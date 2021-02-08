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【巨人】桜井俊貴２回０封、ドラ５秋広優人２安打１盗塁…写真で振り返る紅白戦全イニング経過

スポーツ報知
# 巨人
紅白戦に登板した桜井俊貴
紅白戦に登板した桜井俊貴

◆巨人紅白戦　白２―１紅（８日・サンマリン宮崎）

　巨人は８日、サンマリンスタジアムで紅白戦を行った。７回制で紅組の５番手で登板した桜井俊貴投手（２７）が２回を完全に抑える好投を見せた。また、ドラフト５位の秋広優人内野手（１８）＝二松学舎大付高＝が４回に中安打とデビュー戦で初安打を放った。試合は、２－１で白組が勝利した。

　◆１回

【紅組・Ｐ井上】増田大・右邪。湯浅・四球。八百板・右安で一、三塁。大城・中犠飛。八百板盗塁死（得点１）

  • 力投する先発の井上温大

    力投する先発の井上温大

【白組・Ｐ高橋】松原・左中間二塁打。重信・一ゴ。北村・左犠飛。岸田・空三振（得点１）

  • １回無死、白組の松原聖弥は中前二塁打（カメラ・軍司　敦史）

    １回無死、白組の松原聖弥は中前二塁打（カメラ・軍司　敦史）

　◆２回

【紅組・Ｐ井上】立岡・右安。秋広・三ゴ。伊藤海・遊併打（得点０）

【白組・Ｐ横川に交代】石川・投ゴ。若林・見三振。香月・空三振（得点０）

  • 紅組２番手・横川凱

    紅組２番手・横川凱

　◆３回

【紅組・Ｐ太田に交代】松井・中飛。中山・左飛。増田大・四球。湯浅・中安で一、三塁。八百板・遊ゴ（得点０）

  • ３回から登板した２番手・太田龍

    ３回から登板した２番手・太田龍

【白組・Ｐ横川】菊田・右安。平間・左安。松原・右安で満塁。重信・左飛。北村・中犠飛で一、三塁。岸田・空三振（得点１）

　◆４回

【紅組・Ｐ太田】大城・左飛。立岡・二ゴ。秋広・中安（プロ初安打）。伊藤海・中安で秋広三進、送球間に伊藤海二塁へ。松井・右飛（得点０）

  • ４回２死、中前安打を放つ秋広優人

    ４回２死、中前安打を放つ秋広優人

【白組・Ｐ田中豊に交代】石川・四球。若林・一ゴロ併殺。香月・左安。菊田・四球。平間・右安で満塁。松原・一ゴ（得点０）

　◆５回

【紅組・Ｐ堀岡に交代】Ｐ堀岡に交代　中山・一ゴ。増田大・空三振。湯浅・二飛（得点０）

【白組・Ｐ大江に交代】重信・空三振。北村・二飛。岸田・二ゴ（得点０）

  • ５回から紅組の４番手でマウンドに上がった大江竜聖

    ５回から紅組の４番手でマウンドに上がった大江竜聖

　◆６回

【紅組・Ｐ堀岡】八百板・二ゴ。大城・投ゴ。立岡・中安。盗塁死（途中出場の育成２位ルーキー喜多捕手が強肩披露）

  • ６回２死一塁、打者・秋広優人のとき二塁盗塁の立岡宗一郎を刺す捕手・喜多隆介

    ６回２死一塁、打者・秋広優人のとき二塁盗塁の立岡宗一郎を刺す捕手・喜多隆介

【白組・Ｐ桜井に交代】石川・三ゴ。若林・投直。香月・遊飛（得点０）

  • ５番手・桜井俊貴

    ５番手・桜井俊貴

　◆７回

【紅組・Ｐ谷岡に交代】秋広・中安。秋広・二盗。伊藤海・右安。山瀬・投失で無死満塁。中山・見三振。松井・三邪飛。増田大・一飛（得点０）

  • ７回無死、秋広優人が第３打席でこの試合２安打目となる中前打を放つ

    ７回無死、秋広優人が第３打席でこの試合２安打目となる中前打を放つ

【白組・Ｐ桜井】菊田・遊飛。平間・一ゴ。喜多・投ゴ。試合終了

紅白戦に登板した桜井俊貴
力投する先発の井上温大
１回無死、白組の松原聖弥は中前二塁打（カメラ・軍司　敦史）
紅組２番手・横川凱
３回から登板した２番手・太田龍
４回２死、中前安打を放つ秋広優人
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