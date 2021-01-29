【シルクロードＳ・枠順決定】モズスーパーフレアは７枠１５番から今年初戦に臨む

京都競馬場の改修工事のため、今年は中京競馬場で行われるハンデ重賞、第２６回シルクロードＳ・Ｇ３（１月３１日、芝１２００メートル）の出走馬１８頭の枠順が２９日、決まった。昨年の高松宮記念の覇者で、今年の始動戦を迎えるモズスーパーフレア（牝６歳、栗東・音無秀孝厩舎、父スペイツタウン）は外めの７枠１５番に決まった。
出走馬１８頭の枠順は次の通り（馬番、馬名、性齢、騎手名、斤量の順）。
◇第２６回シルクロードＳ・Ｇ３（１月３１日、中京競馬場・芝１２００メートル）
（１）ザイツィンガー 牡５ 和田 竜二 ５５
（２）ライトオンキュー 牡６ 古川 吉洋 ５７・５
（３）コントラチェック 牝５ 池添 謙一 ５５
（４）セイウンコウセイ 牡８ 幸 英明 ５８
（５）ラヴィングアンサー 牡７ 吉田 豊 ５７
（６）カイザーメランジェ 牡６ 太宰 啓介 ５５
（７）エイティーンガール 牝５ 坂井 瑠星 ５５
（８）プリモシーン 牝６ 岩田 望来 ５６
（９）ヴェスターヴァルト 牡４ 富田 暁 ５５
（１０）ルッジェーロ セン６ 藤岡 佑介 ５５
（１１）リバティハイツ 牝６ 団野 大成 ５４
（１２）ラウダシオン 牡４ ミルコ・デムーロ ５７
（１３）シヴァージ 牡６ 福永 祐一 ５６
（１４）トゥラヴェスーラ 牡６ 岩田 康誠 ５６
（１５）モズスーパーフレア 牝６ 北村 友一 ５６・５
（１６）ミッキースピリット 牡５ 松若 風馬 ５４
（１７）タイセイアベニール 牡６ 松山 弘平 ５６
（１８）クリノガウディー 牡５ 鮫島 克駿 ５８