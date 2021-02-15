【ヤクルト】紅白戦イニング速報

ヤクルトは１５日、沖縄・浦添の１軍キャンプ地で紅白戦を行った。５イニング制で、紅組は８番打者までの特別ルール。
【１回表紅組０点・Ｐ金久保】
塩見 空三振
坂口 遊ゴロ
荒木 三ゴロ
【１回裏白組１点・Ｐ寺島】
並木 二ゴロを太田が一塁へ悪送球
元山 初球を中前安打。スタートを切っていた並木が一気に三塁へ。無死一、三塁
広岡 右犠飛で並木が生還し先制
西田 三ゴロで２死二塁
宮本 一ゴロ
【２回表紅組４点・Ｐ金久保】
村上 左前安打
西浦 初球に村上が二盗成功。右前安打で無死一、三塁
松本友 ２球目に西浦が二盗成功し、無死二、三塁。中前適時打で同点。なお無死一、三塁
古賀 四球で無死満塁
太田 右越え二塁打で２点勝ち越し。無死二、三塁
塩見 四球で無死満塁
坂口 空三振
荒木 右犠飛でこの回４点目。２死一、二塁
村上 四球。２死満塁となったところでイニング打ち切りでチェンジ
【２回裏白組０点・Ｐ寺島】
中村 見三振
山崎 遊ゴロ（二遊間の打球を西浦が好捕）
中山 三飛
【３回表紅組０点・Ｐ今野に交代】
西浦 三ゴロ（バット折れる）
松本友 空三振
古賀 中前安打
太田 中前安打。２死一、二塁
塩見 空三振
【３回裏白組０点・Ｐ大西に交代】
松本直 投直
並木 空三振
元山 二ゴロ
【４回表紅組０点・Ｐ今野】
坂口 左邪飛
荒木 左前安打
村上 四球で１死一、二塁
西浦 右飛で一走、二走ともに進塁。２死二、三塁
松本友 三ゴロ
【４回裏白組０点・Ｐ大西】
広岡 左飛
西田 投ゴロ
宮本 三ゴロ
【５回表紅組０点・Ｐ近藤に交代】
古賀 投ゴロ
太田 四球
塩見 三ゴロで２死二塁
坂口 右前安打で２死一、三塁
荒木 遊飛
【５回裏白組０点・Ｐ特別ルールで近藤が続投】
中村 遊ゴロ
山崎 三ゴロ（村上ランニングスロー。好プレー）
中山 空三振
４―１で紅組勝利で試合終了。