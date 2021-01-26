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【広島】２０２１年　年俸一覧

スポーツ報知
# 野球# プロ野球# 広島
佐々岡真司監督
佐々岡真司監督

広島東洋カープ

【監督】

佐々岡真司

【投手】

大瀬良　　　１５０００

森　下　　　４３００

野　村　　　１２０００

九　里　　　８７００

ネバラスカス６５５０

バード　　　４１６０

フランスア　４１００

スコット　　２０８０

玉　村　　　４５０

高橋樹　　　８００

島　内　　　１６００

塹　江　　　１９００

遠　藤　　　２４００

矢　崎　　　８００

高橋昂　　　７００

山　口　　　７００

鈴木寛　　　５５０

田中法　　　５００

中　田　　　２３００

今　村　　　６０００

岡　田　　　３３００

中　崎　　　８７００

一　岡　　　５６００

アドゥワ　　１６５０

藤　井　　　５００

森　浦　　　１１００

大　道　　　１０００

中村祐　　　１５００

ケムナ　　　１６００

栗　林　　　１６００

床　田　　　２７００

菊池保　　　２７００

薮　田　　　２５００

中村恭　　　１９００

行　木　　　５５０

小　林　　　５００

（育）　畝　３００

（育）佐々木３３０

（育）戸　田４００

（育）コルニエル２３０

【捕手】

会　沢　　　１８０００

石　原　　　７００

中村奨　　　７００

白　浜　　　６５０

磯　村　　　１６００

坂　倉　　　１８００

（育）持　丸２７０

（育）二　俣２５０

【内野手】

堂　林　　　３６００

菊池涼　　　３００００

田中広　　　１５０００

クロン　　　８４００

メヒア　　　１８００

羽　月　　　７００

西　川　　　６３００

韮　沢　　　５００

小　園　　　８００

　林　　　　６００

矢　野　　　６００

中　神　　　５００

安　部　　　３２５０

上　本　　　１２００

桑　原　　　５５０

三　好　　　１３００

曽　根　　　１０００

【外野手】

松　山　　　９０００

長　野　　　１６５００

鈴木誠　　　３１０００

正　随　　　７５０

永　井　　　４５０

大　盛　　　１０００

宇　草　　　１１００

野　間　　　３０００

高橋大　　　７００

（育）木　下２７０

※金額は推定（万円）、（育）は育成選手

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