【巨人】ドラ１平内龍太＆ドラ４伊藤優輔、無失点デビュー…広島戦経過

◆練習試合 巨人０―０広島（１７日・那覇）
巨人が今季初の対外試合・広島戦に臨み０―０で引き分けた。
投手陣は先発のドラフト１位・平内龍太投手（２２）＝亜大＝が３回無失点と好投。２番手・桜井俊貴投手（２７）が３回無失点、３番手のドラフト４位右腕・伊藤優輔投手（２４）＝三菱パワー＝が２回無失点、４番手の今村信貴投手（２６）が１回無失点と完封リレーでつないだ。
攻撃陣は松原、吉川、湯浅の計３安打。９番・湯浅は１安打２四球で全３打席出塁した。
【試合経過】
◇１回（両軍０）
【広】羽月右飛、矢野投ゴロ、堂林右飛
【巨】吉川中飛、松原左飛、陽岱鋼三振
◇２回（両軍０）
【巨】岡本和遊ゴロ、大城中飛、若林三振
◇３回（両軍０）
【広】曽根三振、羽月四球、矢野のとき羽月二盗失敗、矢野三振
【巨】小林遊ゴロ、秋広投ゴロ、湯浅四球、吉川のとき一塁牽制に湯浅飛び出し二塁タッチアウト
◇４回（両軍０）
◇５回（両軍０）
【広】（三塁北村、中堅八百板）正随捕邪飛、石原三振、曽根二前バント安打、羽月左飛
【巨】大城遊ゴロ、若林中飛、小林三振
◇６回（両軍０）
【広】（捕手岸田）矢野投手内野安打、堂林左飛、クロンのとき矢野二盗失敗、クロン三振
【巨】（投手栗林、捕手磯村、一塁林、三塁上本）秋広投ゴロ、湯浅四球、吉川三振のとき湯浅二盗失敗で併殺
◇７回（両軍０）
【巨】（投手森浦）松原一ゴロ、八百板左飛、北村遊ゴロ
◇８回（両軍０）
【広】磯村遊ゴロ、曽根二ゴロ、羽月投ゴロ
【巨】（投手大道）大城三振、若林三飛、岸田死球、秋広のとき暴投で岸田二進、秋広のとき暴投で岸田三進、秋広三振
◇９回（両軍０）