注 目
新型コロナ関連ニュース 報知SNS
お知らせ
InstagramTwitterfacebook
ホーム 巨人 野球 芸能 競馬 サッカー ゴルフ スポーツ 東京五輪 格闘技 社会 地域版 ギャンブル ライフ 動画 写真特集 占い 馬トク
 
 
馬トク会員募集中！

馬トク指数・外厩入り馬トク出馬表・成績

注目レース：  東京新聞杯・Ｇ３ きさらぎ賞・Ｇ３
全レース出馬表・データ・成績を提供中  東京 中京 小倉

【東京新聞杯・枠順決定】紅一点のシャドウディーヴァは６枠１１番

スポーツ報知
# 競馬
シャドウディーヴァ
シャドウディーヴァ

　第７１回東京新聞杯・Ｇ３（７日、東京競馬場・芝１６００メートル）の出走馬１６頭の枠順が５日、決定した。ＪＲＡ重賞１００勝がかかる岩田康誠騎手が手綱を執る唯一の牝馬シャドウディーヴァ（５歳、美浦・斎藤誠厩舎、父ハーツクライ）は、６枠１１番に決まった。

　出走馬１６頭の枠順は次の通り（馬番、馬名、性齢、騎手名、斤量の順）。

（１）ダイワキャグニー　　　セン７　内田博幸　５８

（２）サトノウィザード　　　牡５　　鮫島良太　５６

（３）ロードマイウェイ　　　牡５　　横山武史　５７

（４）カテドラル　　　　　　牡５　　田辺裕信　５６

（５）トライン　　　　　　　牡６　　横山典弘　５６

（６）プロディガルサン　　　牡８　　藤岡佑介　５６

（７）ショウナンライズ　　　牡８　　大野拓弥　５６

（８）ニシノデイジー　　　　牡５　　勝浦正樹　５６

（９）サトノアーサー　　　　牡７　　坂井瑠星　５７

（１０）カラテ　　　　　　　牡５　　菅原明良　５６

（１１）シャドウディーヴァ　牝５　　岩田康誠　５４

（１２）トリプルエース　　　牡４　　ルメール　５６

（１３）ヴァンドギャルド　　牡５　　福永祐一　５７

（１４）エントシャイデン　　牡６　　川須栄彦　５６

（１５）エメラルファイト　　牡５　　石川裕紀人　５６

（１６）サトノインプレッサ　牡４　　戸崎圭太　５６

【関連ニュース】

競馬

スポーツ報知の購読案内 スポーツ報知のバンクナンバー購入

コラムでＨｏ！

一覧へ

注目トピック

報知ブログ（最新更新分）

一覧へ
NEWS読売・報知 モバイルGIANTS 個人向け写真販売 ボーイズリーグ写真 法人向け紙面・写真使用申請