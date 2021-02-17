杉浦友紀アナら輩出“日本一のミスキャンパス”ファイナリスト１０人が決定

全国のミスキャンパスの中から“日本一のミスキャンパス”が決定する『ＭＩＳＳ ＯＦ ＭＩＳＳ ＣＡＭＰＵＳ ＱＵＥＥＮ ＣＯＮＴＥＳＴ ２０２１ ｓｕｐｐｏｒｔｅｄ ｂｙ リゼクリニック』で、表彰式に出場するファイナリスト１０人が決定した。
この１０人は、ＷＥＢ投票等による全国予選審査を通過した出場者。ファイナル審査は２１日から２７日まで行われ、ＷＥＢ投票は２１日正午から２７日午後１１時５９分まで。オンライン表彰式は来月２日に行われる。
ファイナリストは表彰式に出場し、表彰式当日にグランプリを受賞した者には特別協賛の医療脱毛専門院リゼクリニックから「全身脱毛３０万円相当」「テレビＣＭ出演権」「賞金１００万円」が贈呈される。なお、同コンテストは、全国の大学で２０２０年度に開催されたミスコンテストにてグランプリ、準グランプリを受賞した者のみ出場できるコンテストだ。
全国予選出場者は以下の通り
・学習院大学３年 小川奏
・日本大学２年 三谷美優
・関西学院大学２年 山本瑠香
・関西大学２年 加藤干絢
・関西学院大学３年 松本美紅
・同志社大学２年 木原渚
・桜美林大学２年 犬塚花菜子
・成蹊大学３年 亀川萌絵子
・立命館大学２年 仲間由依
・東京大学１年 神谷明采
過去出身者には杉浦友紀（ＮＨＫアナウンサー）、伊藤弘美（フリーアナウンサー）、福田萌（タレント）、山形純菜（ＴＢＳアナウンサー）、西澤由夏（ＡＢＥＭＡアナウンサー）、山賀琴子（モデル）、海老原優香（フジテレビアナウンサー）などがいる。