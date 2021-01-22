【東海Ｓ・枠順決定】武豊騎手騎乗のインティは４枠６番から約２年ぶりのＶを目指す

ダートのＧ２、第３８回東海Ｓ（１月２４日、中京競馬場・ダート１８００メートル）の出走馬１５頭の枠順が２２日に決まった。武豊騎手とのコンビで臨む一昨年のフェブラリーＳの覇者、インティ（牡７歳、栗東・野中賢二厩舎、父ケイムホーム）は４枠６番からＧ１勝利以来となる白星を目指す。
出走馬１５頭の枠順は次の通り（馬番、馬名、性齢、騎手名、斤量の順）。
◇第３８回東海Ｓ・Ｇ２（１月２４日、中京競馬場・ダート１８００メートル）
（１）グレートタイム 牡６ 福永 祐一 ５６
（２）ダイシンインディー 牡５ 岩田 望来 ５６
（３）コマビショウ 牡６ 松若 風馬 ５６
（４）タイキフェルヴール 牡６ 内田 博幸 ５６
（５）テーオーフォース 牡６ 国分 恭介 ５６
（６）インティ 牡７ 武 豊 ５７
（７）ケイアイパープル 牡５ 中井 裕二 ５６
（８）ムイトオブリガード 牡７ 北村 友一 ５６
（９）ダノンスプレンダー 牡５ 岩田 康誠 ５６
（１０）ハヤヤッコ 牡５ 田辺 裕信 ５６
（１１）オーヴェルニュ 牡５ 川田 将雅 ５６
（１２）アナザートゥルース セン７ 松山 弘平 ５７
（１３）デュードヴァン 牡４ 幸 英明 ５５
（１４）ロードアクシス 牡６ 和田 竜二 ５６
（１５）メモリーコウ 牝６ 古川 吉洋 ５４