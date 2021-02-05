学生野球指導の「資格回復」清原和博さん、黒田博樹さんら１３９人

日本学生野球協会は５日、元プロ野球関係者が高校野球、大学野球の指導者になるために必要な「学生野球資格回復」の審査委員会をオンラインで開催し、西武、巨人などで５２５本塁打を放った清原和博さん（５３）、日米通算２０３勝の黒田博樹さん（４５）ら計１３９人の資格を認定した。内訳は、ＮＰＢ出身者９３人、ＩＰＢＬ（日本独立リーグ野球機構）出身者２１人、海外３人。

【ＮＰＢ出身の認定者】

酒井純也（巨人）、梅田浩（巨人）

佐々木昌信（ＮＰＢ＝審判・記録など）

石井義人（巨人）、石原慶幸（広島）

小杉陽太（ＤｅＮＡ）、高橋尚成（ＤｅＮＡ）

星野伸之（オリックス）、斎藤肇（ＤｅＮＡ）

福盛和男（楽天）、雨宮敬（巨人）

前泊哲明（横浜大洋）、柴田亮輔（ソフトバンク）

山田武史（ダイエー）、冨田康祐（ＤｅＮＡ）

土肥健二（ロッテ）、石田淳也（ロッテ）

小石沢健（ＮＰＢ＝審判・記録など）

山原和敏（日本ハム）、高下貴生（オリックス）

正田耕三（オリックス）、葛城育郎（阪神）

石川駿（中日）、水野祐希（ヤクルト）

中西清起（阪神）、福王昭仁（巨人）

小林大誠（巨人）、島袋洋奨（ソフトバンク）

吉田孝司（ＤｅＮＡ）、谷口邦幸（横浜）

清原和博（オリックス）、西森将司（ＤｅＮＡ）

新井貴浩（広島）、吉見一起（中日）

黒田博樹（広島）、橘内基純（ヤクルト）

山田喜久夫（中日）、中原大樹（ソフトバンク）

香坂英典（巨人）、天谷宗一郎（広島）

和田一浩（中日）、長井良太（広島）

江口孝義（ソフトバンク）、野村貴仁（日本ハム）

川満寛弥（ロッテ）、江藤智（巨人）

阿知羅拓馬（中日）、鎌田光津希（ロッテ）

山口哲治（楽天）、青山誠（巨人）

青山大紀（オリックス）、佐藤隆彦（ロッテ）

南竜介（ロッテ）、緒方孝市（広島）

新田玄気（ヤクルト）、石田哲也（ヤクルト）

木村昇吾（西武）、山内泰幸（広島）

大野和哉（巨人）、後藤伸也（ＤｅＮＡ）

田中幸雄（日本ハム）、巽大介（巨人）

塚田正義（ソフトバンク）、木村謙吾（楽天）

久古健太郎（ヤクルト）、森越祐人（西武）

塚田秀典（楽天）、池之上格（阪神）

加藤貴大（楽天）、高村良嘉（巨人）

伊藤彬（巨人）、平岡敬人（広島）

ダース・ロマーシュ匡（日本ハム）

伊藤準規（中日）、宇佐見塁大（日本ハム）

鈴木尚広（巨人）、上田剛史（ヤクルト）

高代延博（阪神）、谷佳知（オリックス）

白水直樹（巨人）、友永翔太（中日）

菅原祥太（ロッテ）、藤田学（ソフトバンク）

伊藤博（巨人）、田原誠次（巨人）

小川浩一（ダイエー）、佐藤裕幸（広島）

吉川勝成（オリックス）、平井諒（ヤクルト）

町田公二郎（広島）、長峰昌司（オリックス）

桧山進次郎（阪神）、山本徹矢（ロッテ）

※カッコ内は最終所属球団（当時の名称）