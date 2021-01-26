【広島】２０２１年　年俸一覧

広島東洋カープ
【監督】
佐々岡真司
【投手】
大瀬良 １５０００
森 下 ４３００
野 村 １２０００
九 里 ８７００
ネバラスカス６５５０
バード ４１６０
フランスア ４１００
スコット ２０８０
玉 村 ４５０
高橋樹 ８００
島 内 １６００
塹 江 １９００
遠 藤 ２４００
矢 崎 ８００
高橋昂 ７００
山 口 ７００
鈴木寛 ５５０
田中法 ５００
中 田 ２３００
今 村 ６０００
岡 田 ３３００
中 崎 ８７００
一 岡 ５６００
アドゥワ １６５０
藤 井 ５００
森 浦 １１００
大 道 １０００
中村祐 １５００
ケムナ １６００
栗 林 １６００
床 田 ２７００
菊池保 ２７００
薮 田 ２５００
中村恭 １９００
行 木 ５５０
小 林 ５００
（育） 畝 ３００
（育）佐々木３３０
（育）戸 田４００
（育）コルニエル２３０
【捕手】
会 沢 １８０００
石 原 ７００
中村奨 ７００
白 浜 ６５０
磯 村 １６００
坂 倉 １８００
（育）持 丸２７０
（育）二 俣２５０
【内野手】
堂 林 ３６００
菊池涼 ３００００
田中広 １５０００
クロン ８４００
メヒア １８００
羽 月 ７００
西 川 ６３００
韮 沢 ５００
小 園 ８００
林 ６００
矢 野 ６００
中 神 ５００
安 部 ３２５０
上 本 １２００
桑 原 ５５０
三 好 １３００
曽 根 １０００
【外野手】
松 山 ９０００
長 野 １６５００
鈴木誠 ３１０００
正 随 ７５０
永 井 ４５０
大 盛 １０００
宇 草 １１００
野 間 ３０００
高橋大 ７００
（育）木 下２７０
※金額は推定（万円）、（育）は育成選手