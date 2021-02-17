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【巨人】ドラ１平内龍太＆ドラ４伊藤優輔、無失点デビュー…広島戦経過

スポーツ報知
# 巨人
先発し３回１安打無失点と好投した平内龍太（カメラ・相川　和寛
先発し３回１安打無失点と好投した平内龍太（カメラ・相川　和寛

◆練習試合　巨人０―０広島（１７日・那覇）

　巨人が今季初の対外試合・広島戦に臨み０―０で引き分けた。

　投手陣は先発のドラフト１位・平内龍太投手（２２）＝亜大＝が３回無失点と好投。２番手・桜井俊貴投手（２７）が３回無失点、３番手のドラフト４位右腕・伊藤優輔投手（２４）＝三菱パワー＝が２回無失点、４番手の今村信貴投手（２６）が１回無失点と完封リレーでつないだ。

　攻撃陣は松原、吉川、湯浅の計３安打。９番・湯浅は１安打２四球で全３打席出塁した。

　【試合経過】

　◇１回（両軍０）

　【広】羽月右飛、矢野投ゴロ、堂林右飛

　【巨】吉川中飛、松原左飛、陽岱鋼三振

　◇２回（両軍０）

　【広】クロン四球、大盛の左前安打でクロン二進、林遊飛、正随三振、石原左飛

  • ２回無死一塁、四球で出塁したクロン（左）より大きい秋広優人（カメラ・相川　和寛

    ２回無死一塁、四球で出塁したクロン（左）より大きい秋広優人（カメラ・相川　和寛

　【巨】岡本和遊ゴロ、大城中飛、若林三振

　◇３回（両軍０）

　【広】曽根三振、羽月四球、矢野のとき羽月二盗失敗、矢野三振

　【巨】小林遊ゴロ、秋広投ゴロ、湯浅四球、吉川のとき一塁牽制に湯浅飛び出し二塁タッチアウト

　◇４回（両軍０）

　【広】（投手桜井）堂林左前安打、クロンの中飛で堂林二進、大盛の二ゴロで堂林三進、林一ゴロ

  • ３回を投げた桜井俊貴（カメラ・橋口　真）

    ３回を投げた桜井俊貴（カメラ・橋口　真）

　【巨】（投手スコット）吉川四球、松原のとき吉川二盗失敗、松原右中間二塁打、陽岱鋼三振、岡本和遊ゴロ

  • ４回１死、松原聖弥が右中間二塁打（カメラ・相川　和寛）

    ４回１死、松原聖弥が右中間二塁打（カメラ・相川　和寛）

　◇５回（両軍０）

　【広】（三塁北村、中堅八百板）正随捕邪飛、石原三振、曽根二前バント安打、羽月左飛

　【巨】大城遊ゴロ、若林中飛、小林三振

　◇６回（両軍０）

　【広】（捕手岸田）矢野投手内野安打、堂林左飛、クロンのとき矢野二盗失敗、クロン三振

　【巨】（投手栗林、捕手磯村、一塁林、三塁上本）秋広投ゴロ、湯浅四球、吉川三振のとき湯浅二盗失敗で併殺

　◇７回（両軍０）

　【広】（投手伊藤優）大盛遊ゴロ、林右邪飛、正随右飛

  • ３番手で登板した伊藤優輔（カメラ・橋口　真）

    ３番手で登板した伊藤優輔（カメラ・橋口　真）

　【巨】（投手森浦）松原一ゴロ、八百板左飛、北村遊ゴロ

　◇８回（両軍０）

　【広】磯村遊ゴロ、曽根二ゴロ、羽月投ゴロ

　【巨】（投手大道）大城三振、若林三飛、岸田死球、秋広のとき暴投で岸田二進、秋広のとき暴投で岸田三進、秋広三振

　◇９回（両軍０）

　【広】（投手今村）矢野三直、上本、クロンともに三振

  • ４番手で登板した今村信貴（カメラ・橋口　真）

    ４番手で登板した今村信貴（カメラ・橋口　真）

　【巨】（投手ケムナ）湯浅中前安打、吉川の左前安打で湯浅二進、松原の二ゴロ併殺打で湯浅三進、八百板四球、北村三振

  • ９回無死一塁、左前安打を放った吉川尚輝（カメラ・山崎　賢人）

    ９回無死一塁、左前安打を放った吉川尚輝（カメラ・山崎　賢人）

先発し３回１安打無失点と好投した平内龍太（カメラ・相川　和寛
２回無死一塁、四球で出塁したクロン（左）より大きい秋広優人（カメラ・相川　和寛
３回を投げた桜井俊貴（カメラ・橋口　真）
４回１死、松原聖弥が右中間二塁打（カメラ・相川　和寛）
３番手で登板した伊藤優輔（カメラ・橋口　真）
４番手で登板した今村信貴（カメラ・橋口　真）
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