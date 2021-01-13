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ＮＡＲグランプリ２０２０決定！年度代表馬はサブノジュニア

スポーツ報知
# 競馬
ＮＡＲグランプリ２０２０年度代表馬に選出されたサブノジュニア、左端は堀調教師、右から２人目は矢野貴騎手
ＮＡＲグランプリ２０２０年度代表馬に選出されたサブノジュニア、左端は堀調教師、右から２人目は矢野貴騎手

　ＮＡＲ地方競馬全国協会は１３日、「ＮＡＲグランプリ２０２０」を発表し、年度代表馬には昨年１１月のＪＢＣスプリント・交流Ｇ１はじめ、６歳時の２０年に９戦５勝（うち重賞２勝）を挙げたサブノジュニア（牡７歳、大井・堀千亜樹厩舎）を選出した。

　その他の受賞馬、表彰者は以下の通り。

▼２歳最優秀牡馬　アランバローズ（船橋・林正人厩舎）主な勝ち鞍・全日本２歳優駿・交流Ｇ１

▼２歳最優秀牝馬　ソロユニット（北海道・角川秀樹厩舎）主な勝ち鞍・報知新聞社杯エーデルワイス賞・交流Ｇ３

▼３歳最優秀牡馬　エメリミット（船橋・林正人厩舎）主な勝ち鞍・東京ダービー・Ｓ１

▼３歳最優秀牝馬　アクアリーブル（船橋・米谷康秀厩舎）主な勝ち鞍・東京プリンセス賞・Ｓ１

▼４歳以上最優秀牡馬、最優秀短距離馬　サブノジュニア

▼４歳以上最優秀牝馬　サルサディオーネ（牝７歳、大井・堀千亜樹厩舎）主な勝ち鞍・クイーン賞・交流Ｇ３

▼ばんえい最優秀馬　オレノココロ（牡１１歳、ばんえい・槻舘重人厩舎）主な勝ち鞍・ばんえい記念・ＢＧ１

▼最優秀ターフ馬　該当馬なし

▼ダートグレード競走特別賞馬　クリソベリル（牡５歳、栗東・音無秀孝厩舎）主な勝ち鞍・帝王賞・交流Ｇ１

▼最優秀勝利回数調教師賞　角田輝也（愛知）３年ぶり４回目

▼最優秀賞金収得調教師賞　小久保智（浦和）２年連続６回目

▼最優秀勝率調教師賞　川西毅（愛知）５年連続８回目

▼殊勲調教師賞　堀千亜樹（大井）初受賞

▼最優秀勝利回数騎手賞、最優秀賞金収得騎手賞　森泰斗（船橋）２年連続４回目、６年連続６回目

▼最優秀勝率騎手賞　赤岡修次（高知）８年ぶり５回目

▼殊勲騎手賞　矢野貴之（大井）初受賞

▼優秀新人騎手賞　小野楓馬（北海道）

▼優秀女性騎手賞　宮下瞳（愛知）２年ぶり１１回目

▼ベストフェアプレイ賞　高松亮（岩手）初受賞

▼特別賞　的場文男（大井）、宮下瞳、森泰斗、下原理（兵庫）

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