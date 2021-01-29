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【根岸Ｓ・枠順決定】ダート初挑戦のステルヴィオは大外８枠１６番

スポーツ報知
# 競馬

　東京競馬の開幕を告げる第３５回根岸Ｓ・Ｇ３（３１日、ダート１４００メートル）の出走馬１６頭の枠順が２９日、決定した。１８年のマイルＣＳ・Ｇ１を制したステルヴィオ（牡６歳、美浦・木村哲也厩舎、父ロードカナロア）は大外の８枠１６番。１７年ホープフルＳ・Ｇ１覇者のタイムフライヤー（牡６歳、栗東・松田国英厩舎、父ハーツクライ）は３枠６番に決まった。

　出走馬１６頭の枠順は次の通り（馬番、馬名、性齢、騎手名、斤量の順）。

　◇第３５回根岸Ｓ・Ｇ３（１月３１日、東京競馬場・ダート１４００メートル）

（１）ワンダーリーデル　　　牡８　田中　勝春　５６

（２）スマートダンディー　　牡７　内田　博幸　５６

（３）レッドルゼル　　　　　牡５　川田　将雅　５６

（４）ダイメイフジ　　　　　牡７　柴田　大知　５６

（５）ブルベアイリーデ　　　牡５　大野　拓弥　５６

（６）タイムフライヤー　　　牡６　クリストフ・ルメール　５７

（７）ヤマニンアンプリメ　　牝７　武　豊　５５

（８）スマートセラヴィー　　牡５　戸崎　圭太　５６

（９）ヘリオス　　　　　　　セン５　北村　宏司　５６

（１０）メイショウテンスイ　牡４　蛯名　正義　５５

（１１）サブノジュニア　　　牡７　森　泰斗　５９

（１２）テイエムサウスダン　牡４　石橋　脩　５５

（１３）サクセスエナジー　　牡７　酒井　学　５７

（１４）アルクトス　　　　　牡６　田辺　裕信　５９

（１５）デザートストーム　　牡７　三浦　皇成　５６

（１６）ステルヴィオ　　　　牡６　横山　武史　５８

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