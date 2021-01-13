ＮＡＲグランプリ２０２０決定！年度代表馬はサブノジュニア

ＮＡＲ地方競馬全国協会は１３日、「ＮＡＲグランプリ２０２０」を発表し、年度代表馬には昨年１１月のＪＢＣスプリント・交流Ｇ１はじめ、６歳時の２０年に９戦５勝（うち重賞２勝）を挙げたサブノジュニア（牡７歳、大井・堀千亜樹厩舎）を選出した。

その他の受賞馬、表彰者は以下の通り。

▼２歳最優秀牡馬 アランバローズ（船橋・林正人厩舎）主な勝ち鞍・全日本２歳優駿・交流Ｇ１

▼２歳最優秀牝馬 ソロユニット（北海道・角川秀樹厩舎）主な勝ち鞍・報知新聞社杯エーデルワイス賞・交流Ｇ３

▼３歳最優秀牡馬 エメリミット（船橋・林正人厩舎）主な勝ち鞍・東京ダービー・Ｓ１

▼３歳最優秀牝馬 アクアリーブル（船橋・米谷康秀厩舎）主な勝ち鞍・東京プリンセス賞・Ｓ１

▼４歳以上最優秀牡馬、最優秀短距離馬 サブノジュニア

▼４歳以上最優秀牝馬 サルサディオーネ（牝７歳、大井・堀千亜樹厩舎）主な勝ち鞍・クイーン賞・交流Ｇ３

▼ばんえい最優秀馬 オレノココロ（牡１１歳、ばんえい・槻舘重人厩舎）主な勝ち鞍・ばんえい記念・ＢＧ１

▼最優秀ターフ馬 該当馬なし

▼ダートグレード競走特別賞馬 クリソベリル（牡５歳、栗東・音無秀孝厩舎）主な勝ち鞍・帝王賞・交流Ｇ１

▼最優秀勝利回数調教師賞 角田輝也（愛知）３年ぶり４回目

▼最優秀賞金収得調教師賞 小久保智（浦和）２年連続６回目

▼最優秀勝率調教師賞 川西毅（愛知）５年連続８回目

▼殊勲調教師賞 堀千亜樹（大井）初受賞

▼最優秀勝利回数騎手賞、最優秀賞金収得騎手賞 森泰斗（船橋）２年連続４回目、６年連続６回目

▼最優秀勝率騎手賞 赤岡修次（高知）８年ぶり５回目

▼殊勲騎手賞 矢野貴之（大井）初受賞

▼優秀新人騎手賞 小野楓馬（北海道）

▼優秀女性騎手賞 宮下瞳（愛知）２年ぶり１１回目

▼ベストフェアプレイ賞 高松亮（岩手）初受賞

▼特別賞 的場文男（大井）、宮下瞳、森泰斗、下原理（兵庫）