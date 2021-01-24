大栄翔の埼玉出身初Ｖで優勝力士輩出の都道府県は３６に　最多は北海道１２０回、２位は…

◆大相撲初場所千秋楽（２４日・両国国技館）

初場所は西前頭筆頭・大栄翔（追手風）が制して、埼玉県出身力士として初優勝した。これで優勝力士を輩出した都道府県は「３６」となった。最多は北海道の１２０回で、東京の４８回が続く。都道府県別優勝回数は以下の通り

▼北海道 １２０回（大鵬、千代ノ富士、北の湖、北の富士、北勝海、大乃国など）

▼青森 ３７回（初代若乃花、大関貴ノ花、旭富士など）

▼岩手 ２回（宮城山）

▼秋田 ７回（照国、清国など）

▼山形 ５回（柏戸）

▼福島 ２回（時津山、関脇栃東）

▼茨城 ９回（男女ノ川、稀勢の里、武双山など）

▼栃木 ９回（栃木山）

▼群馬 ２回（琴錦）

▼千葉 ４回（鳳、琴富士など）

▼埼玉 １回（大栄翔）

▼東京 ４８回（横綱貴乃花、３代若乃花、栃錦など）

▼神奈川 ２回（武蔵山、若羽黒）

▼新潟 ７回（羽黒山）

▼富山 １０回（太刀山、朝乃山）

▼石川 １５回（輪島、出島）

▼山梨 １回（富士錦）

▼長野 ２回（御嶽海）

▼愛知 ７回（玉の海、琴光喜）

▼三重 ５回（三重ノ海、琴風）

▼大阪 ７回（大錦、山錦、豪栄道）

▼兵庫 ５回（増位山、貴闘力、貴景勝）

▼奈良 ２回（鶴ケ浜、徳勝龍）

▼鳥取 ５回（琴桜）

▼岡山 １０回（常ノ花）

▼広島 ２回（安芸ノ海、備州山）

▼山口 ２回（魁傑）

▼香川 １回（若三杉）

▼愛媛 １回（前田山）

▼高知 １０回（玉錦、大関朝潮）

▼福岡 ７回（沖ツ海、魁皇、琴奨菊）

▼熊本 １回（正代）

▼佐賀 １回（佐賀ノ花）

▼長崎 ６回（佐田の山）

▼大分 １８回（双葉山、千代大海など）

▼鹿児島 １０回（横綱朝潮、若島津、霧島など）

▼優勝者なし（宮城、埼玉、福井、岐阜、静岡、滋賀、京都、和歌山、島根、徳島、宮崎、沖縄）

◆日本をのぞく出身国別は以下の通り

▼米国 ２７回（高見山、小錦、曙、武蔵丸）

▼モンゴル ８８回（白鵬、朝青龍、日馬富士、鶴竜など）

▼ブルガリア １回（琴欧洲）

▼エストニア １回（把瑠都）

▼ジョージア １回（栃ノ心）