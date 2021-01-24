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大栄翔の埼玉出身初Ｖで優勝力士輩出の都道府県は３６に　最多は北海道１２０回、２位は…

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# スポーツ# 大相撲
八角理事長（右）から賜杯を受け取る大栄翔
八角理事長（右）から賜杯を受け取る大栄翔

◆大相撲初場所千秋楽（２４日・両国国技館）

　初場所は西前頭筆頭・大栄翔（追手風）が制して、埼玉県出身力士として初優勝した。これで優勝力士を輩出した都道府県は「３６」となった。最多は北海道の１２０回で、東京の４８回が続く。都道府県別優勝回数は以下の通り

▼北海道　１２０回（大鵬、千代ノ富士、北の湖、北の富士、北勝海、大乃国など）

▼青森　３７回（初代若乃花、大関貴ノ花、旭富士など）

▼岩手　２回（宮城山）

▼秋田　７回（照国、清国など）

▼山形　５回（柏戸）

▼福島　２回（時津山、関脇栃東）

▼茨城　９回（男女ノ川、稀勢の里、武双山など）

▼栃木　９回（栃木山）

▼群馬　２回（琴錦）

▼千葉　４回（鳳、琴富士など）

▼埼玉　１回（大栄翔）

▼東京　４８回（横綱貴乃花、３代若乃花、栃錦など）

▼神奈川　２回（武蔵山、若羽黒）

▼新潟　７回（羽黒山）

▼富山　１０回（太刀山、朝乃山）

▼石川　１５回（輪島、出島）

▼山梨　１回（富士錦）

▼長野　２回（御嶽海）

▼愛知　７回（玉の海、琴光喜）

▼三重　５回（三重ノ海、琴風）

▼大阪　７回（大錦、山錦、豪栄道）

▼兵庫　５回（増位山、貴闘力、貴景勝）

▼奈良　２回（鶴ケ浜、徳勝龍）

▼鳥取　５回（琴桜）

▼岡山　１０回（常ノ花）

▼広島　２回（安芸ノ海、備州山）

▼山口　２回（魁傑）

▼香川　１回（若三杉）

▼愛媛　１回（前田山）

▼高知　１０回（玉錦、大関朝潮）

▼福岡　７回（沖ツ海、魁皇、琴奨菊）

▼熊本　１回（正代）

▼佐賀　１回（佐賀ノ花）

▼長崎　６回（佐田の山）

▼大分　１８回（双葉山、千代大海など）

▼鹿児島　１０回（横綱朝潮、若島津、霧島など）

▼優勝者なし（宮城、埼玉、福井、岐阜、静岡、滋賀、京都、和歌山、島根、徳島、宮崎、沖縄）

◆日本をのぞく出身国別は以下の通り

▼米国　２７回（高見山、小錦、曙、武蔵丸）

▼モンゴル　８８回（白鵬、朝青龍、日馬富士、鶴竜など）

▼ブルガリア　１回（琴欧洲）

▼エストニア　１回（把瑠都）

▼ジョージア　１回（栃ノ心）

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