【東京新聞杯・枠順決定】紅一点のシャドウディーヴァは６枠１１番

第７１回東京新聞杯・Ｇ３（７日、東京競馬場・芝１６００メートル）の出走馬１６頭の枠順が５日、決定した。ＪＲＡ重賞１００勝がかかる岩田康誠騎手が手綱を執る唯一の牝馬シャドウディーヴァ（５歳、美浦・斎藤誠厩舎、父ハーツクライ）は、６枠１１番に決まった。
出走馬１６頭の枠順は次の通り（馬番、馬名、性齢、騎手名、斤量の順）。
（１）ダイワキャグニー セン７ 内田博幸 ５８
（２）サトノウィザード 牡５ 鮫島良太 ５６
（３）ロードマイウェイ 牡５ 横山武史 ５７
（４）カテドラル 牡５ 田辺裕信 ５６
（５）トライン 牡６ 横山典弘 ５６
（６）プロディガルサン 牡８ 藤岡佑介 ５６
（７）ショウナンライズ 牡８ 大野拓弥 ５６
（８）ニシノデイジー 牡５ 勝浦正樹 ５６
（９）サトノアーサー 牡７ 坂井瑠星 ５７
（１０）カラテ 牡５ 菅原明良 ５６
（１１）シャドウディーヴァ 牝５ 岩田康誠 ５４
（１２）トリプルエース 牡４ ルメール ５６
（１３）ヴァンドギャルド 牡５ 福永祐一 ５７
（１４）エントシャイデン 牡６ 川須栄彦 ５６
（１５）エメラルファイト 牡５ 石川裕紀人 ５６
（１６）サトノインプレッサ 牡４ 戸崎圭太 ５６