）が高橋裕二郎（４０）とスペシャルシングルマッチで対戦した。

　突然の一騎打ちも鷹木はパワー抜群の攻めで裕二郎を圧倒。必殺のラスト・オブ・ザ・ドラゴンで３カウントを奪った。試合後も鷹木は「まあ、急きょのシングル戦かも知らねえけど、俺にとっちゃ、シングルだろうが、タイトルマッチだろうが関係ねえから。鷹木信悟のモットーは常在戦場。常に準備できているからなんも問題ないよ」と豪快に言い放った。

　また、この日の第１試合前、右ひざ負傷のために岩手、山形両大会を欠場した内藤哲也（３８）がリングに登場。前夜に続いてファンに欠場を謝罪。２８日の大阪城ホール大会でインターコンチ王座のみを賭けて２冠王・飯伏幸太（３８）に挑む真意を明かす場面があった。

　▽タッグマッチ２０分１本勝負

　〇エル・ファンタズモ、石森太二（７分１７秒　スーパーキック→体固め）辻陽太、上村優也●

　▽６人タッグマッチ２０分１本勝負

　〇ＹＯＳＨＩ―ＨＡＳＨＩ、後藤洋央紀、タイガーマスク（９分１２秒　バタフライロック）タマ・トンガ、タンガ・ロア、邪道●

　▽６人タッグマッチ２０分１本勝負

　〇ジェフ・コブ、ウィル・オスプレイ、グレート―Ｏ―カーン（１１分４３秒　ツアー・オブ・ジ・アイランド→片エビ固め）棚橋弘至、小島聡、ゲイブリエル・キッド●

　▽３０分１本勝負

　〇鷹木信悟（１１分１０秒　ラスト・オブ・ザ・ドラゴン→片エビ固め）高橋裕二郎●

　▽タッグマッチ３０分１本勝負

　〇飯伏幸太、本間朋晃（９分４３秒　カミゴェ→片エビ固め）ＳＡＮＡＤＡ、ＢＵＳＨＩ●

　▽８人タッグマッチ３０分１本勝負

　〇石井智宏、矢野通、ＳＨＯ、オカダ・カズチカ（１４分３５秒　垂直落下式ブレーンバスター→片エビ固め）ジェイ・ホワイト、チェーズ・オーエンズ、ＥＶＩＬ、外道●

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