【ヤクルト】２月１日の練習スケジュール

ヤクルトは１日、沖縄・浦添市内で春季キャンプをスタートした。１日の練習スケジュールは以下の通り。
【野手】参加メンバーは、捕手（中村、西田、松本直、古賀）、内野手（山田、西浦、元山、内川、荒木、広岡、宮本、太田、村上、松本友）、外野手（並木、中山、塩見、青木、山崎、坂口）
▼午前９時～９時３０分頃 ウォーミングアップ開始
▼コンディショニング
▼ベースランニング
▼キャッチボール
▼４か所ノック
▼昼食（ランチ特打 青木、内川、山田、坂口）
▼バッティング（打撃順は２人ずつ、中山・塩見、西浦・村上、元山・荒木、並木・宮本、山崎・松本友、広岡・太田、中村・西田、松本直・古賀の順）
▼個別練習 特守（並木、元山、松本、古賀）、特打（荒木、山崎、松本、広岡、太田、中村、西田）
【投手】参加メンバーは、奥川、石山、高梨、原、清水、寺島、石川、木沢、山野、星、吉田喜、小川、マクガフ、梅野、スアレス、大西、高橋、金久保、長谷川、歳内、今野、近藤。
▼午前９時～９時３０分頃 ウォーミングアップ開始
▼コンディショニング
▼ベースランニング
▼キャッチボール
▼ノック・ベースカバー
▼バント、バスター、ティー打撃など
▼昼食
▼ムーブメント（基礎動作の習得ドリル）、補強運動
▼個別練習