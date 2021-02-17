日本一のイケメン大学生は誰だ！？全国ミスターキャンパス・ファイナリスト１０人が決定

ＭＲ ＯＦ ＭＲ ＣＡＭＰＵＳ ＣＯＮＴＥＳＴ ２０２１ファイナリスト

全国ミスターキャンパスの中から日本一のミスターキャンパスを決める『ＭＲ ＯＦ ＭＲ ＣＡＭＰＵＳ ＣＯＮＴＥＳＴ ２０２１ ｓｕｐｐｏｒｔｅｄ ｂｙ メンズリゼ』のファイナリスト１０人が決定した。

同コンテストは、全国の大学で２０２０年度に開催されたミスターコンテストにてグランプリ、準グランプリを受賞した者が出場できる。１０人は、ＷＥＢ投票やファイナル審査等を受け、通過した出場者だ。日本一のミスターキャンパスの審査は、２１日正午から２７日の午後１１時５９分までの間、ＷＥＢ投票で行われる。オンライン表彰式は来月２日に行われる。

ファイナリストは表彰式に出場し、表彰式当日にグランプリを受賞した者には特別協賛の医療脱毛専門院メンズリゼから「ヒゲ脱毛１０万円相当」「テレビＣＭ出演権」「賞金１００万円」が贈呈される。

全国予選出場者は以下の通り

・慶應義塾大学２年 白木慈恩

・学習院大学２年 福島有稀

・千葉大学４年 大崎智也

・慶應義塾大学３年 天野歩

・拓殖大学２年 金井優希

・駒毒大学３年 増島拓美

・関西大学２年 長崎昴

・桜美林大学２年 川口友雅

・桜美林大学３年 米倉聖真

・立教大学４年 鈴木康