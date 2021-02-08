【巨人】桜井俊貴２回０封、ドラ５秋広優人２安打１盗塁…写真で振り返る紅白戦全イニング経過

◆巨人紅白戦 白２―１紅（８日・サンマリン宮崎）

巨人は８日、サンマリンスタジアムで紅白戦を行った。７回制で紅組の５番手で登板した桜井俊貴投手（２７）が２回を完全に抑える好投を見せた。また、ドラフト５位の秋広優人内野手（１８）＝二松学舎大付高＝が４回に中安打とデビュー戦で初安打を放った。試合は、２－１で白組が勝利した。

【紅組・Ｐ井上】増田大・右邪。湯浅・四球。八百板・右安で一、三塁。大城・中犠飛。八百板盗塁死（得点１）

【白組・Ｐ高橋】松原・左中間二塁打。重信・一ゴ。北村・左犠飛。岸田・空三振（得点１）

【紅組・Ｐ井上】立岡・右安。秋広・三ゴ。伊藤海・遊併打（得点０）

【白組・Ｐ横川に交代】石川・投ゴ。若林・見三振。香月・空三振（得点０）

【紅組・Ｐ太田に交代】松井・中飛。中山・左飛。増田大・四球。湯浅・中安で一、三塁。八百板・遊ゴ（得点０）

【白組・Ｐ横川】菊田・右安。平間・左安。松原・右安で満塁。重信・左飛。北村・中犠飛で一、三塁。岸田・空三振（得点１）

【白組・Ｐ田中豊に交代】石川・四球。若林・一ゴロ併殺。香月・左安。菊田・四球。平間・右安で満塁。松原・一ゴ（得点０）