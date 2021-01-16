【巨人】大阪８人で最多、兵庫７人「関西人」多い傾向に…選手の出身地一覧

巨人球団旗

巨人は全選手が契約更改を完了した。

現在、育成選手を含めると８９選手が在籍。各選手の出身地は以下の通り。大阪が８人で最多、次いで兵庫７人など関西が多く、東京は５人となっている。

（北海道）鍵谷、沼田、阿部剣

（青森）

（岩手）堀田

（宮城）

（秋田）

（山形）伊藤海、田中優

（福島）八百板

（茨城）高橋、菊田

（栃木）

（群馬）井上、湯浅

（埼玉）大竹、高梨

（千葉）丸、重信、秋広

（東京）井納、若林、伊藤優、木下、谷岡

（神奈川）菅野、大江、堀岡

（新潟）

（富山）

（石川）山瀬、北村、高木、喜多

（福井）笠島、黒田

（山梨）

（長野）直江

（岐阜）吉川尚

（静岡）加藤廉

（愛知）中山、山本一、戸田、加藤壮

（三重）

（滋賀）横川

（京都）戸根、炭谷、萩原、平井

（大阪）今村、中川、小林、増田陸、松原、石川、保科、山下

（兵庫）平内、山崎伊、桜井、岸田、中島、坂本勇人内野手、山川

（奈良）岡本和、亀井、鍬原

（和歌山）

（鳥取）岡本大

（島根）梶谷

（岡山）山崎友

（広島）田口、畠、奈良木、前田研

（山口）

（徳島）増田大、平間

（香川）

（愛媛）

（高知）

（福岡）野上、松井、香月

（佐賀）田中豊、古川、坂本勇人捕手

（長崎）

（熊本）立岡

（大分）

（宮崎）戸郷

（鹿児島）太田

（沖縄）大城、與那原

（台湾）陽

※陽は福岡第一高からドラフト指名でプロ入りして日本人枠

（アメリカ）ウィーラー、スモーク、テームズ

（ドミニカ共和国）デラロサ、サンチェス、メルセデス、ウレーニャ

（ブラジル）ビエイラ