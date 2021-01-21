【阪神】ドラ１・佐藤輝明ら新人６選手の１軍キャンプ帯同が正式決定　西純、井上らも

阪神は２１日、甲子園で１、２軍の合同コーチ会議を開き、キャンプのメンバー振り分けを決めた。ドラフト１位・佐藤輝明内野手（２１）、同２位・伊藤将司投手（２４）ら新人６選手の１軍沖縄・宜野座キャンプ帯同が決定。西純矢投手（１９）、井上広大外野手（１９）ら２年目の有望株も名を連ねた。
１、２軍のメンバーは以下の通り。
【１軍】
▽投手（２１人）
岩崎、〇チェン、西純、西勇、岩貞、馬場、藤浪、◎伊藤将、小野、高橋、◎佐藤蓮、谷川、エドワーズ、秋山、斎藤、ガンケル、青柳、〇加治屋、小川、◎石井大、〇鈴木
▽捕手（４人）
梅野、坂本、◎栄枝、原口
▽内野手（１０人）
〇山本、木浪、大山、◎佐藤輝、北條、マルテ、糸原、小幡、◎中野、陽川
▽外野手（７人）
近本、糸井、高山、井上、サンズ、中谷、小野寺
【２軍】
▽投手（１８人）
中田、岩田稔、浜地、及川、尾仲、◎村上、守屋、川原、小林、望月、桑原、湯浅、伊藤和、石井将、島本、才木、◎岩田将、牧
▽捕手（３人）
長坂、藤田、片山
▽内野手（６人）
熊谷、遠藤、荒木、植田、◎高寺、藤谷
▽外野手（５人）
江越、島田、板山、俊介、奥山
※◎は新人、〇は新加入。未来日のスアレス、アルカンタラ、ロハスも含め、外国人選手の合流、練習参加は流動的。