【東都大学】常総学院・一條力真、龍谷大平安・奥村真大ら３２人が東洋大に合格

東都大学リーグの東洋大大は１４日、昨秋のドラフト上位候補と目されながらプロ志望届を提出しなかった常総学院（茨城）の１５０キロ右腕・一條力真、一昨夏の甲子園で胴上げ投手となった履正社（大阪）の岩崎峻典ら、来年度のスポーツ推薦入試合格者３２人を発表した。

ヤクルト・奥村展征内野手の弟で、プロ志望届を提出しながら指名漏れとなった龍谷大平安（京都）・奥村真大内野手も合格した。合格者は以下の通り（名前の〇は甲子園出場＝昨夏の甲子園交流試合も含む）。

▽投手

○岩崎 峻典 履正社

梅野 峻介 佐久長聖

柿本 晟弥 東洋大姫路

竹内 将悟 拓大紅陵

○山本 雄大 霞ケ浦

一條 力真 常総学院

佐伯 成優 高岡第一

岸 新太郎 北海

○加藤 慶大 龍谷大平安

▽捕手

○中井 大我 花咲徳栄

尾関 翔来 東亜学園

斎藤 吏 九州国際大付

秋葉 敬太 上尾

▽内野手

○船曳 烈士 大阪桐蔭

○中島 優月 桐生第一

○加藤 響 東海大相模

小松 涼馬 帝京

嶋村 知浩 栄北

○奥村 真大 龍谷大平安

馬込 悠 桐光学園

石井 直大 開新

○三田 智也 智弁学園

松本 憲信 成田

佐久間康祐 千葉黎明

内山 連希 聖光学院

▽外野手

○山地 裕輔 天理

里 飛鳥 浦和学院

藤本 海 愛工大名電

三宅 雄雅 報徳学園

楠 悠磨 佐久長聖

○片岡 竜玖 石見智翠館

▽マネジャー

森田 陸大 武蔵越生