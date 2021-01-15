【日経新春杯・枠順決定】武豊騎手騎乗のアドマイヤビルゴは５枠１０番から重賞初Ｖを狙う

伝統のハンデ重賞、第６８回日経新春杯・Ｇ２（１月１７日）は京都競馬場の改修工事に伴い、今年は中京競馬場の芝２２００メートルで行われる。出走馬１６頭の枠順は１５日に決まった。２０１７年のセレクトセール当歳で５億８０００万円の超高額で落札されたアドマイヤビルゴ（牡４歳、栗東・友道康夫厩舎、父ディープインパクト、武豊騎手）は５枠１０番から、初タイトル奪取を狙う。
出走馬１６頭の枠順は次の通り（馬番、馬名、性齢、騎手名、斤量の順）。
◇第６８回日経新春杯・Ｇ２（１月１７日、中京競馬場・芝２２００メートル）
（１）ダイワキャグニー セン７ 内田博幸５７・５
（２）ロサグラウカ 牝６ 荻野琢真 ５１
（３）サトノソルタス 牡６ 池添謙一 ５５
（４）サンレイポケット 牡６ 荻野極 ５５
（５）ミスマンマミーア 牝６ 松若風馬 ５２
（６）エアウィンザー セン７ 高田潤 ５６
（７）バレリオ 牡６ 和田竜二 ５５
（８）サトノインプレッサ 牡４ 坂井瑠星 ５６
（９）ヴェロックス 牡５ 川田将雅 ５７
（１０）アドマイヤビルゴ 牡４ 武豊 ５６
（１１）クラージュゲリエ 牡５ 福永祐一 ５６
（１２）ワセダインブルー 牡６ 大野拓弥 ５４
（１３）レイホーロマンス 牝８ 高倉稜 ５１
（１４）ショウリュウイクゾ 牡５ 団野大成 ５３
（１５）レクセランス 牡４ 西村淳也 ５４
（１６）ミスディレクション セン７ 太宰啓介 ５４