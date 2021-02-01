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【ヤクルト】２月１日の練習スケジュール

スポーツ報知
# 野球# プロ野球# ヤクルト
ヤクルトのキャンプ地「ＡＮＡ　ＢＡＬＬＰＡＲＫ浦添」
ヤクルトのキャンプ地「ＡＮＡ　ＢＡＬＬＰＡＲＫ浦添」

　ヤクルトは１日、沖縄・浦添市内で春季キャンプをスタートした。１日の練習スケジュールは以下の通り。

　【野手】参加メンバーは、捕手（中村、西田、松本直、古賀）、内野手（山田、西浦、元山、内川、荒木、広岡、宮本、太田、村上、松本友）、外野手（並木、中山、塩見、青木、山崎、坂口）

　▼午前９時～９時３０分頃　ウォーミングアップ開始

　▼コンディショニング

　▼ベースランニング

　▼キャッチボール

　▼４か所ノック

　▼昼食（ランチ特打　青木、内川、山田、坂口）

　▼バッティング（打撃順は２人ずつ、中山・塩見、西浦・村上、元山・荒木、並木・宮本、山崎・松本友、広岡・太田、中村・西田、松本直・古賀の順）

　▼個別練習　特守（並木、元山、松本、古賀）、特打（荒木、山崎、松本、広岡、太田、中村、西田）

　【投手】参加メンバーは、奥川、石山、高梨、原、清水、寺島、石川、木沢、山野、星、吉田喜、小川、マクガフ、梅野、スアレス、大西、高橋、金久保、長谷川、歳内、今野、近藤。

　▼午前９時～９時３０分頃　ウォーミングアップ開始

　▼コンディショニング

　▼ベースランニング

　▼キャッチボール

　▼ノック・ベースカバー

　▼バント、バスター、ティー打撃など

　▼昼食

　▼ムーブメント（基礎動作の習得ドリル）、補強運動

　▼個別練習

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