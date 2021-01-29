【巨人】戸郷、サンチェスら１８選手が新背番号で再出発、大シャッフル…変更一覧

巨人は今オフ、背番号を大シャッフルした。故障で支配下登録から育成契約になった選手も含め計１８選手が新背番号で再出発する。
ルーキー、新入団選手も含め大幅に変更。新たな背番号一覧は以下の通り。
◇支配下選手の背番号変更（カッコ内は旧番号）
【投手】
▽１５サンチェス（２０）
▽２０戸郷（１３）
▽２６今村（４５）
▽４５畠（３１）
▽４７高橋（２６）
▽５９田中豊（１９）
▽６３古川（４０）
【内野手】
▽００湯浅（９３）
▽６６香月（６８）
【外野手】
▽３１松原（５９）
◇育成選手の背番号変更（カッコ内は旧番号）
【投手】
▽０４０谷岡（０１３）
▽０４６與那原（０２３）
【外野手】
▽００８加藤壮（００６）
◇支配下登録から育成選手契約に変更（カッコ内は旧番号）
【投手】
▽０２９鍬原（４６）
▽０３２堀田（３２）
▽０５４直江（５４）
▽０５７高木（５７）
【外野手】
▽０９９山下（９９）
◇新入団選手の背番号
【投手】
１１平内、１９山崎伊、２１井納、５６伊藤優、５８山本、０１１笠島、０１７奈良木、０１８木下、０２０戸田、０３０山崎友、０５１阿部剣
【捕手】
６９萩原、００６坂本勇、０２４前田、０２７喜多
【内野手】
１０スモーク、４０中山、６８秋広、００１加藤廉、０２５岡本大
【外野手】
１３梶谷、４４テームズ、０５５保科