井上雅央が新型コロナ感染の疑いで２・１２ノア日本武道館欠場

プロレスリング・ノアは１０日までに井上雅央が定期ＰＣＲ検査の結果、新型コロナウイルス感染の疑い、また、宮脇純太が急性虫垂炎のため１２日の日本武道館大会を欠場することを発表した。
両選手の欠場で武道館大会は第１部第１試合と第２試合の対戦カードが変更となった。２・１２日本武道館大会の全カードは以下の通り。
◆第１部（午後４時半開始）
▼第１試合
齋藤彰俊 ｖｓ 岡田欣也
▼第２試合６人タッグマッチ
小峠篤司、稲葉大樹、矢野安崇 ｖｓ 大原はじめ、ＹＯ―ＨＥＹ、藤村加偉
▼第３試合タッグマッチ
モハメドヨネ、谷口周平 ｖｓ 望月成晃、田中将斗
▼第４試合１２人タッグマッチ
杉浦貴、桜庭和志、藤田和之、村上和成、ケンドー・カシン、ＮＯＳＡＷＡ論外 ｖｓ 中嶋勝彦、マサ北宮、征矢学、覇王、仁王、タダスケ
◆第２部（午後５時４５分開始）
▼第５試合 ＧＨＣジュニアヘビー級タッグ選手権
王者組・小川良成、ＨＡＹＡＴＡ ＶＳ 挑戦者組・鈴木鼓太郎、日高郁人
▼第６試合 ＧＨＣジュニアヘビー級選手権
王者・原田大輔 ｖｓ 吉岡世起
▼第７試合タッグマッチ
秋山準、丸藤正道 ｖｓ 清宮海斗、稲村愛輝
▼セミファイナル ＧＨＣナショナル選手権
王者・拳王 ｖｓ 挑戦者・船木誠勝
▼メインイベント ＧＨＣヘビー級選手権
王者・潮崎豪 ｖｓ 挑戦者・武藤敬司