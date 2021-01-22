注 目
新型コロナ関連ニュース 報知SNS
お知らせ
InstagramTwitterfacebook
ホーム 巨人 野球 芸能 競馬 サッカー ゴルフ スポーツ 東京五輪 格闘技 社会 地域版 ギャンブル ライフ 動画 写真特集 占い 馬トク
 
 
馬トク会員募集中！

馬トク指数・外厩入り馬トク出馬表・成績

注目レース：  ＡＪＣＣ・Ｇ２ 東海ステークスＧ２
全レース出馬表・データ・成績を提供中  中山 中京 小倉

【東海Ｓ・枠順決定】武豊騎手騎乗のインティは４枠６番から約２年ぶりのＶを目指す

スポーツ報知
# 競馬
インティ
インティ

　ダートのＧ２、第３８回東海Ｓ（１月２４日、中京競馬場・ダート１８００メートル）の出走馬１５頭の枠順が２２日に決まった。武豊騎手とのコンビで臨む一昨年のフェブラリーＳの覇者、インティ（牡７歳、栗東・野中賢二厩舎、父ケイムホーム）は４枠６番からＧ１勝利以来となる白星を目指す。

　出走馬１５頭の枠順は次の通り（馬番、馬名、性齢、騎手名、斤量の順）。

　◇第３８回東海Ｓ・Ｇ２（１月２４日、中京競馬場・ダート１８００メートル）

（１）グレートタイム　　　牡６　福永　祐一　５６

（２）ダイシンインディー　牡５　岩田　望来　５６

（３）コマビショウ　　　　牡６　松若　風馬　５６

（４）タイキフェルヴール　牡６　内田　博幸　５６

（５）テーオーフォース　　牡６　国分　恭介　５６

（６）インティ　　　　　　牡７　武　豊　５７

（７）ケイアイパープル　　牡５　中井　裕二　５６

（８）ムイトオブリガード　牡７　北村　友一　５６

（９）ダノンスプレンダー　牡５　岩田　康誠　５６

（１０）ハヤヤッコ　　　　　牡５　田辺　裕信　５６

（１１）オーヴェルニュ　　　牡５　川田　将雅　５６

（１２）アナザートゥルース　セン７　松山　弘平　５７

（１３）デュードヴァン　　　牡４　幸　英明　５５

（１４）ロードアクシス　　　牡６　和田　竜二　５６

（１５）メモリーコウ　　　　牝６　古川　吉洋　５４

【関連ニュース】

競馬

スポーツ報知の購読案内 スポーツ報知のバンクナンバー購入

コラムでＨｏ！

一覧へ

注目トピック

報知ブログ（最新更新分）

一覧へ
NEWS読売・報知 モバイルGIANTS 個人向け写真販売 ボーイズリーグ写真 法人向け紙面・写真使用申請