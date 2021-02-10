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井上雅央が新型コロナ感染の疑いで２・１２ノア日本武道館欠場

スポーツ報知
# 格闘技

　プロレスリング・ノアは１０日までに井上雅央が定期ＰＣＲ検査の結果、新型コロナウイルス感染の疑い、また、宮脇純太が急性虫垂炎のため１２日の日本武道館大会を欠場することを発表した。

　両選手の欠場で武道館大会は第１部第１試合と第２試合の対戦カードが変更となった。２・１２日本武道館大会の全カードは以下の通り。

　◆第１部（午後４時半開始）

　▼第１試合

齋藤彰俊　ｖｓ　岡田欣也

　▼第２試合６人タッグマッチ

小峠篤司、稲葉大樹、矢野安崇　ｖｓ　大原はじめ、ＹＯ―ＨＥＹ、藤村加偉

　▼第３試合タッグマッチ

モハメドヨネ、谷口周平　ｖｓ　望月成晃、田中将斗

　▼第４試合１２人タッグマッチ

杉浦貴、桜庭和志、藤田和之、村上和成、ケンドー・カシン、ＮＯＳＡＷＡ論外　ｖｓ　中嶋勝彦、マサ北宮、征矢学、覇王、仁王、タダスケ

　◆第２部（午後５時４５分開始）

　▼第５試合　ＧＨＣジュニアヘビー級タッグ選手権

王者組・小川良成、ＨＡＹＡＴＡ　ＶＳ　挑戦者組・鈴木鼓太郎、日高郁人

　▼第６試合　ＧＨＣジュニアヘビー級選手権

王者・原田大輔　ｖｓ　吉岡世起

　▼第７試合タッグマッチ

秋山準、丸藤正道　ｖｓ　清宮海斗、稲村愛輝

　▼セミファイナル　ＧＨＣナショナル選手権

王者・拳王　ｖｓ　挑戦者・船木誠勝

　▼メインイベント　ＧＨＣヘビー級選手権

王者・潮崎豪　ｖｓ　挑戦者・武藤敬司

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