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【巨人】戸郷、サンチェスら１８選手が新背番号で再出発、大シャッフル…変更一覧

スポーツ報知
# 巨人
戸郷翔征
戸郷翔征
サンチェス
サンチェス

　巨人は今オフ、背番号を大シャッフルした。故障で支配下登録から育成契約になった選手も含め計１８選手が新背番号で再出発する。

　ルーキー、新入団選手も含め大幅に変更。新たな背番号一覧は以下の通り。

　◇支配下選手の背番号変更（カッコ内は旧番号）

【投手】

▽１５サンチェス（２０）

▽２０戸郷（１３）

▽２６今村（４５）

▽４５畠（３１）

▽４７高橋（２６）

▽５９田中豊（１９）

▽６３古川（４０）

【内野手】

▽００湯浅（９３）

▽６６香月（６８）

【外野手】

▽３１松原（５９）

　◇育成選手の背番号変更（カッコ内は旧番号）

【投手】

▽０４０谷岡（０１３）

▽０４６與那原（０２３）

【外野手】

▽００８加藤壮（００６）

　◇支配下登録から育成選手契約に変更（カッコ内は旧番号）

【投手】

▽０２９鍬原（４６）

▽０３２堀田（３２）

▽０５４直江（５４）

▽０５７高木（５７）

【外野手】

▽０９９山下（９９）

　◇新入団選手の背番号

【投手】

１１平内、１９山崎伊、２１井納、５６伊藤優、５８山本、０１１笠島、０１７奈良木、０１８木下、０２０戸田、０３０山崎友、０５１阿部剣

【捕手】

６９萩原、００６坂本勇、０２４前田、０２７喜多

【内野手】

１０スモーク、４０中山、６８秋広、００１加藤廉、０２５岡本大

【外野手】

１３梶谷、４４テームズ、０５５保科

戸郷翔征
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